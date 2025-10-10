La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad
La misión de ViX MicrO es clara: ofrecer historias breves, pero que te atrapan desde el primer segundo. Cumpliendo esas características llega la micronovela La Doble Vida del Millonario sin Memoria.
Descarga ya la app de ViX y disfruta La Doble Vida del Millonario sin Memoria y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
No hay nada más divertido que ver cómo la gente pierde la cabeza por el dinero, tal como presenciamos en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre.
Y hablando de fortunas y personas que harían lo que fuera para obtenerlas, llega a ViX MicrO una nueva micronovela: La Doble Vida del Millonario sin Memoria.
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela
El microdrama se estrena el 10 de octubre. Si quieres disfrutar La Doble Vida del Millonario sin Memoria gratis y completa, es muy fácil: sólo descarga la app de ViX (disponible para celular y tablet).
Y si prefieres ver antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).
¿De qué trata la micronovela La Doble Vida del Millonario sin Memoria?
El protagonista es un hombre que, a pesar de que tiene muchísimo dinero, no es feliz; entre otras cosas, porque no se dedica a su verdadera pasión: la cocina.
Un día, sufre un accidente en el que pierde la memoria. Aunque es algo trágico, también le da la oportunidad de comenzar una nueva vida en la que el dinero no es lo más importante, sino el amor, la amistad y perseguir sus sueños.
Aunque parece que por fin la felicidad está al alcance de su mano, el destino da un giro y su pasado reaparece para sacudir todo. Incluso, sus errores del pasado amenazan con arruinar la vida que comenzaba a construirse.
El elenco de La Doble Vida del Millonario sin Memoria, la micronovela de ViX MicrO
El microdrama tiene un gran reparto, que está conformado por estos actores y actrices:
- Daniel Gama
- Joan Kuri (también protagonizó la micronovela Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno)
- Karla Mora
- Mariana Vazquez Brito
- Carlos Fonseca