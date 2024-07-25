TV SHOWS
Premios Juventud 2024: Maluma está nominado en la categoría Artista Premios Juventud Masculino

El colombiano es uno de los artistas más nominados de esta edición de Premios Juventud, al estar presente en siete categorías. ¿Cuántos galardones se llevará a casa? Descúbrelo este jueves 25 de julio en la transmisión completa en vivo que Univision transmitirá, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C la entrega de premios.

Desde hace 10 años Maluma ha sido parte de Premios Juventud de hecho, en 2014 tuvo sus dos primeras nominaciones. Ahora, una década después, puede presumir el ser uno de los artistas más nominados de esta edición, junto a Carin León y Peso Pluma.

Una de las categorías en las que está nominado es Artista Premios Juventud Masculino junto a Bad Bunny, Carin León, Peso Pluma y Sebastián Yatra. Será el jueves 25 de julio cuando sabremos si el voto del público hará que se lleve este galardón a casa.


Las otras categorías en las que ‘El Pretty Boy’ destaca son: La Mezcla Perfecta, por su colaboración con Carin León en el tema ‘Según Quién’. En el caso de Colaboración OMG, figura con el tema ‘Celular’ con Nicky Jam y The Chainsmokers, éxito con el que también está nominado a Mi ‘Dance Track’ Favorito.

Otras categorías donde también está nominado el colombiano son Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Álbum Pop/Urbano y Mejor Fusión Regional Mexicana.

¿Dónde serán los Premios Juventud 2024 y a qué hora empiezan?


Por tercera ocasión consecutiva la isla de Puerto Rico recibirá a esta entrega de premios que contagia con su ambiente y alegría.

Recuerda que tú puedes ser parte de este gran evento este jueves 25 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot, el estadio cubierto más grande dedicado al entretenimiento de esta paradisiaca isla. Todavía estás a tiempo de comprar tus boletos AQUÍ.

El Coliseo, también conocido como el 'Choliseo' o ‘Choli’, en septiembre próximo cumplirá 20 años de haber sido construido y mientras ese día llega, el lugar se pintará de fiesta con los PJ’s, su público, artistas y demás invitados.

La ceremonia será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin y tendrá tres horas de duración para que puedas apreciar los mejores performances y vivas momentos emotivos e inolvidables.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver en vivo la transmisión completa de la entrega de la fiesta?


Tenemos varias formas para que veas la alfombra roja y los PJ’s 2024:

-Si asistes a la premiación en vivo te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda esta experiencia.

-Si sigues la transmisión por televisión, en Univision, a esa hora podrás ver el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la fiesta. Recuerda que a las 8P/7C arrancará la premiación y tendrá tres horas de duración.

-Recuerda que la plataforma ViX tendrá la experiencia de live stream segunda pantalla que mostrará toda la acción detrás de cámara desde las 6:30 PM hasta las 11PM hora del Este de Estados Unidos. Además, ViX también tendrá disponible el especial Noche de Estrellas.

-Por último, puedes seguir el sitio oficial de Premios Juventud 2024 donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.


