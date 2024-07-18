Premios Juventud 2024 reconocerá a Los Tigres del Norte, Anitta y Lele Pons como ‘Agentes de Cambio’

Premios Juventud , la fiesta más hot del verano, cumple 21 años de estar a la vanguardia, de reconocer todo lo que a las nuevas generaciones les interesa y celebrar a aquellas figuras que generan algo en la sociedad. En esta ocasión, el título de ‘Agentes de Cambio’ será entregado a tres figuras que por su trabajo fuera de la música han provocado algo en la sociedad, así como a dos jóvenes comprometidos con el trabajo comunitario y acciones para ayudar a la gente.

PUBLICIDAD

Además de entregar el galardón ‘Agente de Cambio’, la fiesta premiará a lo mejor de la música, la televisión, el streaming, social media, y por ello lanzó una lista de artistas nominados con 31 categorías cuyos ganadores fueron elegidos por el público.

¿Cuándo y dónde serán los Premios Juventud 2024?



El gran evento se realizará el jueves 25 de julio y, por tercer año consecutivo, el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico recibirá a todos los invitados. La cita será a partir de las 7P/6C.

Este año la fiesta más hot del verano será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin , mientras que como hosts backstage estarán la influencer Domelipa y Roberto Hernández.

La transmisión estará a cargo de Univision, pero no olvides que tú puedes ser parte de esta fiesta comprando tus boletos AQUÍ , apresúrate porque se acaban.

¿Quiénes serán reconocidos como ‘Agentes de Cambio’ de Premios Juventud 2024?



Como cada año, Premios Juventud celebrará a los ‘Agentes de Cambio’, título que otorga a los jóvenes emprendedores y las grandes estrellas que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor. Este año son tres celebridades las que recibirán el galardón y dos jóvenes entusiastas.

Anitta es nombrada ‘Agente de Cambio’ de Premios Juventud 2024



La máxima representante del pop y el funk brasileño recibirá este reconocimiento por su incansable trabajo en la conservación del medio ambiente y en su lucha contra el racismo y la homofobia.

PUBLICIDAD

Anitta se ha mostrado siempre comprometida con la justicia social, abraza su herencia brasileña y aboga por la igualdad racial, así como por los derechos de inclusión y respeto a la comunidad LGBTQ+.

Esta edición la cantante está nominada en tres categorías: Artista Premios Juventud Femenina, La Mezcla Perfecta por el tema ‘Bellakeo’ junto a Peso Pluma y Mejor Urban Track por ‘Funk Rave’.

Anitta será 'Agente de Cambio' de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Lele Pons recibirá el título ‘Agente de Cambio’



Además de ser una de nuestras conductoras de la fiesta, también subirá al escenario por este reconocimiento gracias a su trabajo contra el bullying así como por sus aportes para crear conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental.

En este último tema, Lele Pons se ha basado en su experiencia personal con el síndrome de Tourette, la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo. Ha inspirado a miles de personas a buscar apoyo y aceptar sus vulnerabilidades.

Lele Pons será 'Agente de Cambio' de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Los Tigres del Norte serán ‘Agente de Cambio’ de los Premios Juventud 2024



La agrupación mexicana es pionera en la lucha por los derechos de los migrantes y creadores de la fundación Los Tigres del Norte que fomenta la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas.

Su música se ha convertido en símbolo cultura y voz poderosa en la lucha por la justicia social. ‘Los Jefes de Jefes’ han llevado la cultura de México por todo el mundo.

Los Tigres del Norte serán 'Agente de Cambio' de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Katryna Quintero será nombrada 'Agente de Cambio' de Premios Juventud 2024



Esta joven de 18 años, origen venezolano y residente en Orlando, Florida, desde hace tres años es voluntaria en Latinos in Action, donde en primera instancia se dedicó al registro de votantes en su escuela y se aseguró de que cada estudiante tuviera el derecho de ejercer su voto. También participó en un concurso de cambio climático titulado 'Creando un Planeta Sostenible' y logró el segundo lugar para su escuela. También ha realizado voluntariado en otras organizaciones como Mi Familia en Acción, el cual busca empoderar a los jóvenes en distintos programas como camino a la universidad y ayudar a los padres a navegar el sistema educativo.

Katryna Quintero será 'Agente de Cambio' de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Carlos Ramírez recibirá el título 'Agente de Cambio' a sus 16 años



Carlos vive en Anaheim, California, y ha tenido una destacada participación en diversos eventos comunitarios. Realizó voluntariado en un refugio de alimentos, donde empaquetó comida para los ancianos. Fue parte del programa 'Líderes Jóvenes del Congreso' que trabaja junto al congresista Lou Correa para ayudar a los jóvenes que desean entrar al Congreso. También ha participado en colectas de juguetes y útiles escolares. Ha hecho innumerables carteles para eventos escolares como juegos deportivos, noches de senior, entre otras actividades.

Carlos Ramírez será 'Agente de Cambio' de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Carin León, Maluma y Peso Pluma son los artistas más nominados



Para este año la lista completa de artistas nominados está integrada por 31 categorías y un total de 153 cantantes y grupos aparecen en la misma. El periodo de elegibilidad fue del 31 de marzo del 2023 al 1 de abril del 2024.

PUBLICIDAD

Los cantantes Carin León, Maluma y Peso Pluma son los artistas más nominados de este año al figurar cada uno en 7 categorías. Los tres coinciden en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Los cantantes son seguidos muy de cerca por Karol G y Shakira, quienes están nominadas en seis categorías, cada una, tales como Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power, Colaboración OMG.

Con cinco nominaciones tenemos a Becky G (presente en categorías como Artista Premios Juventud Femenina, La Mezcla Perfecta y Mejor Colaboración Pop/Urbano) y Grupo Frontera, agrupación que destaca en Mejor Colaboración Regional Mexicana y por doble partida en la categoría La Mezcla Perfecta.

Artistas confirmados para cantar en Premios Juventud 2024



La fiesta más hot del verano celebra su mayoría de edad este año y por lo mismo sus invitados serán de primer nivel, con los mejores performances y ganas de hacer un gran ambiente.

Prepárate para un desfile con los artistas más importantes del momento, por ahora te adelantamos que podrás ver la actuación de Farruko, Lenny Tavárez, el grupo mexicano Camila, la argentina Emilia, quien además de cantar sola nos presentará un número junto a Los Ángeles Azules y su cumbia contagiosa.

Otros números imperdibles son el que preparan Prince, Darrel y DJ Adoni con su tema 'El Reemplazo', así como Lunay, Wisin, Luar de la L, entre otros. Uno de los momentos de la noche será el tributo a Fania que le rendirán figuras como Ivy Queen, La India, Oscar D'León y más.

PUBLICIDAD

La espectacular Natti Natasha subirá a nuestro escenario para interpretar su tema 'Quiéreme Menos', los chicos de Reik presentarán algo de su nueva producción 'Panorama', mientras que Mau y Ricky también harán lo propio. Mira aquí toda la lista de artistas confirmados para este año.

Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024, la alfombra roja de la fiesta



Este programa especial podremos ver entrevistas exclusivas con nominados e invitados, el análisis de la moda y las tendencias, áreas especiales para los ‘creators’ y el primer reconocimiento a Agente de Cambio.

Noche de Estrellas tendrá este año el debut como conductores de Domelipa y Arap Bethke, la influencer y el reconocido actor y activista vendrán a inyectarle mucha frescura a este show previo. Complementan el elenco de hosts la querida Jessica Rodríguez, de Despierta América y quien por primera vez estará en este especial; Roberto Hernández de El Gordo y La Flaca, mientras que el análisis de la moda estará a cargo de Jomari Goyso.

¿Cómo ver la transmisión completa en vivo de Premios Juventud 2024?



La mejor forma de ser parte de esta fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La segunda opción que tienes es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y lo mejor de la alfombra roja y una hora después la gran fiesta.

PUBLICIDAD

Un tercer medio es seguir el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

Pero eso no es todo, también tendremos la experiencia live stream desde días antes de la celebración para que veas todo lo que sucede con los preparativos. En las redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision podrás ver el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

Los mismo ocurrirá el jueves 25 de julio, solo que el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este para que tengas oportunidad de ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Esta transmisión durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.



Recuerda que la plataforma ViX tendrá la experiencia de la segunda pantalla que mostrará toda la acción detrás de cámara desde las 6:30 PM hasta las 11PM hora del Este de Estados Unidos.