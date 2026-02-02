ViX MicrO Estrenos de ViX MicrO en febrero: micronovelas, microdocumentales y contenido de suspenso este mes En febrero, ViX MicrO, la nueva forma de disfrutar contenido en tu celular o tablet, amplía su catálogo con nuevas micronovelas, pero también con microdocumentales y producciones de suspenso.



Los microcontenidos de ViX MicrO que se estrenan en febrero en la app de ViX

En este mes de febrero, ViX MicrO estrena cinco nuevas producciones. Todas estarán disponibles gratis y completas en la app de ViX.

A Puerta Cerrada Regional: fecha de estreno y sinopsis del microdocumental

Fecha de estreno: jueves 05 de febrero.

Este microdocumental es narrado por la presentadora, locutora y columnista Ingrid Lazper, experta en temas de la música regional mexicana.

Con su gran experiencia, nos contará la historia de importantes cantantes y agrupaciones del género regional mexicano: Horóscopos de Durango, Eme MalaFe, Ariel Camacho, Los Dos Carnales, El Flaco y El Mimoso.

Estas figuras de la música mexicana revelarán los momentos más difíciles que han enfrentado en su vida personal y que pocos conocen, y cómo han logrado superarlos mientras mantienen una exitosa carrera y complacen a su público arriba del escenario.

Microdocumental A Puerta Cerrada Regional Imagen ViX MicrO

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: martes 10 de febrero.

Rosaura Santos está desesperada por salvar su talk show, el cual será cancelado por baja audiencia. Todo empeora cuando descubre que su esposo está conspirando en su contra y antiguos panelistas regresan para cobrar cuentas pendientes.

La verdadera batalla en vivo se convierte en una lucha por su dignidad y su redención, ¿logrará salir victoriosa?

Micronovela De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! Imagen ViX MicrO

MicrO Suspenso: Perverso Amor: fecha de estreno y sinopsis del microcontenido

Fecha de estreno: martes 17 de febrero.

Emma es una amante de los podcasts criminales. Aunque por ahora está devastada por una ruptura amorosa, decide buscar empleo y se convierte en la asistente de Julián, un exitoso y misterioso pianista.

Lo que parece una buena oportunidad laboral se convierte en un romance peligroso, pues Emma sospecha que Julián le oculta un oscuro secreto.

Micro Suspenso: Perverso Amor Imagen ViX MicrO

Con Sangre en las Manos: fecha de estreno y sinopsis del microdocumental

Fecha de estreno: jueves 19 de febrero.

Danielle Lefaure conduce este microdocumental y nos presenta las historias de asesinos seriales, quienes desafortunadamente son famosos por sus despiadados actos: El Monstruo de Ecatepec, El Demonio de Kobe, La Degolladora de Chimalhuacán y El Descuartizador de Chihuahua.

Microdocumental Con Sangre en las Manos Imagen ViX MicrO

La Venganza de Las TóxicXs: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: martes 24 de febrero.

La trama de esta micronovela se desarrolla en El Zumbido, un popular cantabar del norte de México. En ese lugar, la tranquilidad se rompe cuando llega un violento capo.

Hartas de la sumisión en la que viven por culpa de este personaje, las mujeres que trabajan ahí recurren a la magia para enfrentar la brutalidad masculina. Ellas están dispuestas a todo con tal de liberarse, aunque eso les cueste la vida.

Micronovela La Venganza de Las TóxicXs Imagen ViX MicrO

