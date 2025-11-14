Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo, la micronovela en la que un amor prohibido es el protagonista

Video Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo: disfruta el episodio 0

Los romances prohibidos, en donde la mujer es mayor que el hombre, son una de las historias que más engancha a la audiencia, como vimos en la micronovela Amor En La Mayor.

Algo similar ocurre en el nuevo microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo. Te contamos los detalles.

Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo se estrena este 14 de noviembre y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (compatible con celular y tablet).

Si quieres disfrutar primero una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Sinopsis de la micronovela Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo

Victoria es la protagonista de este microdrama. Ella tiene 48 años y está atrapada en un matrimonio asfixiante. Además, su familia siempre la deja de lado y eso la vuelve sumamente infeliz.

De manera inesperada, encuentra el amor en quien menos pensó: el mejor amigo de su hijo.

Esto cambiará su vida y la llevará a tomar una importante decisión, pues por un lado está su deseo de libertad y de disfrutar el verdadero amor; pero también deberá enfrentar los juicios de la sociedad, la furia de su esposo y la traición dentro de su propio hogar.

El reparto del microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo

Conoce a los actores y las actrices que conforman el elenco de la micronovela