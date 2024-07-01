Premios Juventud 2024: ¿Cómo y dónde comprar tickets para la fiesta más hot del verano y cuánto cuestan?

El jueves 25 de julio en Puerto Rico se realizará la edición 21 de Premios Juventud , a la cual podrás asistir y vivir en persona la emoción de ver a tus artistas favoritos, o también podrás ver, a partir de las 7P/6C, la transmisión en vivo de Noche de Estrellas que tendrá Univision y a las 8P/7C la entrega de premios. Revive el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?



Un total de 153 artistas integran la lista de este año y de ellos Carin León, Maluma y Peso Pluma son los más nominados con 7 candidaturas, cada uno. Los tres coinciden en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

En el grupo de los artistas más nominados también se encuentran Karol G y Shakira, con 6 nominaciones, así como Becky G y Grupo Frontera con 5 nominaciones.

¿Cómo asistir a los Premios Juventud 2024?



La edición 21 de Premios Juventud se realizará el jueves 25 de julio en el Coliseo Miguel Agrelot y puedes comprar tus boletos con los siguientes pasos:

· Puedes ingresar a la página oficial de Premios Juventud donde encontrarás un apartado que te redirigirá al sitio de venta.

· También puedes ir directo a https://ticketera.com/premiosjuventud2024/ donde encontrarás las localidades disponibles.

· Los precios de los boletos van de los 75 a los 15 dólares.

¡No te quedes fuera y se parte de la fiesta más hot del verano!

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes serán los conductores?



La edición número 21 de Premios Juventud tendrá tres conductores : Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, quienes están confirmados para encabezar esta celebración donde verás los performances más espectaculares, pero también se reconocerá con el título Agente de Cambio la trayectoria y labor altruista de algunas figuras y personas del público.

En breve se anunciará la lista de artistas confirmados para actuar en esta fiesta donde se premia a lo mejor de los géneros urbano, pop, tropical y regional mexicano, así como a lo más destacado de digital/social y tv & streaming.

En cuanto a Noche de Estrellas, el programa antesala con todos los detalles de la premiación, tendrá un gran elenco de conductore s entre los que se encuentran Domelipa, Arap Bethke, Jessica Rodríguez y Roberto Hernández. Durante dicho especial además tendremos el análisis de la moda y conoceremos el nombre del primer Agente de Cambio de la noche.

Artistas que cantarán en Premios Juventud 2024 en Puerto Rico



La fiesta más hot del verano celebra su mayoría de edad este año y por lo mismo sus invitados serán de primer nivel, con los mejores performances y ganas de hacer un gran ambiente.

Prepárate para un desfile con los artistas más importantes del momento, por ahora te adelantamos que podrás ver la actuación del grupo mexicano Camila, la argentina Emilia, quien además de cantar sola nos presentará un número junto a Los Ángeles Azules y su cumbia contagiosa.

Otros números imperdibles son el que preparan Prince, Darrel y DJ Adoni con su tema 'El Reemplazo', así como el tributo que se le rendirá a Fania All Stars con las imperdibles actuaciones de Ivy Queen, La India, Luis Figuero, Oscar D'León, entre otros.

El reconocimiento 'Agente de Cambio' de Premios Juventud 2024 será para tres celebridades



Este título se otorga cada año a grandes estrellas y jóvenes emprendedores que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor. Este año son tres celebridades las que recibirán el galardón .

Los Tigres del Norte son pioneros en la lucha por los derechos de los migrantes y creadores de la fundación del mismo nombre que fomenta la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas.

Anitta representante del pop y el funk brasileño recibirá este reconocimiento por su incansable trabajo en la conservación del medio ambiente y en su lucha contra el racismo y la homofobia.

Lele Pons, quien además será conductora de la fiesta, también subirá al escenario por este reconocimiento gracias a su trabajo contra el bullying así como por sus aportes para crear conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental, basada en su experiencia propia.

¿Cómo y cuándo ver la alfombra roja y los Premios Juventud 2024?



A continuación te enlistamos las recomendaciones para no perderte detalles de la entrega de premios:

-Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

-Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Esta antesala de la premiación también la podrás ver por la plataforma ViX.

-A las 8P/7C arrancará por Univision la entrega de premios y tendrá tres horas de duración.

-También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

¿Dónde y a qué hora serán los live stream de Premios Juventud 2024?

Para calentar motores, el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, a las 6:30 PM del Este, el live stream te permitirá ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja pero, además, al durar las tres horas de la entrega de premios, podrás ver en exclusiva todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

A esta última transmisión se sumará Molusco, el reconocido locutor e influencer puertorriqueño también será el PJ Insider con acceso exclusivo detrás de cámaras y ofrecerá una vista inicial de las actividades entre bastidores durante la semana de Premios Juventud, solo que él lo presentará en su programa ‘El Refugio’, el cual transmitirá desde el Coliseo de Puerto Rico. También será presentador de uno de los premios durante la fiesta.

Los live stream podrán verse en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision y solo el del jueves 25 de julio, así como el especial Noche de Estrellas también podrás verlos en la plataforma ViX .