ViX MicrO Poción y Pasión: un reconocido influencer fitness permanece joven gracias a un turbio secreto La micronovela Poción y Pasión forma parte de los emocionantes estrenos de diciembre de ViX MicrO. Entérate cuándo se estrena y de qué trata este microdrama.



Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Poción y Pasión: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX MicrO te ofrece varias micronovelas en donde la magia, el misterio y el drama están en cada momento de la historia. Así como disfrutaste Brujicienta (en la que hay hechicería y emoción) y también Intensamente Victoria (con magia y traiciones), ahora llega el microdrama Poción y Pasión.

Poción y Pasión: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela Poción y Pasión se estrena el viernes 19 de diciembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX para celular y tablet, con sistema operativo Android o iOS.

También puedes ver una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, que estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.



Micronovela Poción y Pasión Imagen ViX MicrO

Poción y Pasión: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Natalia, la protagonista de este microdrama, es una joven periodista que está desesperada por encontrar a su madre desaparecida. Para lograrlo, investiga al famoso y antiguo influencer fitness Maximiliano Grey Reynoso.

La reportera descubre no sólo el trágico destino de su mamá, también el oscuro secreto que mantiene a Maximiliano con un aspecto joven y atractivo. La situación se saldrá de control y la vida de ambos correrá peligro.

Protagonistas de Poción y Pasión Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Poción y Pasión

Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto de la micronovela Poción y Pasión.