¿Por Like o Por Amor?, la nueva micronovela con influencers, mentiras y mucho drama
¿Por Like o Por Amor? es la micronovela que cierra los estrenos de ViX MicrO en el mes de agosto. Te contamos su trama, fecha de estreno y más.
Descarga ya la app de ViX y disfruta ¿Por Like o Por Amor? y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Si te gustó la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte, entonces no te puedes perder ¿Por Like o Por Amor?, una historia intensa y muy actual sobre lo que ocurre cuando la realidad se esconde detrás de filtros y followers.
Este microdrama de ViX MicrO pone sobre la mesa temas como la manipulación emocional, la violencia digital y la necesidad de aprobación en redes sociales.
Notas Relacionadas
¿Por Like o Por Amor?: De qué trata esta micronovela de ViX MicrO
Ana y Ro son una pareja de influencers extremadamente famosa. Aunque en sus fotos, videos y lives aparentan tener una relación perfecta, la realidad detrás de la pantalla es diferente, pues se la pasan discutiendo y no tienen planes a futuro compatibles.
Tras ocho años de relación, Ana sueña con formar una familia; pero Ro, quien constantemente la manipula para que cambie de idea, se resiste a tener hijos o casarse, algo que su novia le ha pedido en varias ocasiones.
Ante la negativa, Ana intenta terminar la relación, liberarse de la manipulación y cerrar sus redes sociales, pero descubre que Ro es una gran amenaza. Escapar de su noviazgo no será tan fácil cuando todos creen que su amor es perfecto y mostrar la verdad puede costarle la vida.
Notas Relacionadas
Conoce al elenco de la micronovela ¿Por Like o Por Amor?
El reparto que participa en el microdrama está conformado por Joana Hillman, Manuel Nocetti, Shanay Collazo, Jordi Roig, Viridiana Robles, Yulianna Peniche y Ada Dorantes.
Cuándo se estrena la micronovela ¿Por Like o Por Amor?
El microdrama, que cuenta con 60 episodios que duran menos de 2 minutos cada uno, se estrena en la app de ViX el viernes 29 de agosto.
Dónde puedo ver completo y gratis el microdrama ¿Por Like o Por Amor?
Los primeros 5 episodios de ¿Por Like o Por Amor? están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram),y puedes ver la micronovela completa en la app de ViX, disponible para celular y tablet.