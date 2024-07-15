Premios Juventud 2024: Todo sobre la experiencia live stream, conductores y más

Durante la semana del 22 al 25 de julio vive en tiempo real todo lo que pasa con Premios Juventud . Observa los preparativos y ensayos de la edición 21 de la fiesta más hot del verano y disfruta de todo el contenido detrás de cámaras que se genere este año en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, sede del gran festejo. Revive el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

Premios Juventud 2024 Live stream: hora y fecha

Los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este, te esperamos en los live stream en la cual verás los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

El jueves 25 de julio , el día de la edición 21 de Premios Juventud, a las 6:30 PM del Este el live stream te mostrará todo sobre la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Gracias a que esta especia de segunda pantalla durará las tres horas de la entrega de premios, podrás ver todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

Cada live stream podrás seguirlo en las redes sociales y página oficial de Premios Juventud, así como en el canal de YouTube de Univision y la transmisión del jueves 25 de julio, junto con el especial Noche de Estrellas , adicionalmente podrás verla por la plataforma ViX .

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes será los conductores del live stream?



Esta ocasión se suman a esta experiencia tres hosts, una de ellas es una conductora muy querida de Univision y estará acompañada por dos reconocidos influencers. Los tres estarán a cargo de traer la información más exclusiva y divertida.

Migbelis Castellanos: la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018, experta en alfombras rojas de varias premiaciones, así como conductora de varios detrás de cámaras, está confirmada para esta transmisión. La venezolana fue parte del panel de expertos que eligieron a los nominados para las nuevas categorías de creadores de contenidos. Es copresentadora en el show Desiguales y parte del elenco de Enamorándonos de la cadena UNIMÁS.

Marko: actor, cantante, músico, comediante y creador de contenido, cuenta con más de 42 millones de seguidores en todas sus redes. Su contenido tiene mucho apoyo y alcance y ha contado con la participación de varias figuras como Chayanne, Carlos Vives, Oscar de León, Eugenio Derbez, entre otros. Es el primer comediante latino en presentarse y llenar el Arena Miami Kaseya Centar y el primero no boricua en llenar el Coliseo de Puerto Rico.

Candy Lover: su nombre real es Angélica Torres y con más de 12 millones de seguidores en redes sociales, se dedica a hablar de accesorios, maquillaje, música y temas personales. Ella también fue parte del panel de expertos que seleccionó a los nominados a las categorías de creadores de contenido. También tiene una carrera musical y para ella ser influencer no solo es belleza y maquillaje, sino compartir un mensaje positivo e inspirador. Ha ganado tres años consecutivos el American Influencer Awards como la Influencer de Maquillaje del Año.

Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover serán los conductores del live stream de PJ's Imagen Cortesía

Ileana Velázquez y Rosy McMichael serán las invitadas a los live stream de Premios Juventud 2024



Estas talentosas creadoras de contenido llegarán de invitadas a estas transmisiones junto a Migbelis, Marko y Candy. En el caso de Ileana Velázquez, es una maquillista mexicana muy creativa, quien es reconocida por su proyecto de maquillajes en la calle, con el que muestra además historias motivacionales de las personas a las que transforma. Tiene una comunidad de más de 11 millones de seguidores a los que comparte contenido creativo y de impacto para inspirar a su comunidad.

Rosy McMichael es una vlogger de belleza OG de raíces mexicanas que inició su carrera en YouTube en 2010. Comparte tutoriales de maquillaje, consejos de belleza y reseñas de productos. Cuenta con más de 10 millones de seguidores quienes además de pedirle contenido de belleza le piden que comparta experiencias con su pequeño hijo de 5 años, a quien llama cariñosamente "pollo".

Ileana Velázquez y Rosy McMichael estarán de invitadas en los PJ Live Stream Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Molusco será el PJ Insider de la fiesta



Molusco TV y Univision ofrecerán una experiencia multiplataforma de Premios Juventud y lo harán con Molusco, el reconocido locutor e influencer puertorriqueño como insider.

Molusco tendrá acceso exclusivo detrás de cámaras y ofrecerá una vista inicial de las actividades entre bastidores durante la semana de Premios Juventud, solo que él lo presentará en su programa ‘El Refugio’, el cual transmitirá desde el Coliseo de Puerto Rico.

El 25 de julio se unirá al live stream de la fiesta junto a Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover. Además, será presentador de uno de los premios durante la fiesta.

Durante los días 22, 23 y 24 de julio, los fans podrán ver contenido en vivo y directo en las redes sociales de El Molusco, Premios Juventud, el home oficial de PJ y el canal oficial de YouTube de Univision.

Molusco será el PJ Insider de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Cómo ver la transmisión completa en vivo de la fiesta y artistas confirmados



Después de ver todos los detalles detrás de cámaras de Premios Juventud estamos seguros que no querrás perderte ningún detalle de la ceremonia. Para empezar, también podrás seguir en TV la transmisión completa, a partir de las 7P/6C por Univision con el especial Noche de Estrellas con todos los pormenores de alfombra roja y tendrá entre sus conductores a Domelipa y Arap Bethke.

Una hora después iniciará la entrega de premios conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, este año bajo el lema 'Atrévete a Más'. Por fin sabremos quiénes fueron los ganadores de las 31 categorías que integraron la lista de artistas nominados este año, los cuales fueron elegidos por el voto del público.

Además, veremos los mejores performances musicales, con un gran elenco de artistas confirmados entre los que se encuentran: Farruko, Lenny Tavárez, Natti Natasha, Mau y Ricky, Reik, Camila, Los Ángeles Azules, Lunay, DJ Adoni, Prince Royce, Darell, entre muchos otros más.