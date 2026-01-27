ViX MicrO Mi Maestra Me Quiere Matar: la micronovela en la que el rencor y la obsesión arruinarán vidas Nada tan intrigante como una historia en donde vemos a un maestro perder la compostura (como en Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde) y esto ocurre en la nueva micronovela Mi Maestra Me Quiere Matar.



Descarga ya la app de ViX y disfruta Mi Maestra Me Quiere Matar y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Mi Maestra Me Quiere Matar: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX MicrO tiene varias micronovelas en las que una profesora deja de lado sus obligaciones para dar rienda suelta a sus pasiones y obsesiones.

Lo vimos en el microdrama Lo Cacharon con la Maestra y también en Mi Peor Pecado, y ahora se estrena el microdrama Mi Maestra Me Quiere Matar.

PUBLICIDAD

Mi Maestra Me Quiere Matar: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

El microdrama Mi Maestra Me Quiere Matar se estrena el martes 27 de enero y puedes verlo gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Mi Maestra Me Quiere Matar Imagen ViX MicrO

Mi Maestra Me Quiere Matar: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

En este emocionante microdrama, la protagonista es una profesora que está resentida con la vida porque un hombre le hizo daño en su juventud.

Al enterarse de que su nueva alumna es hija de ese tipo, decide aprovechar la situación para vengarse y arruinarle la vida a través de la estudiante, a quien no dejará de acosar.

Sin embargo, revivir una obsesión del pasado es un juego muy peligroso, pues el odio y el rencor nunca dejan nada bueno, y mucho menos cuando se deja de lado la ética y el profesionalismo para destruir a alguien que es inocente.

Personajes de la micronovela Mi Maestra Me Quiere Matar Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Mi Maestra Me Quiere Matar