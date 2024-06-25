Premios Juventud 2024: Carin León, Maluma y Peso Pluma son los artistas más nominados de esta edición

Por tercer año consecutivo los Premios Juventud se celebrarán en la isla de Puerto Rico bajo el lema ‘Atrévete a Más’, con el cual se busca celebrar el espíritu atrevido y emprendedor de los jóvenes. Se trata de la edición número 21 de la que es considerada la fiesta más hot del verano, la cual prepara grandes actuaciones y momentos inolvidables. Revive el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cuándo y a qué hora son?

Prepárate para ser parte de esta gran celebración el jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de la Isla del Encanto. Tú puedes asistir a la fiesta comprando AQUÍ tus boletos.

La transmisión en vivo de Premios Juventud estará a cargo de Univision, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la entrega de premios. En total el evento tendrá una duración de cuatro horas.

Premios Juventud 2024: Carin León, Maluma y Peso Pluma con 7 nominaciones cada uno



Para este año la lista completa de artistas nominados está integrada por 31 categorías y un total de 153 cantantes y grupos aparecen en la misma. El periodo de elegibilidad fue del 31 de marzo del 2023 al 1 de abril del 2024.

Los cantantes Carin León, Maluma y Peso Pluma son los artistas más nominados de este año al figurar cada uno en 7 categorías. Los tres coinciden en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Los cantantes son seguidos muy de cerca por Karol G y Shakira, quienes están nominadas en seis categorías, cada una, tales como Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power, Colaboración OMG.

Con cinco nominaciones tenemos a Becky G (presente en categorías como Artista Premios Juventud Femenina, La Mezcla Perfecta y Mejor Colaboración Pop/Urbano) y Grupo Frontera, agrupación que destaca en Mejor Colaboración Regional Mexicana y por doble partida en la categoría La Mezcla Perfecta.

Premios Juventud 2024 reconocerá a los ‘Creators’ de Social media



Por primera vez se contará con cuatro categorías que celebra la creatividad y alcance de los creadores de contenido:

Creator con Causa: reconoce a los creadores que, además de hablar de temas personales, llaman la atención sobre importantes temas sociales.

Creator del Año: es el que reconoce a las estrellas de social media, a aquellos influencers que crean tendencias para el resto de la sociedad.

Creator que me Inspira: celebra a aquellos creadores que utilizan su contenido para inspirar a otros, dejando un profundo impacto en sus seguidores.

Mejor Lol: para aquellos creadores que brindan alegría con sus ocurrentes posts.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes serán los conductores?



La edición número 21 de Premios Juventud tendrá tres conductores : Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin quienes están confirmados para encabezar esta celebración donde verás los performances más espectaculares, pero también se reconocerá con el título Agente de Cambio la trayectoria y labor altruista de algunas figuras. Además, todo lo que sucede tras bambalinas estará a cargo de Domelipa y Roberto Hernández.

Esta fiesta premia a lo mejor de los géneros urbano, pop, tropical y regional mexicano y se reconoce la pasión y los diversos intereses de nuestra juventud en temas como televisión y streaming, causas sociales, innovación y cultura pop.

Premios Juventud 2024: Artistas confirmados para cantar



Como cada edición, el elenco de cantantes y grupos que subirán al escenario será de primer nivel. Todos dispuestos a hacer de esta celebración un evento único, lleno de alegría y muy espectacular.

Algunas de las celebridades que ya confirmaron su asistencia son: Natti Natasha, Farruko, Lenny Tavárez, Reik, el grupo Camila con el estreno de su tema 'Mía', la argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules para presentar su éxito ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Otros que también regalarán un momento único son Prince Royce, DJ Adoni y Darell para cantar su hit 'El Reemplazo', mientras que Lunay y Wisin preparan cada uno un performance que conquistará al público de Puerto Rico.

Premios Juventud 2024: Tributo a Fania All Stars



Uno de los performances más esperados de la noche es el homenaje que se le hará a Fania All Stars en el escenario de Premios Juventud. Este grupo es considerado pionero en la difusión de la salsa desde la ciudad de Nueva York a todo el mundo, así como hogar definitivo de la big band latina, el jazz afrocubano, el boogaloo y el soul latino.

La enorme trayectoria de Fania All Stars será honrada con un musical en el que actuarán Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D’León, Sergio George, Tito Puente Jr. y Tony Succar. ¡Prepárate para bailar y ver a estos artistas en acción!

Los Tigres del Norte, Anitta y Lele Pons serán los 'Agentes de Cambio' de Premios Juventud 2024



Este título se otorga cada año a grandes estrellas y jóvenes emprendedores que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor. Este año son tres celebridades las que recibirán el galardón .

Los Tigres del Norte son pioneros en la lucha por los derechos de los migrantes y creadores de la fundación del mismo nombre que fomenta la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas.

Anitta representante del pop y el funk brasileño recibirá este reconocimiento por su incansable trabajo en la conservación del medio ambiente y en su lucha contra el racismo y la homofobia.

Lele Pons, quien además será conductora de la fiesta, también subirá al escenario por este reconocimiento gracias a su trabajo contra el bullying así como por sus aportes para crear conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental, basada en su experiencia propia.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas?



Noche de Estrellas tendrá este año el debut como conductores de Domelipa y Arap Bethke; la influencer y el reconocido actor y activista vendrán a inyectarle mucha frescura a este show previo. Complementan el elenco de hosts la querida Jessica Rodríguez, de Despierta América y quien por primera vez estará en este especial; Roberto Hernández de El Gordo y La Flaca, mientras que el análisis de la moda estará a cargo de Jomari Goyso.

Durante la transmisión de la alfombra roja el público verá entrevistas exclusivas con los invitados y nominados, pero también conocerá el nombre del primer 'Agente de Cambio' de este año, entre muchas sorpresas más.

Mantente al tanto de todas las noticias de Premios Juventud 2024 y prepárate para la gran fiesta que se celebrará el jueves 25 de julio y que Univision transmitirá en vivo, a partir de las 7P/6C.

¿Cómo y cuándo ver la Alfombra Roja y los Premios Juventud 2024?



-Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

-Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Esta antesala de la premiación también la podrás ver por la plataforma ViX.

-A las 8P/7C arrancará por Univision la entrega de premios y tendrá tres horas de duración.

-Recuerda que en ViX podrás ver la transmisión de Noche de Estrellas y todo el live stream 'segunda pantalla' del jueves.

-También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

Premios Juventud 2024: Detalles backstage en los live stream, dónde y cuándo verlos



En las redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision podrás ver el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

Lo mismo ocurrirá el jueves 25 de julio, solo que el live stream 'segunda pantalla' iniciará a las 6:30 PM del Este para que tengas oportunidad de ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Esta transmisión durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.