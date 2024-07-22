Premios Juventud 2024: ¿Cuándo son, dónde y a qué hora inicia la fiesta más hot del verano?

Los preparativos para Premios Juventud 2024 iniciaron con el objetivo de traerte la fiesta más grandiosa del verano en su 21 aniversario. La cita será el jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico y cuya transmisión en vivo estará a cargo de Univision, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C la entrega de premios. Revive el minuto a minuto de la celebración en el Liveblog .

PUBLICIDAD

Premios Juventud 2024: Lista de artistas nominados y categorías



Mientras la gran fecha llega, el martes 25 de junio se anunció la lista completa de artistas nominados integrada este año por 153 artistas y 31 categorías como las ya conocidas y favoritas del público La Mezcla Perfecta y Colaboración OMG. Además, dentro de sus novedades se encuentran cuatro categorías que celebran la creatividad y el alcance de los creadores de contenido: Creator con Causa, Creator del Año, Creator que me Inspira y Mejor Lol.

Este 2024 son tres artistas los que se ubican en la cúspide de las nominaciones, nos referimos a Carin León, Maluma y Peso Pluma, cada uno con siete candidaturas. Los nombres de estas figuras destacan en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Otros artistas más nominados a Premios Juventud son Karol G y Shakira, colombianas que se ubican muy de cerca con seis nominaciones, cada una, mientras que Becky G y Grupo Frontera lograron figurar en cinco categorías.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes serán los conductores de la fiesta más hot del verano?



La edición número 21 de Premios Juventud tendrá a tres conductores : Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin quienes están confirmados para encabezar esta celebración donde se verán los performances más espectaculares, pero también se entregarán los premios a las 31 categorías y se reconocerá con el título Agente de Cambio la trayectoria y labor altruista de algunas figuras.

PUBLICIDAD

Por si fuera poco, se anunció también que la influencer Domelipa y Roberto Hernández se unirán al elenco como conductores backstage, así que prepárate para conocer los secretos más ocultos tras bambalinas.

Recuerda que tú puedes ser parte de la fiesta asistiendo, solo basta con comprar tus boletos AQUÍ para asegurar tu lugar en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Se parte de esta fiesta donde se premia a lo mejor de los géneros urbano, por, tropical y regional mexicano, así como a lo más destacado de digital/social y tv & streaming.

Premios Juventud 2024: Farruko, Lenny Tavárez, Natti Natasha y más artistas confirmados



Como cada edición, el elenco de cantantes y grupos que subirán al escenario será de primer nivel. Todos dispuestos a hacer de esta celebración un evento único, lleno de alegría y muy espectacular.

Algunas de las celebridades que ya confirmaron su asistencia son: Anitta, Los Tigres del Norte, el grupo Camila con el estreno de su tema 'Mía', la argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules para presentar su éxito ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Otros que también regalarán un momento único son Prince Royce, DJ Adoni y Darell para cantar su hit 'El Reemplazo', mientras que Lunay y Wisin preparan cada uno un performance que conquistará al público de Puerto Rico.

Natti Natasha, Reik, Mau y Ricky, Ela Taubert, iZaak, Los Esquivel y muchas figuras más serán para de la fiesta que tiene como lema 'Atrévete a Más'.

PUBLICIDAD

Tributo a Fania All Stars en Premios Juventud 2024



Uno de los performances más esperados de la noche será el homenaje que se le hará a Fania All Stars en el escenario de Premios Juventud. Este grupo es considerado pionero en la difusión de la salsa desde la ciudad de Nueva York a todo el mundo, así como hogar definitivo de la big band latina, el jazz afrocubano, el boogaloo y el soul latino.

La enorme trayectoria de Fania All Stars será honrada con un musical en el que actuarán Anita, Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D’León, Sergio George, Tito Puente Jr. y Tony Succar.

¿Quiénes serán reconocidos como 'Agentes de Cambio' de Premios Juventud 2024?



La fiesta entrega cada año este título a los jóvenes emprendedores y las grandes estrellas que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor. Este año son tres celebridades las que recibirán el galardón :

La cantante Anitta recibirá este reconocimiento por su incansable trabajo en la conservación del medio ambiente y en su lucha contra el racismo y la homofobia.

Lele Pons gracias a su trabajo contra el bullying así como por sus aportes para crear conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental.

Los Tigres del Norte creadores de la fundación con el mismo nombre, fomenta la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas.

PUBLICIDAD

Noche de Estrellas: No te pierdas la Alfombra Roja de Premios Juventud 2024



Este programa especial podremos ver entrevistas exclusivas con nominados e invitados, el análisis de la moda y las tendencias, áreas especiales para los ‘creators’ y el primer reconocimiento a Agente de Cambio.

Noche de Estrellas tendrá este año el debut como conductores de Domelipa y Arap Bethke, la influencer y el reconocido actor y activista vendrán a inyectarle mucha frescura a este show previo. Complementan el elenco de hosts la querida Jessica Rodríguez, de Despierta América y quien por primera vez estará en este especial; Roberto Hernández de El Gordo y La Flaca, mientras que el análisis de la moda estará a cargo de Jomari Goyso.

Esta antesala de la premiación es de los momentos más esperados pues la alfombra roja se convierte en una verdadera pasarela. Los invitados posan ante la lente de los fotógrafos con exclusivos outfits, algunos de los cuales seguramente serán recordados al final de la noche.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cómo y cuando ver la transmisión completa en vivo?



La mejor forma de ser parte de la fiesta más hot es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La otra forma es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después, 8P/7C, la fiesta.

PUBLICIDAD

Por la plataforma ViX podrás ver la transmisión de Noche de Estrellas y todo el live stream de la fiesta.

Mantente al tanto de todas las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

Premios Juventud 2024: No te pierdas los live stream con todo el detrás de cámaras



Para calentar motores, el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en las transmisiones a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover , para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, a las 6:30 PM del Este, el live stream te permitirá ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja pero, además, al durar las tres horas de la entrega de premios, podrás ver en exclusiva todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

A esta última transmisión se sumará Molusco, el reconocido locutor e influencer puertorriqueño también será el PJ Insider con acceso exclusivo detrás de cámaras y ofrecerá una vista inicial de las actividades entre bastidores durante la semana de Premios Juventud, solo que él lo presentará en su programa ‘El Refugio’, el cual transmitirá desde el Coliseo de Puerto Rico. También será presentador de uno de los premios durante la fiesta.

PUBLICIDAD

La cita para seguir estas transmisiones es en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.