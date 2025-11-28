ViX MicrO

Casada con Mi Peor Error: lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla

ViX MicrO tuvo grandes estrenos en noviembre y para cerrar el mes llega una micronovela con mucho drama y emoción: Casada con Mi Peor Error.

Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Por:Vanessa Mena
Video Pedí una Esposa a Domicilio: disfruta el episodio 0

No todas las relaciones están basadas en el amor y el respeto, algunas son bastante destructivas, como lo vimos en el microdrama Tóxicos en Línea.

Algo similar ocurre en la nueva micronovela Casa con Mi Peor Error. Te contamos cuándo se estrena, cómo verla gratis y completa, y más.

Casada con Mi Peor Error: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama Casada con Mi Peor Error llega el 28 de noviembre. Puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android y iOS).

Además, puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, los cuales están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Casada con Mi Peor Error
Imagen ViX MicrO

Casada con Mi Peor Error: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Camila se casa muy ilusionada y creyendo que su matrimonio será ideal, en especial porque su novio tiene una buena posición económica. Sin embargo, muy pronto descubre que unió su vida al hombre equivocado, pues él le hace las peores bajezas.

Desafortunadamente, ahora está atrapada en una red de manipulaciones, chantajes y violencia psicológica que amenazan con quebrar su salud mental y emocional.

La situación es cada vez más grave, así que tendrá que encontrar el valor para salir de esa terrible relación, proteger a su hija y descubrir la verdad sobre su pasado para reconstruirse.

Protagonistas de la micronovela Casada con Mi Peor Error
Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Casada con Mi Peor Error

El reparto de la micronovela Casada con Mi Peor Error está conformado por actores y actrices muy talentosos:

