Premios Juventud 2024: Conoce a los conductores de la fiesta más hot del verano

Prepárate para disfrutar de la edición 21 de Premios Juventud , la plataforma de los jóvenes, de la música y los creadores de contenido, que cada año echa la casa por la ventana con un gran elenco de artistas y momentos excepcionales. Revive el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

No olvides que el público es el responsable de elegir a los ganadores de las 31 categorías que este año integran la lista de artistas nominados .

PUBLICIDAD

Premios Juventud 2024: ¿Cuándo, a qué hora y dónde verlos?



El Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico volverá a ser la sede de la fiesta más hot del verano. La cita será el jueves 25 de julio a partir de las 7P/6C y tú puedes ser parte de la celebración asistiendo como público para disfrutar de cerca las actuaciones de los artistas del momento. Compra tus boletos AQUÍ .

También puedes seguir esta celebración en la transmisión en vivo que tendrá Univision primero con el especial Noche de Estrellas y después con la fiesta.

Además, se prepara toda una cobertura digital para que no te pierdas el minuto a minuto. Mantente al tanto de todas las noticias para que goces al máximo de esta fiesta.

¿Quiénes serán los conductores de Premios Juventud 2024?



El magno evento celebra este año haber alcanzado la mayoría de edad y lo hará con tres increíbles hosts.

Premios Juventud 2024: Clarissa Molina será de nuevo conductora de la fiesta



La actriz, reina de belleza y presentadora dominicana regresa como host de la fiesta del verano. Ha sido ganadora del premio Emmy y es uno de los rostros más reconocibles de la televisión hispana, gracias a su participación en El Gordo y La Flaca. Clarissa Molina ha sido parte de varios programas de premios de Univision, incluyendo Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y Latin GRAMMY, y fue reconocida por HOLA! USA como una de las personalidades televisivas hispanas más influyentes en las redes sociales.

Clarissa Molina será conductora de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Lele Pons será por primera vez host de Premios Juventud 2024



La multitalentosa creadora de contenido y sensación en las redes sociales será parte de esta fiesta. Nacida en Venezuela y mudada a los EE. UU. a los cinco años, tiene más de 100 millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube. Comenzó su carrera en las redes sociales en Vine en 2013, convirtiéndose rápidamente en una de las personalidades más destacadas de la plataforma y en el 2016 la primera en alcanzar mil millones de loops. Se ha dedicado también a la actuación, la música y el emprendimiento.

Lele Pons será conductora de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Wisin debuta como conductor



La leyenda del género urbano será host por primera vez en una entrega de premios. El destacado reguetonero puertorriqueño, ha logrado éxito global tanto como solista y como parte del dúo Wisin & Yandel, colaborando con estrellas de la música latina e internacional. Además de su carrera musical es productor y fundador del sello discográfico La Base Music Group, apoyando a nuevos talentos en la industria.

Wisin será conductor de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Domelipa será conductora backstage de Premios Juventud 2024



La influyente creadora de contenido y cantante mexicana se une por primera vez como backstage host de Premios Juventud. Además de su éxito en las redes sociales, Domelipa ha incursionado en el mundo del modelaje y recientemente en el mundo de la música.

Domelipa será conductora backstage de Premios Juventud Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Roberto Hernández estará tras bambalinas en la fiesta



Uno de los talentos más queridos de la audiencia de Univision regresa como backstage host de Premios Juventud. Actualmente es colaborador de El Gordo y La Flaca y recientemente destacó por tras bambalinas del exitoso show Juego de Voces.

Roberto Hernández será conductor backstage de Premios Juventud Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Artistas confirmados para cantar



Como cada edición, el elenco de cantantes y grupos que subirán al escenario será de primer nivel. Todos dispuestos a hacer de esta celebración un evento único, lleno de alegría y muy espectacular.

PUBLICIDAD

Algunas de las celebridades que ya confirmaron su asistencia son: Anitta, Los Tigres del Norte, Farruko, el grupo Camila con el estreno de su tema 'Mía', la argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules.

Otros que también regalarán un momento único son Prince Royce, DJ Adoni y Darell para cantar su hit 'El Reemplazo', mientras que Lunay y Wisin preparan cada uno un performance que conquistará al público de Puerto Rico.

Premios Juventud 2024: Carin León, Maluma y Peso Pluma, los artistas más nominados



Esta edición se nominó a un total de 153 cantantes y grupos, siendo el periodo de elegibilidad del 31 de marzo del 2023 al 1 de abril del 2024.

Carin León, Maluma y Peso Pluma son los artistas más nominados de este año gracias a que cada uno obtuvo 7 nominaciones. Los cantantes coinciden en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Otros nombres que figuran dentro del grupo de los artistas más nominados son Karol G y Shakira, quienes están nominadas en seis categorías, cada una, tales como Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power, Colaboración OMG.

Con cinco nominaciones tenemos a Becky G (presente en categorías como Artista Premios Juventud Femenina, La Mezcla Perfecta y Mejor Colaboración Pop/Urbano) y Grupo Frontera, agrupación que destaca en Mejor Colaboración Regional Mexicana y por doble partida en la categoría La Mezcla Perfecta.

PUBLICIDAD

Premios Juventud 2024: Ellos serán los conductores de Noche de Estrellas



Noche de Estrellas tendrá este año el debut como conductores de Domelipa y Arap Bethke; la influencer y el reconocido actor y activista vendrán a inyectarle mucha frescura a este show previo. Complementan el elenco de hosts la querida Jessica Rodríguez, de Despierta América y quien por primera vez estará en este especial; Roberto Hernández de El Gordo y La Flaca, mientras que el análisis de la moda estará a cargo de Jomari Goyso.

Durante la transmisión de la alfombra roja el público verá entrevistas exclusivas con los invitados y nominados, entre muchas sorpresas más.

¿Cómo y cuándo ver la alfombra roja y los Premios Juventud 2024?



-Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

-Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Esta antesala de la premiación también la podrás ver por la plataforma ViX.

-A las 8P/7C arrancará por Univision la entrega de premios y tendrá tres horas de duración.

-También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

PUBLICIDAD

-El lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas. Estas transmisiones podrás verlas en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

El jueves 25 de julio el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y tendrá de invitado al influencer Molusco. Podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día y Noche de Estrellas podrás verlos adicionalmente por la plataforma ViX .