Poción y Pasión: un reconocido influencer fitness permanece joven gracias a un turbio secreto
La micronovela Poción y Pasión forma parte de los emocionantes estrenos de diciembre de ViX MicrO. Entérate cuándo se estrena y de qué trata este microdrama.
ViX MicrO te ofrece varias micronovelas en donde la magia, el misterio y el drama están en cada momento de la historia. Así como disfrutaste Brujicienta (en la que hay hechicería y emoción) y también Intensamente Victoria (con magia y traiciones), ahora llega el microdrama Poción y Pasión.
Poción y Pasión: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela
La micronovela Poción y Pasión se estrena el viernes 19 de diciembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX para celular y tablet, con sistema operativo Android o iOS.
También puedes ver una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, que estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.
Poción y Pasión: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?
Natalia, la protagonista de este microdrama, es una joven periodista que está desesperada por encontrar a su madre desaparecida. Para lograrlo, investiga al famoso y antiguo influencer fitness Maximiliano Grey Reynoso.
La reportera descubre no sólo el trágico destino de su mamá, también el oscuro secreto que mantiene a Maximiliano con un aspecto joven y atractivo. La situación se saldrá de control y la vida de ambos correrá peligro.
El elenco de la micronovela Poción y Pasión
Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto de la micronovela Poción y Pasión.
- Jorge Pondal
- Joan Kuri (protagonista de las micronovelas La Doble Vida del Millonario Sin Memoria, en Los Casi Algo: Casados por Conveniencia y en Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno)
- Tamara La Mont
- Andrea Rossell (a quien vimos en el microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo)
- Nando Estevane
- Robin Cesar
- Amara Villa Fuerte
- Sergio Ibarra