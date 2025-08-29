ViX MicrO

¿Por Like o Por Amor?, la nueva micronovela con influencers, mentiras y mucho drama

¿Por Like o Por Amor? es la micronovela que cierra los estrenos de ViX MicrO en el mes de agosto. Te contamos su trama, fecha de estreno y más.

Descarga ya la app de ViX y disfruta ¿Por Like o Por Amor? y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video ¿Por Like o Por Amor? - Disfruta el episodio 0

Si te gustó la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte, entonces no te puedes perder ¿Por Like o Por Amor?, una historia intensa y muy actual sobre lo que ocurre cuando la realidad se esconde detrás de filtros y followers.

Este microdrama de ViX MicrO pone sobre la mesa temas como la manipulación emocional, la violencia digital y la necesidad de aprobación en redes sociales.

¿Por Like o por Amor?
¿Por Like o por Amor?
Imagen ViX

Notas Relacionadas

Románticos vs Rabiosos: La micronovela que revive la marcha emo con una dosis de humor y pasión

Románticos vs Rabiosos: La micronovela que revive la marcha emo con una dosis de humor y pasión

ViX
1 min

¿Por Like o Por Amor?: De qué trata esta micronovela de ViX MicrO

PUBLICIDAD

Más sobre ViX MicrO

Ellos son los protagonistas de ¿Por Like o Por Amor?, la micronovela sobre el lado oscuro de las redes
2 mins

Ellos son los protagonistas de ¿Por Like o Por Amor?, la micronovela sobre el lado oscuro de las redes

ViX
¿Por Like o Por Amor? - Disfruta el episodio 0
1:11

¿Por Like o Por Amor? - Disfruta el episodio 0

ViX
Románticos vs Rabiosos: Quién es quién en la micronovela que revive la guerra entre emos y punks
2 mins

Románticos vs Rabiosos: Quién es quién en la micronovela que revive la guerra entre emos y punks

ViX
Románticos vs Rabiosos: La micronovela que revive la marcha emo con una dosis de humor y pasión
1 mins

Románticos vs Rabiosos: La micronovela que revive la marcha emo con una dosis de humor y pasión

ViX
Románticos vs Rabiosos: Disfruta el episodio 0
1:04

Románticos vs Rabiosos: Disfruta el episodio 0

ViX
Quién es quién en Vivir por Última Vez, la micronovela que te conquistará con su drama y pasión
2 mins

Quién es quién en Vivir por Última Vez, la micronovela que te conquistará con su drama y pasión

ViX
ViX MicrO presenta Vivir por Última Vez, la micronovela que te hará replantear tus decisiones
1 mins

ViX MicrO presenta Vivir por Última Vez, la micronovela que te hará replantear tus decisiones

ViX
Vivir por Última Vez: Disfruta el episodio 0
0:51

Vivir por Última Vez: Disfruta el episodio 0

ViX
Con Bata y Sin Vergüenza tiene un elenco de primera: Los actores y sus personajes en la micronovela
2 mins

Con Bata y Sin Vergüenza tiene un elenco de primera: Los actores y sus personajes en la micronovela

ViX
Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela que es perfecta si te gustan los dramas médicos
2 mins

Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela que es perfecta si te gustan los dramas médicos

ViX

Ana y Ro son una pareja de influencers extremadamente famosa. Aunque en sus fotos, videos y lives aparentan tener una relación perfecta, la realidad detrás de la pantalla es diferente, pues se la pasan discutiendo y no tienen planes a futuro compatibles.

Tras ocho años de relación, Ana sueña con formar una familia; pero Ro, quien constantemente la manipula para que cambie de idea, se resiste a tener hijos o casarse, algo que su novia le ha pedido en varias ocasiones.

Ante la negativa, Ana intenta terminar la relación, liberarse de la manipulación y cerrar sus redes sociales, pero descubre que Ro es una gran amenaza. Escapar de su noviazgo no será tan fácil cuando todos creen que su amor es perfecto y mostrar la verdad puede costarle la vida.

Notas Relacionadas

¿Dónde puedo ver las micronovelas de ViX MicrO completas y gratis? Guía para no perderte ninguna

¿Dónde puedo ver las micronovelas de ViX MicrO completas y gratis? Guía para no perderte ninguna

ViX
2 min

Conoce al elenco de la micronovela ¿Por Like o Por Amor?

El reparto que participa en el microdrama está conformado por Joana Hillman, Manuel Nocetti, Shanay Collazo, Jordi Roig, Viridiana Robles, Yulianna Peniche y Ada Dorantes.

Por Like o Por Amor
Por Like o Por Amor
Imagen ViX

Cuándo se estrena la micronovela ¿Por Like o Por Amor?

El microdrama, que cuenta con 60 episodios que duran menos de 2 minutos cada uno, se estrena en la app de ViX el viernes 29 de agosto.

Dónde puedo ver completo y gratis el microdrama ¿Por Like o Por Amor?

Los primeros 5 episodios de ¿Por Like o Por Amor? están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram),y puedes ver la micronovela completa en la app de ViX, disponible para celular y tablet.

Relacionados:
ViX MicrOViX.