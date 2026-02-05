ViX MicrO

A Puerta Cerrada Regional: íconos del regional mexicano hacen confesiones en este microdocumental

ViX MicrO tiene grandes estrenos para el mes de febrero, entre los cuales se encuentra el microdocumental A Puerta Cerrada Regional.

Descarga ya la app de ViX y disfruta A Puerta Cerrada Regional

Por:Vanessa Mena
Video A Puerta Cerrada Regional: disfruta el episodio 0 del microdocumental de ViX MicrO

Además de las emocionantes micronovelas, ViX MicrO tiene dos interesantes microdocumentales: Nacer Dos Veces y A Puerta Cerrada. Ahora suma otro de estos microcontenidos, llamado A Puerta Cerrada Regional.

A Puerta Cerrada Regional: fecha de estreno y dónde ver gratis y completo el microdocumental

El microdocumental A Puerta Cerrada Regional se estrena el jueves 5 de febrero y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de este microcontenido con los primeros cinco capítulos, que se publicarán en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Microdocumental A Puerta Cerrada Regional
A Puerta Cerrada Regional: ¿de qué trata el nuevo microdocumental de ViX MicrO?

Este microdocumental es conducido por Ingrid Lazper, reconocida presentadora, locutora y columnista apasionada de la música regional mexicana.

Gracias a su amplia trayectoria, nos llevará a descubrir las historias de grandes intérpretes y agrupaciones de este género musical: Horóscopos de Durango, Eme MalaFe, Ariel Camacho, Los Dos Carnales, El Flaco y El Mimoso.

A través de sus voces, conoceremos los retos más duros que han enfrentado en su vida personal —momentos realmente difíciles y poco conocidos—. También nos enteraremos cómo lograron salir adelante, sin dejar de brillar en los escenarios ni de conquistar a su público con sus interpretaciones.

