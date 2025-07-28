Destinada a Ser la Dueña: ¿De qué trata la micronovela de ViX MicrO en donde actúa Omar Fierro?
Omar Fierro es uno de los actores que se suman a ViX MicrO para crear contenido con un formato distinto. Te contamos de qué trata Destinada a Ser la Dueña, la micronovela en la que participa.
ViX MicrO apuesta por historias que conectan con la audiencia gracias a su innovador formato: breves, dinámicos y fáciles de seguir, pensados para disfrutarse desde el celular o la tablet.
Destinada a Ser la Dueña, que forma parte de los estrenos de julio de ViX MicrO, es uno de estos microdramas que ya están dando de qué hablar.
¿De qué trata Destinada a Ser la Dueña, uno de los microdramas de ViX MicrO?
La historia gira en torno a Valeria, una joven de escasos recursos que trabaja como 'diablera' en un mercado, mientras cursa la universidad.
Tras un altercado con un compañero, el señor Ramón, propietario del lugar, la amenaza con despedirla si no cambia su actitud desafiante.
Por otro lado Gael, hijo del señor Ramón, es presionado por su novia para vender el mercado y demostrarle a su suegro que es un empresario confiable. Él acepta el reto y, en secreto, decide remodelar el mercado como parte de su estrategia.
En ese proceso, Gael se acerca cada vez más a Valeria, quien sin saberlo comienza a enamorarse de él. Pero la verdad sobre las intenciones de Gael podría ponerlo todo en riesgo, incluyendo el lugar donde ella ha trabajado toda su vida.
Quiénes son los actores de Destinada a Ser la Dueña y cuántos capítulos tiene este microdrama
La micronovela está conformada por 60 episodios y cada uno dura poco más de un minuto. Cuenta con las actuaciones de Penélope Villanueva, Andrés León, Génesis Gómez, Giovan Ramos, Maritza García, Emmanuel Gavira y Aldo Lir.
Omar Fierro, actor consagrado de telenovelas, aparece en Destinada a Ser la Dueña
Una de las participaciones más descadas es la del actor mexicano Omar Fierro como el señor Ramón, quien es conocido por su larga trayectoria en teatro, películas, series y telenovelas icónicas como Quinceañera, Cuando Llega el Amor, e Hijas de la Luna (las cuales puedes ver en ViX). Recientemente lo vimos en Amanecer, la nueva producción de Juan Osorio donde interpreta al padre Benigno Montes.
¿Dónde puedo ver completa la micronovela Destinada a Ser la Dueña?
Los primeros 5 episodios de Destinada a Ser la Dueña están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) y para ver la historia completa solo debes ingresar a la app de ViX, disponible de manera gratuita para iOS y Android en celular y tablet.