Premios Juventud 2024 rendirá tributo a Fania All Stars con Ivy Queen, Oscar D’León, Sergio George, entre otros

Además de reconocer a las voces actuales y nuevos talentos, Premios Juventud rendirá tributo a Fania All Stars, pioneros que crearon un camino para otras generaciones. No te pierdas este gran momento durante la edición 21 de la fiesta más hot del verano jueves 25 de julio, a partir de las 7P/6C por Univision.

Fania es considerado pionero en la difusión de la salsa desde la ciudad de Nueva York a todo el mundo, así como hogar definitivo de la big band latina, el jazz afrocubano, el boogaloo y el soul latino.

Ha colaborado con leyendas como Johnny Pacheco, Willie Colón, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Tito Puente, Ray Barretto, Cheo Feliciano y Rubén Blades.

Premios Juventud: ¿Qué artistas participarán en el Tributo a Fania All Stars?



Este año Premios Juventud premiará a 31 categorías que integran su lista de artistas nominados , presentará a los cantantes del momento con sus grandes éxitos, pero también toca rendirle tributo a Fania All Stars en un gran performance que contará con la dirección musical de Sergio George y la presencia de grandes figuras cantando sus éxitos ‘Quimbara’ y ‘Mi Gente’. Los nombres confirmados para este número musical son:





Ivy Queen: la boricua y llamada primera dama del reggaetón, se une al tributo a Fania.

la boricua y llamada primera dama del reggaetón, se une al tributo a Fania. La India: la puertorriqueña, ganadora de varios GRAMMYs y Latin GRAMMY, sumará su potente voz a este homenaje.

la puertorriqueña, ganadora de varios GRAMMYs y Latin GRAMMY, sumará su potente voz a este homenaje. Luis Figueroa: traerá todo su encanto a este performance que quedará para el recuerdo.

traerá todo su encanto a este performance que quedará para el recuerdo. Oscar D’León: ‘El Sonero del Mundo’ traerá su enorme talento a la fiesta más hot del verano.

‘El Sonero del Mundo’ traerá su enorme talento a la fiesta más hot del verano. Sergio George: regresa al escenario de PJ como director musical del gran homenaje a Fania, y del próximo gran éxito junto a Wisin.

regresa al escenario de PJ como director musical del gran homenaje a Fania, y del próximo gran éxito junto a Wisin. Tito Puente Jr.: representando el legado de su padre, Tito Puente, el percusionista y líder de banda se suma a PJ 2024.

representando el legado de su padre, Tito Puente, el percusionista y líder de banda se suma a PJ 2024. Tony Succar: reconocido como un productor y director musical tropical. Ganador de 2 Latin Grammys, el compositor y artista peruano regresa a PJ 2024 con su energía única y contagiosa.

¿Dónde serán los Premios Juventud 2024 y a qué hora empiezan?



Por tercera ocasión consecutiva la isla de Puerto Rico recibirá a esta entrega de premios que contagia con su ambiente y alegría.

Recuerda que tú puedes ser parte de este gran evento este jueves 25 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot, el más grande estadio cubierta dedicado al entretenimiento de esta paradisiaca isla, solo tienes que comprar tus boletos AQUÍ.

También es conocido como el 'Choliseo' y en septiembre próximo cumplirá 20 años de haber sido construido.

Si asistes a la premiación en vivo te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda esta experiencia. La fiesta tendrá una duración de tres horas.

Premios Juventud 2024: Farruko, Natti Natasha, Lenny Tavárez y más artistas confirmados para cantar



Como cada edición, el elenco de cantantes y grupos que subirán al escenario será de primer nivel. Todos dispuestos a hacer de esta celebración un evento único, lleno de alegría y muy espectacular.

Algunas de las celebridades que ya confirmaron su asistencia son: Farruko, Lenny Tavárez, Joss Favela, quienes se suman a artistas ya anunciados como el grupo Camila con el estreno de su tema 'Mía', la argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules para presentar su éxito ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Otros que también regalarán un momento único son Prince Royce, DJ Adoni y Darell para cantar su hit 'El Reemplazo', mientras que Lunay y Wisin preparan cada uno un performance que conquistará al público de Puerto Rico.

Natti Natasha, Reik, Mau y Ricky, Ela Taubert, iZaak, Los Esquivel y muchas figuras más serán para de la fiesta que tiene como lema 'Atrévete a Más'.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver la transmisión completa en vivo?



La mejor forma de ser parte de fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

Por TV en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

Recuerda que además el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas. Estas transmisiones podrás verlas en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y tendrá de invitado al influencer Molusco. Podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.

Mantente al tanto de todas las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

No hay pretexto para no seguir de cerca Premios Juventud 2024 ¡Te esperamos!