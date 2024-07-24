Premios Juventud 2024: Maripily Rivera se une Domelipa y Arap Bethke como host de Noche de Estrellas

Por tercer año consecutivo Puerto Rico será la sede de Premios Juventud y es momento de conocer a los conductores de Noche de Estrellas, show previo en el que comenzará a ocurrir la magia antes de la entrega de premios. La cita es el 25 de julio a las 7P/6C por Univision. Sigue el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

La fiesta más hot del verano cumple este año la mayoría de edad, será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, prepara muchas sorpresas y una increíble alfombra roja con Noche de Estrellas donde podremos ver entrevistas exclusivas con nominados e invitados, el análisis de la moda y las tendencias, áreas especiales para los ‘creators’ y el primer reconocimiento a Agente de Cambio.

Premios Juventud 2024: Artistas más nominados y categorías



Mientras la gran fiesta llega ya conocimos la lista de artistas nominados integrada este año por 153 artistas y 31 categorías. Dentro de las novedades se encuentran cuatro categorías que celebran la creatividad y el alcance de los creadores de contenido: Creator con Causa, Creator del Año, Creator que me Inspira y Mejor Lol.

Este 2024 tres artistas encabezan las nominaciones, nos referimos a Carin León, Maluma y Peso Pluma, cada uno con siete candidaturas. Los nombres de estas figuras destacan en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Otros artistas más nominados a Premios Juventud son Karol G y Shakira, colombianas que se ubican muy de cerca con seis nominaciones, cada una, mientras que Becky G y Grupo Frontera lograron figurar en cinco categorías.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas?



Este año serán cinco los conductores de esta antesala de Premios Juventud y un analista de moda. Ellos traerán información exclusiva al público que cada edición está al pendiente de todos los pormenores de esta celebración. Además de que presentarán el nombre del primer Agente de Cambio de la noche.

Maripily Rivera se une al elenco de hosts de la alfombra roja de Premios Juventud 2024



De último momento se confirmó que la también conocida como 'el huracán boricua' está lista para presentarse por primera vez como host de esta antesala de la entrega de premios. Además, Maripily Rivera será presentadora de un premio.

Maripily Rivera será conductora de Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Arap Bethke por primera vez será conductor de Noche de Estrellas



El actor y activista hará su debut como host de la alfombra roja de Premios Juventud en su edición 21. · Ha participado en exitosas y reconocidas producciones para TelevisaUnivisión que le han dado la vuelta al mundo: Mujer de Nadie y la más reciente versión de La Usurpadora. Es uno de los 100 latinos más comprometidos con la acción climática.

Arap Bethke debutará como conductor en Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Domelipa será conductora de Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024



La influyente creadora de contenido y cantante mexicana por primera vez nos acompaña como host de Noche de Estrellas, pero además también será conductora backstage de la entrega de premios. Además de su éxito en las redes sociales con más de 23 millones de seguidores, Domelipa ha incursionado en el mundo del modelaje y recientemente en el mundo de la música.

Domelipa será conductora de Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Jessica Rodríguez será por primera vez host de Noche de Estrellas de Premios Juventud



La conductora de Despierta América, a quien hemos visto en los últimos años a cargo de los lives especiales para redes sociales y la plataforma YouTube, esta ocasión será una de las hosts principales de la alfombra roja.

Jessica Rodríguez por primera vez será conductora de Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024 Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: Roberto Hernández llega a la conducción de Noche de Estrellas



El conductor backstage de la entrega de premios también será host de este programa previo de una hora. Roberto Hernández ha sido parte de Noche de Estrellas desde el 2019.

Premios Juventud 2024: Roberto Hernández será conductor de Noche de Estrellas Imagen Cortesía

Jomari Goyso será el analista de moda de Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024



El ojo crítico de Jomari Goyso analizará los atuendos más destacados de nominados e invitados a esta fiesta que, por tercer año consecutivo, se realizará en Puerto Rico. No te pierdas los comentarios nuestro experto sobre la moda de esa gran noche.

Premios Juventud 2024: Jomari Goyso, el experto en moda de Noche de Estrellas Imagen Cortesía

Noche de Estrellas tendrá a Fariana y Oro Sólido cantando el éxito 'El Caballito'



Fariana y Oro Sólido traerán el hit viral de 'El Caballito' y será el primer musical de la noche. Prepárate para bailar con este tema que se ha reproducido con éxito en varios países.

Fariana cantará en Noche de Estrellas su tema 'El Caballito' Imagen Cortesía

Wisin, Emilia, Lunay, Prince Royce y más artistas que cantarán en Premios Juventud 2024 en Puerto Rico



La fiesta más hot del verano celebra su mayoría de edad este año y por lo mismo sus invitados serán de primer nivel, con los mejores performances y ganas de hacer un gran ambiente.

Prepárate para un desfile con los artistas más importantes del momento, por ahora te adelantamos que podrás ver la actuación de Anitta, Farruko, del grupo mexicano Camila, la argentina Emilia, quien además de cantar sola nos presentará un número junto a Los Ángeles Azules y su cumbia contagiosa.

Otros números imperdibles son el que preparan Prince, Darrel y DJ Adoni con su tema'El Reemplazo', así como Lunay, Wisin, Luar de la L, entre otros. Mantente al tanto de las noticias sobre PJ's porque todavía faltan muchos nombres que sumar a la lista de artistas confirmados para actuar.

¿Cómo ver la transmisión completa de Premios Juventud 2024?



La mejor forma de ser parte de esta fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La segunda opción que tienes es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y lo mejor de la alfombra roja y una hora después, 8P/7C, la gran fiesta.

Un tercer medio es seguir el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

Recuerda que la plataforma ViX tendrá la experiencia de la segunda pantalla que mostrará toda la acción detrás de cámara desde las 6:30 PM hasta las 11PM hora del Este de Estados Unidos.

Premios Juventud 2024: No te pierdas los live stream y experiencia ‘second screen’



El lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas. Podrás seguir estos live stream en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream será a las 6:30 PM del Este y te permitirá ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja pero, además, al durar las tres horas de la entrega de premios, podrás ver en exclusiva todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

A esta última transmisión se sumará Molusco, el reconocido locutor e influencer puertorriqueño también será el PJ Insider y presentador de uno de los premios durante la fiesta.