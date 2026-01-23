ViX MicrO 3x1: Tres Esposas para un Marido: ¿qué pasaría si todas tus amantes se mudaran a tu casa? ViX MicrO inició el año a lo grande, pues los estrenos de este mes tienen mucho drama y emoción, como la nueva micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido.



Las historias con triángulos amorosos son muy emocionantes (como en el microdrama Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra) y esa es la trama de la micronovela 3x1: Tres Esposas para Un Marido. Te contamos todo sobre este estreno de ViX MicrO.

3x1: Tres Esposas para un Marido: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido se estrena el viernes 23 de enero y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

3x1: Tres Esposas para un Marido: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

David es un atractivo médico que siempre está buscando su siguiente conquista, pero esta vez se robó el corazón de tres mujeres a la vez: Marcela, una guapa doctora; Mónica, una hermosa profesora de Yoga; y Lorena, una bella dentista.

No conforme con enamorarlas, decidió ir más allá y se casó con las tres (por supuesto, sin avisarles que no es monógamo), aun sabiendo que eso constituye un delito.

Sin embargo, el secreto de David quedará al descubierto cuando sufra un infarto, ya que las tres mujeres llegarán al hospital al ser informadas de su estado de salud. Al enterarse de todo, decidirán irse a vivir con él para cuidarlo.

Lo que parece una sexy fantasía hecha realidad, se convertirá en un viacrucis para todos los involucrados, pues surgirán problemas a cada momento del día.

El elenco de la micronovela 3x1: Tres Esposas para un Marido

Conoce a los actores y actrices que conforman el reparto del microdrama 3x1: Tres Esposas para un Marido.

Jade Fraser

Arantza Ruiz

Miranda Rinaldi

Gustavo Ramírez

Jonathan Zavala

Mauricio Núñez

Diana Mercado