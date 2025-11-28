Casada con Mi Peor Error: lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla

Video Pedí una Esposa a Domicilio: disfruta el episodio 0

No todas las relaciones están basadas en el amor y el respeto, algunas son bastante destructivas, como lo vimos en el microdrama Tóxicos en Línea.

Algo similar ocurre en la nueva micronovela Casa con Mi Peor Error. Te contamos cuándo se estrena, cómo verla gratis y completa, y más.

Casada con Mi Peor Error: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama Casada con Mi Peor Error llega el 28 de noviembre. Puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android y iOS).

Además, puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, los cuales están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Casada con Mi Peor Error: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Camila se casa muy ilusionada y creyendo que su matrimonio será ideal, en especial porque su novio tiene una buena posición económica. Sin embargo, muy pronto descubre que unió su vida al hombre equivocado, pues él le hace las peores bajezas.

Desafortunadamente, ahora está atrapada en una red de manipulaciones, chantajes y violencia psicológica que amenazan con quebrar su salud mental y emocional.

La situación es cada vez más grave, así que tendrá que encontrar el valor para salir de esa terrible relación, proteger a su hija y descubrir la verdad sobre su pasado para reconstruirse.

El elenco de la micronovela Casada con Mi Peor Error