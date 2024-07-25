Premios Juventud 2024: A unas horas de la fiesta así fueron los ensayos de Anitta, Emilia, Oscar D’León, entre otros

La isla de Puerto Rico está lista para recibir a Premios Juventud , la fiesta más hot del verano, este jueves 25 de julio . La celebración tendrá como lema 'Atrévete a Más' y además de tener a los mejores artistas sobre el escenario, será la ocasión de reconocer a los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical, así como todo lo 'trending' de la televisión y las redes sociales. Sigue el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

Poco a poco comienzan a llegar artistas a los ensayos al Coliseo José Miguel Agrelot , también conocido como el 'Choli' o 'Choliseo', la sede de este evento y uno de los más importantes para los artistas de habla hispana. Todos preparan con entusiasmo sus números musicales, los cuales serán presentados por nuestros conductores Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin.

Un gran elenco de artistas han confirmado su asistencia , entre los que se encuentran Anitta, Natti Natasha, Farruko, Prince Royce, Camila, Reik, Lunay, Lenny Tavárez, Los Ángeles Azules, entre muchos otros más. Mientras tanto, ve preparándote para esta celebración y recuerda que todavía puedes ser parte de esta fiesta con la compra de tus boletos AQUÍ .

Anitta ensayó para sus dos números musicales de PJ’s 2024



La brasileña llegó partiendo plaza al día 3 de ensayos y con mucha energía para preparar los dos performances en los que aparecerá.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayos con Anitta Imagen Stephanie Rojas

Anitta, nominada este año en tres categorías de PJ’s, tendrá una aparición para presentar su más reciente sencillo.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayos con Anitta Imagen Stephanie Rojas

Por si fuera poco, este año subirá a recibir su reconocimiento como ‘Agente de Cambio’.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayos con Anitta

Premios Juventud 2024: Emilia con Los Ángeles Azules en el día 3 de ensayos



La cantante argentina cantará con Los Ángeles Azules su colaboración exitosa ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayos con Emilia y Los Ángeles Azules Imagen Stephanie Rojas



Emilia interpretará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayos con Emilia Imagen Stephanie Rojas



Emilia ya ha estado nominada a PJ’s y este año aparece en tres categorías.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayos con Emilia Imagen Stephanie Rojas

Oscar D’León, Ivy Queen, La India y más ensayaron para el tributo a Fania All Stars



Uno de los números especiales de la noche será el tributo a Fania All Stars por su 60 aniversario y por ello fue un deleite ver ensayar a Oscar D’León, Luis Figueroa, Ivy Queen y Anitta.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayo con el tributo a Fania All Stars Imagen Stephanie Rojas



La India también será parte de este tributo a Fania y dejará todo en el escenario con su interpretación.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayo con La India Imagen Stephanie Rojas



Será un lujo ver en el escenario de Premios Juventud al gran Oscar D’León.

Premios Juventud 2024: Día 3 de ensayo con Oscar D'León Imagen Stephanie Rojas

Natti Natasha prepara un súper performance para Premios Juventud 2024



La dominicana se presentó al segundo día de ensayos y lo único que te podemos adelantar es que su performance será muy emotivo.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Natti Natasha



Natti Natasha tiene una colección de cinco Premios Juventud en su vitrina.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Natti Natasha

Este año presentará en nuestro escenario el tema 'Quiéreme Menos'.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Natti Natasha

Premios Juventud 2024: Prince Royce causó sensación en el día 2 de ensayos



El reconocido intérprete de bachata llegó con un nuevo look de 'trencitas' a los ensayos. Este año Prince Royce está nominado en tres categorías: La Mezcla Perfecta, Tropical Hit y Mejor Álbum Tropical.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Prince Royce Imagen Stephanie Rojas



Prince Royce no estará solo en el escenario, lo compartirá con DJ Adoni y Darell para presentar su sencillo 'El Reemplazo'.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Prince Royce, Darell y DJ Adoni

La colaboración entre estos tres cantantes promete sacar chispas y emocionar a todos en la fiesta más hot del verano.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Prince Royce, Darell y DJ Adoni Imagen Stephanie Rojas

Camila presente en el segundo día de ensayos de PJ’s 2024



La agrupación fue la encargada de abrir la segunda jornada de ensayos de Premios Juventud en su edición 21.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Camila Imagen Stephanie Rojas



Samo, Mari Domm y Pablo Hurtado llegaron con toda la actitud al ‘Choli’ para preparar lo que será su performance.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Camila



Talentosos como siempre, Camila estrenará a nivel mundial en PJ’s 2024 su tema ‘Regresa’.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Camila

Premios Juventud 2024: Wisin estará a cargo del opening de esta fiesta



Wisin tendrá dos números musicales la noche del jueves 25 de julio y unos de ellos será la apertura de la entrega de premios.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Wisin Imagen Stephanie Rojas



Como segundo número tendrá una participación con Darell y el performance promete parar a todos de sus lugares.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Wisin y Darell Imagen Stephanie Rojas

Esta es la primera vez que Wisin será conductor de Premios Juventud y lo hará a lado de Clarissa Molina y Lele Pons.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Wisin

Darell preparó uno de los dos números que tendrá en la fiesta más hot del verano



El rapero puertorriqueño subirá al escenario con Wisin, pero además lo compartirá en un segundo performance con DJ Adoni y Prince Royce para interpretar el tema 'El Reemplazo'.

Premios Juventud 2024: Día 2 de ensayos con Darell Imagen Stephanie Rojas

Lunay prepara un gran performance para este juves 25 de julio



El puertorriqueño de 23 años de edad está de vuelta en este escenario. A su corta edad, Lunay ha gandos tres Premios Juventud.

Premios Juventud: Día 2 con Lunay Imagen Stephanie Rojas

Lunay demostró todo su Flow y pudimos verlo preparando con mucha intensidad su performance.

Premios Juventud: Día 2 de ensayos con Lunay Imagen Stephanie Rojas



Lunay tendrá una colaboración con Luar la L en nuestro escenario y tal parece que habrá mucha candela.

Premios Juventud: Día 2 de ensayos con Lunay y Luar la L Imagen Stephanie Rojas

Los Tigres de Norte llegaron a los ensayos de Premios Juventud 2024



Vaya revuelo causó esta agrupación a su llegada al 'Choli' para preparar el performance que presentarán este jueves en la entrega de premios.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Los Tigres del Norte Imagen Stephanie Rojas



Jorge Hernández y su inseparable acordeón deleitaron al equipo técnico, ingenieros y producción que organizan todo para llevar un gran espectáculo al público.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Los Tigres del Norte Imagen Stephanie Rojas

Los Tigres del Norte serán reconocidos en la edición 21 de Premios Juventud como 'Agentes de Cambio'. La agrupación es pionera en la lucha por los derechos de los migrantes y creadores de la fundación con su mismo nombre, la cualfomenta la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Los Tigres del Norte Imagen Stephanie Rojas

Premios Juventud 2024: Mau y Ricky ensayan en el primer día de ensayos



El dúo venezolano regresa al escenario de PJ para armar una gran fiesta, solo basta con ver el gran ambiente que han armado durante los ensayos.

Premios Juventud 2024, Día 1 de ensayos con Mau y Ricky Imagen Stephanie Rojas

El jueves 25 de julio Mau y Ricky se presentarán en esta celebración con con su nuevo tema ‘Pasado Mañana’, de su álbum ‘Hotel Caracas’.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Mau y Ricky

Para esta edición tienen dos posibilidades de subir por un premio, una por su nominación a Grupo o Dúo Favorito del Año y otra por Mejor Colaboración Pop/Urbano con el tema ‘Manos Frías’ junto a Reik y Beéle. Ganaron su primer PJ en 2018.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Mau y Ricky Imagen Stephanie Rojas

Los electro-corridos de Los Esquivel presentes en el Día 1 de ensayos de Premios Juventud 2024

Los hermanos Sebastián y Eugenio Esquivel tendrán una gran participación con un número que incluirá sus éxitos ‘Alucín’ y ‘Exceso’.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Los Esquivel

Estos chicos representantes de los electro-corridos se han mostrado muy al pendiente de cada detalle de su participación.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Los Esquivel

Los Esquivel están nominados en la categoría La Nueva Generación Masculina, así que podrían subir más de una vez al escenario.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Los Esquivel

Joss Favela será uno de los representantes del regional mexicano en los PJ's 2024



El cantante, compositor y productor mexicano regresa al escenario de los Premios Juventud con una presentación muy especial.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Joss Favela

El intérprete de regional mexicano tendrá una presentación muy especial en la fiesta más hot del verano.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Joss Favela

Ela Taubert se presentará por primera vez en Premios Juventud



La cantautora colombiana de pop, nominada este año en la categoría La Nueva Generación Femenina, interpretará su tema ‘¿Cómo Pasó?’ y ya vimos un poco de su actuación.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Ela Taubert

Ela Taubert debutará en Premios Juventud y demostrará su experiencia en escenarios de gran importancia, pues recordemos que ella fue telonera de Karol G en el concierto que ofreció en Bogotá.

Premios Juventud 2024: Día 1 de ensayos con Ela Taubert Imagen Stephanie Rojas

¿Cuándo, dónde y cómo ver la alfombra roja y los Premios Juventud 2024?



Esta es la tercera ocasión que Puerto Rico recibe a esta celebración. La cita es el jueves 25 de julio , a partir de las 7P/6C con la transmisión del especial Noche de Estrellas , donde verás el debut como conductores de Domelipa y Arap Bethke, acompañados de Jessi Rodríguez y Roberto Hernández.

Algunas de las formas en las que tú podrás ser parte de esta fiesta fuera del Coliseo son:

-Por TV en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

-También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.



-El martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en redes sociales, home oficial de PJ y Univision en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

-El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, a las 6:30 PM del Este, el live stream 'segunda pantalla' te permitirá ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja pero, además, al durar las tres horas de la entrega de premios, podrás ver en exclusiva todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

-Recuerda que la plataforma ViX tendrá la experiencia de la 'segunda pantalla' que mostrará toda la acción detrás de cámara desde las 6:30 PM hasta las 11PM hora del Este de Estados Unidos, pero también transmitirá el especial Noche de Estrellas.

Y ahora que ya sabes todo alrededor de la fiesta más hot del verano, te esperamos este jueves 25 de abril en este gran festejo. ¡No faltes!