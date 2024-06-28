Premios Juventud 2024: Xavi, Gabito Ballesteros y más nominados a La Nueva Generación Regional Mexicano

Bajo el lema 'Atrévete a Más', este año se realizará la edición 21 de Premios Juventud , fiesta que promete un gran show pues celebra su mayoría edad y lo hará con grandes performances e invitados, así como dedicando espacio a reconocer a todos los géneros musicales gracias al voto del público, quien es el responsable de elegir a los ganadores.

Para 2024 la lista de artistas nominados de la fiesta más hot del verano está integrada por 153 artistas y 31 categorías como las ya conocidas y favoritas del público Girl Power y Colaboración OMG. Además, dentro de sus categorías nuevas esta edición se celebra a la creatividad y el alcance de los creadores de contenido con: Creator con Causa, Creator del Año, Creator que me Inspira y Mejor LOL.

¿Cuándo y dónde son los Premios Juventud 2024?



La cita será el jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico y cuya transmisión en vivo estará a cargo de Univision, a partir de las 7P/6C.

Se prepara una fiesta espectacular y por ahora se sabe que será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin . Más adelante se dará a conocer la lista de artistas confirmados para actuar en la entrega de premios, la cual tendrá una duración de tres horas.

Recuerda que todo el previo de la fiesta, análisis de moda y la llegada de los invitados estará a cargo de la antesala Noche de Estrellas con un gran elenco.

Premios Juventud: ¿Quiénes son los nominados a La Nueva Generación Regional Mexicano?



Esta categoría es una de las que más llaman la atención dada la importancia global del regional mexicano. Los artistas de este género son reconocidos en todo el mundo, realizan colaboraciones con artistas de otros géneros y son la senación en las plataformas digitales.

Para esta edición se han elegido a ocho jóvenes promesas. Muchos de ellos ya colaboran con los grandes y tienen gran aceptación entre el público. Conócelos y recuerda que tú eliges al ganador de esta categoría, tienes hasta el 8 de julio para hacerlo.

Chino Pacas está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano de Premios Juventud 2024



Originario de Apaseo el Alto, Guanajuato, donde nació el 18 de octubre de 2007. Se ha especializado en el sierreño urbano. Apenas en 2023 lanzó el tema ‘El Gordo Trae El Mando’, con el cual debutó en el Billboard Hot 100 en la posición 84, un mérito para sus 16 años de edad. Otros de sus temas son ‘Negro Como La Pantera’ y 'Yo Preferí Chambear’. Este año una de sus colaboraciones más destacadas es en el tema ‘Elvira’, junto a Oscar Maydon y Gabito Ballesteros.

Premios Juventud 2024: Chino Pacas está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Delilah está nominada a La Nueva Generación Regional Mexicano



Con 16 años de edad, Delilah Cabrera es una cantautora muy talentosa y en junio del 2023 se convirtió en la primera mujer en ser firmada por el sello discográfico CT Records, propiedad de Natanael Cano. En enero de este año lanzó ‘Amor Perdido’ y hace apenas unas semanas ‘Entre La Maleza’. Nació en Estados Unidos, pero su padre es mexicano, de hecho creció escuchando y cantando corridos y música regional mexicana.

Premios Juventud 2024: Delilah nominada a La Nueva Generación Regional Mexicano Imagen Cortesía

Gabito Ballesteros está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano de Premios Juventud 2024



Está a punto de cumplir 25 años de edad y ya es toda una referencia en el movimiento de corridos tumbados. Gabito es originario del municipio Cumpas, Sonora y alcanzó la fama gracias a sus temas y ‘Vamos Para Arriba’, en colaboración con Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H. A finales de mayo lanzó su primera producción ‘The GB’, la cual ingresó en el quinto lugar del Top Latins Albums de Billboard. Sus ídolos son Juan Gabriel, Joan Sebastian y Julión Álvarez.

Premios Juventud 2024: Gabito Ballesteros nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Jasiel Nuñez está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano



Joven de 24 años, de Guadalajara, Jalisco. Es el primer artista firmado por el sello Double P Records, de Peso Pluma, con quien además colaboró en varios temas para el álbum ‘Génesis’. También tiene temas con Luis R Conriquez, Yng Lvcas y, por supuesto, Peso Pluma. Actualmente está de gira en Estados Unidos.

Jasiel Nuñez nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Michelle Maciel está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano de Premios Juventud 2024



Tiene 26 años y es del norte de México, en específico del estado de Sonora. Creció escuchando a Alejandro Fernández y Banda El Recodo, entre otros. El tema ‘CCC’ junto a Eden Muñoz tiene millones de reproducciones en plataformas. Recientemente lanzó ‘Trastornado’, su primer álbum de estudio, en el que fusiona los corridos tumbados con los géneros urbanos y electrónico.

Michelle Maciel está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Nathan Galante nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano



Nació en Tijuana, Baja California. Su más reciente producción es ‘Soy Sagitario’ la cual incluye 13 canciones, entre las que destacan colaboraciones con Horacio Palencia, El Bebeto y Grupo Firme. Recientemente lanzó el video, junto Adriel Favela, para el tema ‘Más Allá que pa´acá’.

Premios Juventud 2024: Nathan Galante nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano Imagen Cortesía

Oscar Maydon está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano de Premios Juventud 2024



Tiene 1.5 millones de seguidores en Instagram, apenas cuenta con 24 años de edad y actualmente se encuentra en su Tour 'Distorsión'. Uno de sus primeros temas fue ‘El Instagram’. Ha colaborado con Natanael Cano en el tema ‘Ponte Exhuberante’, pero también tiene trabajos con Junior H y Fuerza Regida. Su primer disco lo lanzó en 2022, bajo el nombre de ‘GXLE3’.

Oscar Maydon está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Xavi está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano



Nació en Phoenix, Arizona, el 5 de mayo de 2005 y es todo un éxito en redes con más de 4 millones de seguidores en Instagram. 'La Diabla', 'Sin Pagar Renta' son algunos de sus éxitos, se hizo viral en las redes por sus temas 'La Víctima' y 'Poco a Poco'. Este año ‘La Diabla’ ha sido otro de sus hits, gracias al cual se posicionó en el Top 50 Global de Spotify.

Premios Juventud 2024: Xavi está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes son los artistas nominados esta edición?



Este 2024 son tres artistas los que se ubican en la cúspide de las nominaciones, nos referimos a Carin León, Maluma y Peso Pluma , cada uno con siete candidaturas. Los nombres de estas figuras destacan en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Otros artistas más nominados a Premios Juventud son Karol G y Shakira, colombianas que se ubican muy de cerca con seis nominaciones, cada una, mientras que Becky G y Grupo Frontera lograron figurar en cinco categorías.