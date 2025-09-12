ViX MicrO

Mi Vida NO Es una Telenovela, el microdrama lleno de pasión y secretos: Así puedes verlo completo

Mi Vida NO Es una Telenovela es el tercer estreno de ViX MicrO para septiembre. Si te gustan las historias llenas de drama y romances prohibidos, seguro esta micronovela te encantará.

Video Mi Vida NO Es una Telenovela: Disfruta el episodio 0

Después del impactante estreno del microdocumental Nacer Dos Veces, ahora ViX MicrO ofrece al público el microdrama Mi Vida NO Es una Telenovela.

¿De qué trata Mi Vida NO Es una Telenovela, la micronovela de ViX MicrO?

Ángela es una cineasta indie con ideales artísticos que acepta trabajar con Sandra Cienfuegos, la temible y legendaria productora de telenovelas, y lo hace para salvar la casa de su familia por una gran deuda.

Atrapada entre dos mundos, deberá ocultar su nuevo empleo a sus seres queridos, mientras navega en el caótico set de grabación, donde el drama tras bambalinas supera al de las historias que se filman.

Todo se complica cuando Ángela se enamora del protagonista de la producción, desatando un romance prohibido que desafía las reglas de Sandra y amenaza con revelar sus secretos. Entre diálogos melodramáticos y twists inesperados, Ángela descubrirá que la vida a veces imita al arte, pero con consecuencias reales.

Fecha de estreno del microdrama

Mi Vida NO Es una Telenovela

en ViX MicrO

La micronovela se estrena el 12 de septiembre. Puedes ver los primeros cinco episodios en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook) y disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para celulares y tablets.

Imagen ViX MicrO

¿Quiénes son los actores de

Mi Vida NO Es una Telenovela, la micronovela de ViX MicrO?

El elenco principal está integrado por:

  • Patty Maqueo
  • Jorge Losa
  • Lourdes Reyes
  • Arena Ibarra
  • Isadora González
  • Jorge Bolaños
  • Silvia Lomelí
  • Caro Campos
  • Jean Paul
  • Ximena Martínez
  • Sebastián Rivera
  • Juan Solo
Imagen ViX MicrO

¿Cuántos capítulos tiene Mi Vida NO Es una Telenovela, la micronovela de ViX MicrO?

El microdrama cuenta con 56 episodios en total, los cuales puedes ver completos en la aplicación de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo iOS y Android.

