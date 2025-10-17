ViX MicrO

El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela

Si te gustaron las intrigas, secretos y romance del microdrama Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra, entonces no te puedes perder el estreno de El Precio de Haberte Amado.

Descarga ya la app de ViX y disfruta El Precio de Haberte Amado y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Por:Vanessa Mena
Video El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0

ViX MicrO tiene grandes estrenos para octubre y uno de los más esperados es el microdrama El Precio de Haberte Amado.

El Precio de Haberte Amado: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama se estrena el 17 de octubre. Puedes ver la micronovela El Precio de Haberte Amado gratis y completa en la app de ViX, disponible para celular y tablet.

O si prefieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

El Precio de Haberte Amado, microdrama de ViX MicrO
¿De qué trata El Precio de Haberte Amado, la micronovela de ViX MicrO?

En esta historia, abundan las intrigas y los secretos. Los protagonistas son Alicia y Gabriel, una pareja que se separa debido a un secreto familiar que marca sus vidas.

Aunque realmente se aman, la madre de ella no está de acuerdo con la relación. Ante la falta de apoyo, los jóvenes deciden fugarse para estar juntos. Sin embargo, Alicia no llega al lugar de la cita.

Protagonista de El Precio de Haberte Amado
Preocupado, Gabriel le llama por teléfono, pero quien responde es su suegra. La malvada mujer le dice que su hija no irá al encuentro, pues no lo ama. El protagonista queda destrozado al escuchar esas palabras y decide seguir su vida solo.

Nueve años después, la vida los reúne de nuevo. Para ese momento, Gabriel ya es un exitoso arquitecto y trabaja en un proyecto que resulta ser del prometido de Alicia.

Cuando se encuentran, él no oculta su emoción por verla, pero ella lo ignora y finge que no lo conoce. Ambos aún tienen heridas que sanar y mucho que aclarar sobre su pasado, ¿lograrán reunir el valor para hacerlo?

Pareja El Precio de Haberte Amado
El elenco de la micronovela El Precio de Haberte Amado

Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto del microdrama El Precio de Haberte Amado:

Elenco de El Precio de Haberte Amado
