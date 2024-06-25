Premios Juventud 2024: Conoce a los 7 artistas más nominados

Video Estos son los artistas nominados a Premios Juventud

Este martes 25 de junio se dio a conocer a los nominados a Premios Juventud , fiesta que celebra este año su edición número 21 y que promete ser el evento del verano, con los mejores performances y el reconocimiento a las trayectorias y labor altruista que realizan jóvenes emprendedores y grandes figuras. Revive el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

Para este 2024 fueron nominados un total de 153 artistas en 31 categorías entre las que se encuentran: Colaboración OMG, Mejor Álbum Urbano, Mejor Colaboración Regional Mexicana, Creator del Año, La Mezcla Perfecta, entre otras.

Premios Juventud 2024: ¿Cuándo son, dónde y a qué hora?



La fiesta se realizará, por tercer año consecutivo, en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, lugar que es garantía para un gran ambiente. Te esperamos el jueves 25 de julio a partir de las 7P/6C.

La fiesta más importante y hot del verano será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin y ya inició la venta de boletos, solo tienes que entrar AQUÍ y adquirir tu ticket. Apresúrate porque se acaban.

Recuerda que también puedes seguir la transmisión en vivo que tendrá Univision y toda la cobertura digital para que no te pierdas ningún detalle.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?



De los 153 artistas nominados, son siete los que destacan por el número de candidaturas. Las nominaciones se basan en el periodo de elegibilidad del 31 de marzo del 2023 al 1 de abril del 2024.

Premios Juventud 2024: Carin León y sus 7 nominaciones



El cantante de ‘Primera Cita’ está en su mejor momento y prueba de ello son sus siete nominaciones a Premios Juventud. Aquí las categorías en que figura:

7 Nominaciones:

Artista Premios Juventud Masculino

La Mezcla Perfecta (en dos ocasiones)

Mejor Canción Regional Mexicana

Mejor Colaboración Regional Mexicana

Mejor Fusión Regional Mexicana

Mejor Álbum Regional Mexicano

Carin León es uno de los artistas más nominados a Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Maluma está nominado en 7 categorías



El ‘Pretty Boy’ sigue siendo uno de los favoritos del género urbano y su trabajo es reconocido en todo el mundo. Maluma está nominado en las siguientes categorías:

7 Nominaciones:

Artista Premios Juventud Masculino

La Mezcla Perfecta

Colaboración OMG

Mi ‘Dance Track’ Favorito

Mejor Canción Pop/Urbano

Mejor Álbum Pop/Urbano

Mejor Fusión Regional Mexicana

Maluma es uno de los artistas más nominados a Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Peso Pluma es uno de los artistas más nominados con 7 candidaturas



El joven originario de Jalisco, México y con apenas 25 años de edad, es el tercer cantante más nominado de esta edición.

7 Nominaciones

Artista Premios Juventud Masculino

La Mezcla Perfecta

Mejor Urban Track

Mejor Mezcla Urbana

Mejor Colaboración Regional Mexicana

Mejor Fusión Regional Mexicana

Mejor Álbum Regional Mexicano

Peso Pluma es uno de los artistas más nominados a Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Karol G está nominada en 6 categorías



Las mujeres también son parte fundamental de Premios Juventud y Karol G destaca este año con seis candidaturas. La colombiana tiene en su haber 27 estatuillas de Premios Juventud y este año podría superar los 30 premios.

6 Nominaciones

Artista Premios Juventud Femenina

Colaboración OMG

Girl Power

Mi ‘Dance Track’ Favorito

Mejor Urban Track

Mejor Álbum Urbano

Karol G es una de las artistas más nominadas a Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Shakira está nominada en 6 categorías



La cantante nuevamente vuelve a destacar en la lista de nominados, en esta ocasión con seis nominaciones. El año pasado fue reconocida como Agente de Cambio.

6 Nominaciones:

Artista Premios Juventud Femenina

La Mezcla Perfecta

Colaboración OMG

Girl Power

Mejor Colaboración Pop/Urbano

Mejor Álbum Pop/Urbano

Shakira es una de las artistas más nominadas a Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Becky G está nominada en 5 categorías



El talento de la mexico-americana queda de manifiesto en esta edición de PJ’s. Ya sea en el género urbano, pop o regional mexicano, Becky G siempre figura.

5 Nominaciones:

Artista Premios Juventud Femenina

La Mezcla Perfecta

Mejor Colaboración Pop/Urbano

Mejor Fusión Regional Mexicana

Mejor Álbum Regional Mexicano

Becky G es una de las artistas más nominadas a Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Grupo Frontera está nominado en 5 categorías



Son la única agrupación con más nominaciones este año y puede presumir de tener dos nominaciones en la categoría La Mezcla Perfecta por los temas ‘ALV’, en colaboración con Arcángel, y ‘De Lunes a Lunes’, en colaboración con Manuel Turizo.

5 Nominaciones:

La Mezcla Perfecta (en dos ocasiones)

Mejor Colaboración Regional Mexicana

Mejor Fusión Regional Mexicana

Mejor Álbum Regional Mexicano

Grupo Frontera es uno de los artistas más nominados de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024: Elenco y sorpresas de la noche



Este programa especial podremos ver entrevistas exclusivas con nominados e invitados, el análisis de la moda y las tendencias, áreas especiales para los ‘creators’ y el primer reconocimiento a Agente de Cambio.

Noche de Estrellas tendrá este año el debut como conductores de Domelipa y Arap Bethke, la influencer y el reconocido actor y activista vendrán a inyectarle mucha frescura a este show previo. Complementan el elenco de hosts la querida Jessica Rodríguez, de Despierta América y quien por primera vez estará en este especial; Roberto Hernández de El Gordo y La Flaca, mientras que el análisis de la moda estará a cargo de Jomari Goyso.

¿Cómo y cuándo ver la alfombra roja y los Premios Juventud 2024?



-Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

-Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Esta antesala de la premiación también la podrás ver por la plataforma ViX .

-A las 8P/7C arrancará por Univision la entrega de premios y tendrá tres horas de duración.

-El lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas. Estas transmisiones podrás verlas en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

-El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y tendrá de invitado al influencer Molusco. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día podrás verlas adicionalmente por ViX.

