Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo, la micronovela en la que un amor prohibido es el protagonista
Las relaciones en las que hay una diferencia de edad son un tema que siempre llama la atención, tal como vimos en el microdrama Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde. Lo mismo ocurre en la nueva micronovela Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Los romances prohibidos, en donde la mujer es mayor que el hombre, son una de las historias que más engancha a la audiencia, como vimos en la micronovela Amor En La Mayor.
Algo similar ocurre en el nuevo microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo. Te contamos los detalles.
Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela
El microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo se estrena este 14 de noviembre y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (compatible con celular y tablet).
Si quieres disfrutar primero una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.
Sinopsis de la micronovela Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo
Victoria es la protagonista de este microdrama. Ella tiene 48 años y está atrapada en un matrimonio asfixiante. Además, su familia siempre la deja de lado y eso la vuelve sumamente infeliz.
De manera inesperada, encuentra el amor en quien menos pensó: el mejor amigo de su hijo.
Esto cambiará su vida y la llevará a tomar una importante decisión, pues por un lado está su deseo de libertad y de disfrutar el verdadero amor; pero también deberá enfrentar los juicios de la sociedad, la furia de su esposo y la traición dentro de su propio hogar.
El reparto del microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo
Conoce a los actores y las actrices que conforman el elenco de la micronovela
- Yulianna Peniche
- Alex Duran
- Alex Figueroa
- Dario Duque
- Ofelia Guiza (a quien también vimos en la micronovela El Precio de Haberte Amado)
- Linda Gomez
- Emilio Palacios
- Lili Brillanti
- Andrea Rossell