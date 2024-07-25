Premios Juventud 2024: Lista completa de artistas ganadores

Este jueves 25 de julio se llevó a cabo la entrega 21 de los Premios Juventud desde el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, donde se dieron cita las celebridades más importantes de la música latina, como Wisin, Anitta, Prince Royce y muchos más.

Un total de 153 artistas fueron nominados este año y el público eligió a los ganadores de las 31 categorías que integraron la lista. Karol G y Peso Pluma se coronaron como los artistas con más premios, al llevarse cinco galardones cada uno.

Ellos son los ganadores de Premios Juventud 2024

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Carin León - GANADOR

Maluma

Peso Pluma

Sebastián Yatra

Artista Premios Juventud Femenina

Anitta

Becky G

Karol G - GANADORA

María Becerra

Shakira

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida - GANADORES

Ha*Ash

Los Ángeles Azules

Mau y Ricky

Reik

La Nueva Generación Femenina

Ela Taubert - GANADORA

J Noa

Joaquina

Rainao

Zhamira Zambrano

La Nueva Generación Masculina

Christian Alicea

Dei V

Izaak

Jere Klein

Los Esquivel

Luar La L - GANADOR

Luck Ra

Milo J

Omar Courtz

Venesti

La Nueva Generación Regional Mexicano

Chino Pacas

Delilah

Gabito Ballesteros

Jasiel Nuñez

Michelle Maciel

Nathan Galante

Oscar Maydon

Xavi - GANADOR

Los Mejores Beatmakers

Big One

Bizarrap - GANADOR

Chris Jedi

Edgar Barrera

Gaby Music

MAG

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Tainy

Zecca

La Mezcla Perfecta

‘ALV’ – Arcángel & Grupo Frontera

‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta - GANADORES

‘Cosas de la Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

‘De Lunes a Lunes’ – Manuel Turizo & Grupo Frontera

‘El Jefe’ – Shakira & Fuerza Regida

‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko

‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes

‘Ni Me Debes Ni Te Debo’ – Carin León & Camilo

‘Por el Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

Colaboración OMG

‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers

‘Contigo’ – Karol G & Tiësto

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko - GANADORES

‘Freak 54 (Freak Out)’ – Pitbull & Nile Rodgers

‘K-Pop’ – Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd

‘Muñekita’ – Kali Uchis, El Alfa & JT

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Girl Power

‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko

‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini

‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis & Karol G - GANADORAS

‘Nada de Ti’ – Ana Bárbara & Majo Aguilar

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

Mi ‘Dance Track’ Favorito

‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers

‘Contigo’ – Karol G & Tiësto - GANADORES

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini

‘Las Babys’ – Aitana

‘Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions, Vol. 56’ – Bizarrap & Rauw Alejandro

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Mejor Urban Track

‘Funk Rave’ – Anitta

‘Lala’ – Myke Towers

‘Mónaco’ – Bad Bunny

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘Qlona’ – Karol G & Peso Pluma - GANADORES

‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone

Mejor Mezcla Urbana

‘Bubalu’ – Feid & Rema

‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers

‘Quema’ – Ryan Castro, Peso Pluma & SOG - GANADORES

‘Podemos Repetirlo’ – Don Omar & Checho Corleone

‘Tucu’ – Ozuna & Amarion

Mejor Álbum Urbano

‘Att.’ – Young Miko

‘Cosmo’ – Ozuna

‘Forever King’ – Don Omar

‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’ – Myke Towers

‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G - GANADORA

‘Mor, No Le Temas a La Oscuridad’ – Feid

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Sol María’ – Eladio Carrión

Mejor Canción Pop/Urbano

‘Bonita’ – Daddy Yankee - GANADOR

‘Coco Loco’ – Maluma

‘Corazón Vacío’ – Maria Becerra

‘No Te Enamores De Él’ – Danny Ocean

‘Pasa_Je_Ro’ – Farruko

‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra

Mejor Colaboración Pop/Urbano

‘Arranca’ – Becky G Ft. Omega

‘Baby Hello’ – Rauw Alejandro & Bizarrap - GANADORES

‘Copa Vacía’ – Shakira & Manuel Turizo

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘Manos Frías’ – Mau y Ricky, Reik & Beéle

‘Vagabundo’ – Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle

Mejor Álbum Pop/Urbano

‘.MP3’ – Emilia

‘Bailemos Otra Vez’ – Chayanne

‘Don Juan’ – Maluma

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira - GANADORA

‘Sincerándome’ – Carlos Rivera

Tropical Hit

‘Bailando Bachata’ – Chayanne - GANADOR

‘Bandido’ – Luis Figueroa

‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Punta Cana’ – Marc Anthony

Tropical Mix



‘El Yate (Versión Salsa)’ – Lenny Tavárez & Sergio George

‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes

‘No Es Normal’ – Venesti, Nacho & Maffio

‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner - GANADORES

‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra 4.40

Mejor Álbum Tropical

‘Clásicos de la Provincia 30 Años (Remastered & Expanded)’ – Carlos Vives

‘Llamada Perdida’ – Prince Royce - GANADOR

‘Radio Güira’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘Voy a Ti’ – Luis Figueroa

‘Yo’ – Christian Alicea

Mejor Canción Regional Mexicana

‘Como Quieras Quiero’ – Eden Muñoz

‘Dios Bendiga Nuestro Amor’ – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

‘Indispensable’ – Carin León

‘La Diabla’ – Xavi - GANADOR

‘No Es Que Me Quiera Ir’ – Alejandro Fernández

‘No Se Vale’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

‘Obsesión’ – Intocable

‘Te Quiero Ver’ – La Maquinaria Norteña

‘Un Cumbión Dolido’ – Christian Nodal

‘Vengo De Verla’ – Calibre 50

Mejor Colaboración Regional Mexicana

‘Alch Si’ – Carin León & Grupo Frontera

‘CCC’ – Michelle Maciel & Eden Muñoz

‘Cumbia Triste’ – Los Ángeles Azules & Alejandro Fernández

‘Lady Gaga’ – Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H - GANADORES

‘Santo Patrón’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

Mejor Fusión Regional Mexicana

‘De Lunes a Lunes’ – Manuel Turizo & Grupo Frontera

‘El Amor de mi Vida’ – Los Ángeles Azules & Maria Becerra

‘Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55’ – Peso Pluma & Bizarrap

‘Por El Contrario’ - Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León - GANADORES

Mejor Álbum Regional Mexicano

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘Como en los Viejos Tiempos’ – Eden Muñoz

‘El Comienzo’ Grupo Frontera

‘Esquinas’ – Becky G

‘Exótico (Deluxe)’ – La Maquinaria Norteña

‘Forajido EP2’ – Christian Nodal

‘Génesis’ – Peso Pluma - GANADOR

‘Modus Operandi’ – Intocable

‘Pa Las Baby’s y Belikeada’ – Fuerza Regida

‘Tiempo Al Tiempo’ – Calibre 50

Creator Del Año

Basi Cerdan

Dani Valle

Tammy Parra

Wendy Guevara - GANADORA

Yeri Mua

Creator Que Me Inspira

Carlos Eduardo Espina - GANADOR

Daniel Habif

Nilda Chiaraviglio

Sofía Bella

Vanesa Amaro

Creator Con Causa

Alexis Omman

Jake Ceja

Juan González - GANADOR

Juixxe

Manuel Nuñez

Mejor LOL

Andres Johnson

Jezzini

Karla De La Torre - GANADORA

La Jose

Mr. Chuy

Mi Actor Favorito

Daniel Elbittar - GANADOR

Emmanuel Palomares

Gabriel Soto

Marcus Ornellas

Matías Novoa

Mi Actriz Preferida

Bárbara de Regil - GANADORA

Carolina Miranda

Claudia Martín

Coco Máxima

Livia Brito

Me Enamoran