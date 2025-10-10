La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad

Video La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0

No hay nada más divertido que ver cómo la gente pierde la cabeza por el dinero, tal como presenciamos en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre.

Y hablando de fortunas y personas que harían lo que fuera para obtenerlas, llega a ViX MicrO una nueva micronovela: La Doble Vida del Millonario sin Memoria.

PUBLICIDAD

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama se estrena el 10 de octubre. Si quieres disfrutar La Doble Vida del Millonario sin Memoria gratis y completa, es muy fácil: sólo descarga la app de ViX (disponible para celular y tablet).

Y si prefieres ver antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

La Doble Vida del Millonario sin Memoria, microdrama de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

¿De qué trata la micronovela La Doble Vida del Millonario sin Memoria?

El protagonista es un hombre que, a pesar de que tiene muchísimo dinero, no es feliz; entre otras cosas, porque no se dedica a su verdadera pasión: la cocina.

Un día, sufre un accidente en el que pierde la memoria. Aunque es algo trágico, también le da la oportunidad de comenzar una nueva vida en la que el dinero no es lo más importante, sino el amor, la amistad y perseguir sus sueños.

Protagonista La Doble Vida del Millonario sin Memoria Imagen ViX MicrO



Aunque parece que por fin la felicidad está al alcance de su mano, el destino da un giro y su pasado reaparece para sacudir todo. Incluso, sus errores del pasado amenazan con arruinar la vida que comenzaba a construirse.

Personaje micronovela La Doble Vida del Millonario sin Memoria Imagen ViX MicrO

El elenco de La Doble Vida del Millonario sin Memoria, la micronovela de ViX MicrO

El microdrama tiene un gran reparto, que está conformado por estos actores y actrices:

PUBLICIDAD