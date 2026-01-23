ViX MicrO

3x1: Tres Esposas para un Marido: ¿qué pasaría si todas tus amantes se mudaran a tu casa?

ViX MicrO inició el año a lo grande, pues los estrenos de este mes tienen mucho drama y emoción, como la nueva micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido.

Descarga ya la app de ViX y disfruta 3x1: Tres Esposas para un Marido y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video 3x1: Tres Esposas para un Marido: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Las historias con triángulos amorosos son muy emocionantes (como en el microdrama Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra) y esa es la trama de la micronovela 3x1: Tres Esposas para Un Marido. Te contamos todo sobre este estreno de ViX MicrO.

3x1: Tres Esposas para un Marido: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

PUBLICIDAD

La micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido se estrena el viernes 23 de enero y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela 3X1: Tres Esposas para un Marido
Micronovela 3X1: Tres Esposas para un Marido
Imagen ViX MicrO

Más sobre ViX MicrO

Este Chile Sí Pica: un romance apasionado que se cocina a fuego lento y con mucho sazón
2 mins

Este Chile Sí Pica: un romance apasionado que se cocina a fuego lento y con mucho sazón

ViX
Este Chile Sí Pica: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:05

Este Chile Sí Pica: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: fueron intercambiados de bebés y al crecer se enamoraron
2 mins

¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: fueron intercambiados de bebés y al crecer se enamoraron

ViX
¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:16

¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Isadora La Usurpadora: ocupar el lugar de su hermana millonaria no le dará una vida feliz
1 mins

Isadora La Usurpadora: ocupar el lugar de su hermana millonaria no le dará una vida feliz

ViX
Isadora La Usurpadora: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:38

Isadora La Usurpadora: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Mi Padre Se Robó a Mi Novia: un papá y un hijo pelearán por una mujer que solo busca venganza
2 mins

Mi Padre Se Robó a Mi Novia: un papá y un hijo pelearán por una mujer que solo busca venganza

ViX
Estrenos de ViX MicrO en enero: traiciones, karma y hasta comida mexicana en las nuevas micronovelas
4 mins

Estrenos de ViX MicrO en enero: traiciones, karma y hasta comida mexicana en las nuevas micronovelas

ViX
Me Haces Gritar Más Que un Gol: romance, rivalidad en la cancha ¡y hasta problemas con la mafia!
2 mins

Me Haces Gritar Más Que un Gol: romance, rivalidad en la cancha ¡y hasta problemas con la mafia!

ViX
Mi Peor Pecado: la micronovela en donde una maestra podría perderlo todo por un amor prohibido
1 mins

Mi Peor Pecado: la micronovela en donde una maestra podría perderlo todo por un amor prohibido

ViX

3x1: Tres Esposas para un Marido: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

David es un atractivo médico que siempre está buscando su siguiente conquista, pero esta vez se robó el corazón de tres mujeres a la vez: Marcela, una guapa doctora; Mónica, una hermosa profesora de Yoga; y Lorena, una bella dentista.

No conforme con enamorarlas, decidió ir más allá y se casó con las tres (por supuesto, sin avisarles que no es monógamo), aun sabiendo que eso constituye un delito.

Sin embargo, el secreto de David quedará al descubierto cuando sufra un infarto, ya que las tres mujeres llegarán al hospital al ser informadas de su estado de salud. Al enterarse de todo, decidirán irse a vivir con él para cuidarlo.

Lo que parece una sexy fantasía hecha realidad, se convertirá en un viacrucis para todos los involucrados, pues surgirán problemas a cada momento del día.

Personajes de la micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido
Personajes de la micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido
Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido

Conoce a los actores y actrices que conforman el reparto del microdrama 3x1: Tres Esposas para un Marido.

PUBLICIDAD
  • Jade Fraser
  • Arantza Ruiz
  • Miranda Rinaldi
  • Gustavo Ramírez
  • Jonathan Zavala
  • Mauricio Núñez
  • Diana Mercado
Protagonistas de la micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido
Protagonistas de la micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido
Imagen ViX MicrO
Relacionados:
ViX MicrOViX.