Premios Juventud 2024: Artistas más ganadores de la edición 21

El voto del público decidió quiénes son los ganadores de Premios Juventud y ya conocemos quiénes fueron los artistas que obtuvieron más galardones.

Revive la fiesta más hot del verano en nuestro liveblog.

Una gran noche fue la que se vivió en Premios Juventud, su tercera vez en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Por fin se conocieron los nombres de los ganadores de sus 31 categorías y de ellos sobresalen dos cantantes.

Durante la fiesta, conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, conocimos cuál fue la decisión del público que votó para apoyar a sus favoritos y fue así que Karol G se coronó como la artista más ganadora, seguida por Peso Pluma.

Premios Juventud 2024: Karol G es la artista más ganadora


La colombiana obtuvo la mayor cantidad de galardones en esta edición al llevarse cinco de los seis a los que estaba nominada. No conforme con ello, Karol G es la artista más ganadora en la historia de Premios Juventud, ya que hasta el año 2023 acumulaba 27 y con estos 5 totaliza 32 premios.

Premios Juventud

Estas son las categorías de Premios Juventud 2024 en las que Karol G ganó:

  • Artista Premios Juventud Femenina
  • Girl Power – ‘Labios Mordidos’ (con Kali Uchis)
  • Mi ‘Dance Track’ Favorito – ‘Contigo’ (con Tiësto)
  • Mejor Urban Track – ‘Qlona’ (con Peso Pluma)
  • Mejor Álbum Urbano – ‘Mañana Será Bonito’
Imagen Cortesía

Peso Pluma es el artista más ganador de Premios Juventud 2024


El cantante de regional mexicano, quien junto a Carin León y Maluma fue de los artistas más nominados esta edición de PJ’s, se llevó cinco premios de los siete a los que aspiraba. Las categorías de Premios Juventud en las que Peso Pluma resultó ganador son:

  • La Mezcla Perfecta – ‘Bellakeo’ (con Anitta)
  • Mejor Urban Track - 'Qlona' (con Karol G)
  • Mejor Mezcla Urbana – ‘Quema’ (con Ryan Castro y SOG)
  • Mejor Colaboración Regional Mexicana – ‘Lady Gaga’ (con Gabito Ballesteros y Junior H)
  • Mejor Álbum Regional Mexicano – ‘Génesis’
Imagen Cortesía

Premios Juventud entregó 31 galardones y también reconoció a Anitta, Lele Pons y Los Tigres del Norte con el título 'Agente de Cambio'. Las tres celebridades recibieron su galardón en el escenario de esta fiesta y se mostraron sumamente emocionados, sobre todo la influencer Lele Pons, quien además de conmoverse con las palabras de su papá aprovechó la ocasión para lanzar un bello mensaje de aceptación y autoestima.

Más de 30 artistas estuvieron a cargo de los performances de la noche más hot del verano y mención especial merece el tributo a Fania All Stars a cargo de Anitta, Ivy Queen, Oscar D'León, Luis Figueroa, La India, Tony Succar y Tito Puente Jr., un verdadero espectáculo en el que la salsa hizo bailar a todos los presentes al 'Choliseo.

