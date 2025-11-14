ViX MicrO

Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo, la micronovela en la que un amor prohibido es el protagonista

Las relaciones en las que hay una diferencia de edad son un tema que siempre llama la atención, tal como vimos en el microdrama Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde. Lo mismo ocurre en la nueva micronovela Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo.

Por:Vanessa Mena
Por:Vanessa Mena
Video Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo: disfruta el episodio 0

Los romances prohibidos, en donde la mujer es mayor que el hombre, son una de las historias que más engancha a la audiencia, como vimos en la micronovela Amor En La Mayor.

Algo similar ocurre en el nuevo microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo. Te contamos los detalles.

Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo se estrena este 14 de noviembre y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (compatible con celular y tablet).

Si quieres disfrutar primero una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Imagen ViX MicrO

Sinopsis de la micronovela Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo

Victoria es la protagonista de este microdrama. Ella tiene 48 años y está atrapada en un matrimonio asfixiante. Además, su familia siempre la deja de lado y eso la vuelve sumamente infeliz.

De manera inesperada, encuentra el amor en quien menos pensó: el mejor amigo de su hijo.

Esto cambiará su vida y la llevará a tomar una importante decisión, pues por un lado está su deseo de libertad y de disfrutar el verdadero amor; pero también deberá enfrentar los juicios de la sociedad, la furia de su esposo y la traición dentro de su propio hogar.

Imagen ViX MicrO

El reparto del microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo

Conoce a los actores y las actrices que conforman el elenco de la micronovela

