Premios Juventud 2024: Artistas más ganadores de la edición 21

Una gran noche fue la que se vivió en Premios Juventud , su tercera vez en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Por fin se conocieron los nombres de los ganadores de sus 31 categorías y de ellos sobresalen dos cantantes.

PUBLICIDAD

Durante la fiesta, conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, conocimos cuál fue la decisión del público que votó para apoyar a sus favoritos y fue así que Karol G se coronó como la artista más ganadora, seguida por Peso Pluma.

Premios Juventud 2024: Karol G es la artista más ganadora



La colombiana obtuvo la mayor cantidad de galardones en esta edición al llevarse cinco de los seis a los que estaba nominada. No conforme con ello, Karol G es la artista más ganadora en la historia de Premios Juventud , ya que hasta el año 2023 acumulaba 27 y con estos 5 totaliza 32 premios.

Estas son las categorías de Premios Juventud 2024 en las que Karol G ganó:

Artista Premios Juventud Femenina

Girl Power – ‘Labios Mordidos’ (con Kali Uchis)

Mi ‘Dance Track’ Favorito – ‘Contigo’ (con Tiësto)

Mejor Urban Track – ‘Qlona’ (con Peso Pluma)

Mejor Álbum Urbano – ‘Mañana Será Bonito’

Premios Juventud 2024: Karol G es la artista más ganadora Imagen Cortesía

Peso Pluma es el artista más ganador de Premios Juventud 2024



El cantante de regional mexicano, quien junto a Carin León y Maluma fue de los artistas más nominados esta edición de PJ’s, se llevó cinco premios de los siete a los que aspiraba. Las categorías de Premios Juventud en las que Peso Pluma resultó ganador son:

La Mezcla Perfecta – ‘Bellakeo’ (con Anitta)

Mejor Urban Track - 'Qlona' (con Karol G)

Mejor Mezcla Urbana – ‘Quema’ (con Ryan Castro y SOG)

Mejor Colaboración Regional Mexicana – ‘Lady Gaga’ (con Gabito Ballesteros y Junior H)

Mejor Álbum Regional Mexicano – ‘Génesis’

Premios Juventud 2024: Peso Pluma fue uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

Premios Juventud entregó 31 galardones y también reconoció a Anitta, Lele Pons y Los Tigres del Norte con el título 'Agente de Cambio'. Las tres celebridades recibieron su galardón en el escenario de esta fiesta y se mostraron sumamente emocionados, sobre todo la influencer Lele Pons, quien además de conmoverse con las palabras de su papá aprovechó la ocasión para lanzar un bello mensaje de aceptación y autoestima.

PUBLICIDAD