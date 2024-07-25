Premios Juventud 2024: Lista completa de artistas ganadores
Conoce a los ganadores de la edición 21 de la fiesta más hot del verano en cada una de las 31 categorías que se entregaron este 25 de julio en Puerto Rico.
Mira todo lo que ocurrió en la entrega de Premios Juventud 2024.
Por:Univision
Este jueves 25 de julio se llevó a cabo la entrega 21 de los Premios Juventud desde el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, donde se dieron cita las celebridades más importantes de la música latina, como Wisin, Anitta, Prince Royce y muchos más.
Un total de 153 artistas fueron nominados este año y el público eligió a los ganadores de las 31 categorías que integraron la lista. Karol G y Peso Pluma se coronaron como los artistas con más premios, al llevarse cinco galardones cada uno.
Ellos son los ganadores de Premios Juventud 2024
Artista Premios Juventud Masculino
- Bad Bunny
- Carin León - GANADOR
- Maluma
- Peso Pluma
- Sebastián Yatra
Artista Premios Juventud Femenina
- Anitta
- Becky G
- Karol G - GANADORA
- María Becerra
- Shakira
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Fuerza Regida - GANADORES
- Ha*Ash
- Los Ángeles Azules
- Mau y Ricky
- Reik
La Nueva Generación Femenina
- Ela Taubert - GANADORA
- J Noa
- Joaquina
- Rainao
- Zhamira Zambrano
La Nueva Generación Masculina
- Christian Alicea
- Dei V
- Izaak
- Jere Klein
- Los Esquivel
- Luar La L - GANADOR
- Luck Ra
- Milo J
- Omar Courtz
- Venesti
La Nueva Generación Regional Mexicano
- Chino Pacas
- Delilah
- Gabito Ballesteros
- Jasiel Nuñez
- Michelle Maciel
- Nathan Galante
- Oscar Maydon
- Xavi - GANADOR
Los Mejores Beatmakers
- Big One
- Bizarrap - GANADOR
- Chris Jedi
- Edgar Barrera
- Gaby Music
- MAG
- Ovy On The Drums
- Sky Rompiendo
- Tainy
- Zecca
La Mezcla Perfecta
- ‘ALV’ – Arcángel & Grupo Frontera
- ‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta - GANADORES
- ‘Cosas de la Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros
- ‘De Lunes a Lunes’ – Manuel Turizo & Grupo Frontera
- ‘El Jefe’ – Shakira & Fuerza Regida
- ‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko
- ‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes
- ‘Ni Me Debes Ni Te Debo’ – Carin León & Camilo
- ‘Por el Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar
- ‘Según Quién’ – Maluma & Carin León
Colaboración OMG
- ‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers
- ‘Contigo’ – Karol G & Tiësto
- ‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled
- ‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko - GANADORES
- ‘Freak 54 (Freak Out)’ – Pitbull & Nile Rodgers
- ‘K-Pop’ – Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd
- ‘Muñekita’ – Kali Uchis, El Alfa & JT
- ‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul
- ‘Puntería’ – Shakira & Cardi B
- ‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta
Girl Power
- ‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko
- ‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini
- ‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis & Karol G - GANADORAS
- ‘Nada de Ti’ – Ana Bárbara & Majo Aguilar
- ‘Puntería’ – Shakira & Cardi B
Mi ‘Dance Track’ Favorito
- ‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers
- ‘Contigo’ – Karol G & Tiësto - GANADORES
- ‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled
- ‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko
- ‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini
- ‘Las Babys’ – Aitana
- ‘Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions, Vol. 56’ – Bizarrap & Rauw Alejandro
- ‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta
Mejor Urban Track
- ‘Funk Rave’ – Anitta
- ‘Lala’ – Myke Towers
- ‘Mónaco’ – Bad Bunny
- ‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul
- ‘Qlona’ – Karol G & Peso Pluma - GANADORES
- ‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone
Mejor Mezcla Urbana
- ‘Bubalu’ – Feid & Rema
- ‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers
- ‘Quema’ – Ryan Castro, Peso Pluma & SOG - GANADORES
- ‘Podemos Repetirlo’ – Don Omar & Checho Corleone
- ‘Tucu’ – Ozuna & Amarion
Mejor Álbum Urbano
- ‘Att.’ – Young Miko
- ‘Cosmo’ – Ozuna
- ‘Forever King’ – Don Omar
- ‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’ – Myke Towers
- ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G - GANADORA
- ‘Mor, No Le Temas a La Oscuridad’ – Feid
- ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny
- ‘Sol María’ – Eladio Carrión
Mejor Canción Pop/Urbano
- ‘Bonita’ – Daddy Yankee - GANADOR
- ‘Coco Loco’ – Maluma
- ‘Corazón Vacío’ – Maria Becerra
- ‘No Te Enamores De Él’ – Danny Ocean
- ‘Pasa_Je_Ro’ – Farruko
- ‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra
Mejor Colaboración Pop/Urbano
- ‘Arranca’ – Becky G Ft. Omega
- ‘Baby Hello’ – Rauw Alejandro & Bizarrap - GANADORES
- ‘Copa Vacía’ – Shakira & Manuel Turizo
- ‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko
- ‘Manos Frías’ – Mau y Ricky, Reik & Beéle
- ‘Vagabundo’ – Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle
Mejor Álbum Pop/Urbano
- ‘.MP3’ – Emilia
- ‘Bailemos Otra Vez’ – Chayanne
- ‘Don Juan’ – Maluma
- ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira - GANADORA
- ‘Sincerándome’ – Carlos Rivera
Tropical Hit
- ‘Bailando Bachata’ – Chayanne - GANADOR
- ‘Bandido’ – Luis Figueroa
- ‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40
- ‘Me Enrd’ – Prince Royce
- ‘Punta Cana’ – Marc Anthony
Tropical Mix
‘El Yate (Versión Salsa)’ – Lenny Tavárez & Sergio George
‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes
‘No Es Normal’ – Venesti, Nacho & Maffio
‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner - GANADORES
‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra 4.40
Mejor Álbum Tropical
- ‘Clásicos de la Provincia 30 Años (Remastered & Expanded)’ – Carlos Vives
- ‘Llamada Perdida’ – Prince Royce - GANADOR
- ‘Radio Güira’ – Juan Luis Guerra 4.40
- ‘Voy a Ti’ – Luis Figueroa
- ‘Yo’ – Christian Alicea
Mejor Canción Regional Mexicana
- ‘Como Quieras Quiero’ – Eden Muñoz
- ‘Dios Bendiga Nuestro Amor’ – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga
- ‘Indispensable’ – Carin León
- ‘La Diabla’ – Xavi - GANADOR
- ‘No Es Que Me Quiera Ir’ – Alejandro Fernández
- ‘No Se Vale’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
- ‘Obsesión’ – Intocable
- ‘Te Quiero Ver’ – La Maquinaria Norteña
- ‘Un Cumbión Dolido’ – Christian Nodal
- ‘Vengo De Verla’ – Calibre 50
Mejor Colaboración Regional Mexicana
- ‘Alch Si’ – Carin León & Grupo Frontera
- ‘CCC’ – Michelle Maciel & Eden Muñoz
- ‘Cumbia Triste’ – Los Ángeles Azules & Alejandro Fernández
- ‘Lady Gaga’ – Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H - GANADORES
- ‘Santo Patrón’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
Mejor Fusión Regional Mexicana
- ‘De Lunes a Lunes’ – Manuel Turizo & Grupo Frontera
- ‘El Amor de mi Vida’ – Los Ángeles Azules & Maria Becerra
- ‘Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55’ – Peso Pluma & Bizarrap
- ‘Por El Contrario’ - Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar
- ‘Según Quién’ – Maluma & Carin León - GANADORES
Mejor Álbum Regional Mexicano
- ‘Colmillo De Leche’ – Carin León
- ‘Como en los Viejos Tiempos’ – Eden Muñoz
- ‘El Comienzo’ Grupo Frontera
- ‘Esquinas’ – Becky G
- ‘Exótico (Deluxe)’ – La Maquinaria Norteña
- ‘Forajido EP2’ – Christian Nodal
- ‘Génesis’ – Peso Pluma - GANADOR
- ‘Modus Operandi’ – Intocable
- ‘Pa Las Baby’s y Belikeada’ – Fuerza Regida
- ‘Tiempo Al Tiempo’ – Calibre 50
Creator Del Año
- Basi Cerdan
- Dani Valle
- Tammy Parra
- Wendy Guevara - GANADORA
- Yeri Mua
Creator Que Me Inspira
- Carlos Eduardo Espina - GANADOR
- Daniel Habif
- Nilda Chiaraviglio
- Sofía Bella
- Vanesa Amaro
Creator Con Causa
- Alexis Omman
- Jake Ceja
- Juan González - GANADOR
- Juixxe
- Manuel Nuñez
Mejor LOL
- Andres Johnson
- Jezzini
- Karla De La Torre - GANADORA
- La Jose
- Mr. Chuy
Mi Actor Favorito
- Daniel Elbittar - GANADOR
- Emmanuel Palomares
- Gabriel Soto
- Marcus Ornellas
- Matías Novoa
Mi Actriz Preferida
- Bárbara de Regil - GANADORA
- Carolina Miranda
- Claudia Martín
- Coco Máxima
- Livia Brito
Me Enamoran
- Angelique Boyer y Daniel Elbittar - GANADORES
- Carolina Miranda y Andrés Palacios
- Claudia Martin y Daniel Ebittar
- Livia Brito y Osvaldo de León
- Marcus Onerllas y Alejandra Robles Gil
