Premios Juventud 2024: Lista completa de artistas nominados a la edición 21

Llegó el momento de conocer a los nominados a la edición 21 de Premios Juventud , la plataforma de los jóvenes, de la música y de los creadores de contenido, también conocida como la fiesta más hot del verano. La cita es el jueves 25 de julio y podrás disfrutar de la transmisión en vivo que Univision tendrá a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C la entrega de premios. Revive el minuto a minuto en nuestro Liveblog .

PUBLICIDAD

Un total de 153 artistas fueron nominados este año y el público es el responsable de elegir a los ganadores de las 31 categorías que integran la lista. Esta ocasión Carin León, Maluma y Peso Pluma son los cantantes más nominados al contar con 7 candidaturas, cada uno.

Ellos son los nominados a Premios Juventud 2024

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Carin León

Maluma

Peso Pluma

Sebastián Yatra

Artista Premios Juventud Femenina

Anitta

Becky G

Karol G

María Becerra

Shakira

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Ha*Ash

Los Ángeles Azules

Mau y Ricky

Reik

La Nueva Generación Femenina

Ela Taubert

J Noa

Joaquina

Rainao

Zhamira Zambrano

La Nueva Generación Masculina

Christian Alicea

Dei V

Izaak

Jere Klein

Los Esquivel

Luar La L

Luck Ra

Milo J

Omar Courtz

Venesti

La Nueva Generación Regional Mexicano

Chino Pacas

Delilah

Gabito Ballesteros

Jasiel Nuñez

Michelle Maciel

Nathan Galante

Oscar Maydon

Xavi

PUBLICIDAD

Los Mejores Beatmakers

Big One

Bizarrap

Chris Jedi

Edgar Barrera

Gaby Music

MAG

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Tainy

Zecca

La Mezcla Perfecta

‘ALV’ – Arcángel & Grupo Frontera

‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta

‘Cosas de la Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

‘De Lunes a Lunes’ – Manuel Turizo & Grupo Frontera

‘El Jefe’ – Shakira & Fuerza Regida

‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko

‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes

‘Ni Me Debes Ni Te Debo’ – Carin León & Camilo

‘Por el Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

Colaboración OMG

‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers

‘Contigo’ – Karol G & Tiësto

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘Freak 54 (Freak Out)’ – Pitbull & Nile Rodgers

‘K-Pop’ – Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd

‘Muñekita’ – Kali Uchis, El Alfa & JT

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

PUBLICIDAD

Girl Power

‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko

‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini

‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis & Karol G

‘Nada de Ti’ – Ana Bárbara & Majo Aguilar

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

Mi ‘Dance Track’ Favorito

‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers

‘Contigo’ – Karol G & Tiësto

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini

‘Las Babys’ – Aitana

‘Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions, Vol. 56’ – Bizarrap & Rauw Alejandro

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Mejor Urban Track

‘Funk Rave’ – Anitta

‘Lala’ – Myke Towers

‘Mónaco’ – Bad Bunny

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘Qlona’ – Karol G & Peso pluma

‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone

Mejor Mezcla Urbana

‘Bubalu’ – Feid & Rema

‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers

‘Quema’ – Ryan Castro, Peso Pluma & SOG

‘Podemos Repetirlo’ – Don Omar & Checho Corleone

‘Tucu’ – Ozuna & Amarion

Mejor Álbum Urbano

‘Att.’ – Young Miko

‘Cosmo’ – Ozuna

‘Forever King’ – Don Omar

‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’ – Myke Towers

‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G

‘Mor, No Le Temas a La Oscuridad’ – Feid

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Sol María’ – Eladio Carrión

PUBLICIDAD

Mejor Canción Pop/Urbano

‘Bonita’ – Daddy Yankee

‘Coco Loco’ – Maluma

‘Corazón Vacío’ – Maria Becerra

‘No Te Enamores De Él’ – Danny Ocean

‘Pasa_Je_Ro’ – Farruko

‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra

Mejor Colaboración Pop/Urbano

‘Arranca’ – Becky G Ft. Omega

‘Baby Hello’ – Rauw Alejandro & Bizarrap

‘Copa Vacía’ – Shakira & Manuel Turizo

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘Manos Frías’ – Mau y Ricky, Reik & Beéle

‘Vagabundo’ – Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle

Mejor Álbum Pop/Urbano

‘.MP3’ – Emilia

‘Bailemos Otra Vez’ – Chayanne

‘Don Juan’ – Maluma

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira

‘Sincerándome’ – Carlos Rivera

Tropical Hit

‘Bailando Bachata’ – Chayanne

‘Bandido’ – Luis Figueroa

‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Punta Cana’ – Marc Anthony

Tropical Mix



‘El Yate (Versión Salsa)’ – Lenny Tavárez & Sergio George

‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes

‘No Es Normal’ – Venesti, Nacho & Maffio

‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner

‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra 4.40

PUBLICIDAD

Mejor Álbum Tropical

‘Clásicos de la Provincia 30 Años (Remastered & Expanded)’ – Carlos Vives

‘Llamada Perdida’ – Prince Royce

‘Radio Güira’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘Voy a Ti’ – Luis Figueroa

‘Yo’ – Christian Alicea

Mejor Canción Regional Mexicana

‘Como Quieras Quiero’ – Eden Muñoz

‘Dios Bendiga Nuestro Amor’ – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

‘Indispensable’ – Carin León

‘La Diabla’ – Xavi

‘No Es Que Me Quiera Ir’ – Alejandro Fernández

‘No Se Vale’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

‘Obsesión’ – Intocable

‘Te Quiero Ver’ – La Maquinaria Norteña

‘Un Cumbión Dolido’ – Christian Nodal

‘Vengo De Verla’ – Calibre 50

Mejor Colaboración Regional Mexicana

‘Alch Si’ – Carin León & Grupo Frontera

‘CCC’ – Michelle Maciel & Eden Muñoz

‘Cumbia Triste’ – Los Ángeles Azules & Alejandro Fernández

‘Lady Gaga’ – Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H

‘Santo Patrón’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

Mejor Fusión Regional Mexicana

‘De Lunes a Lunes’ – Manuel Turizo & Grupo Frontera

‘El Amor de mi Vida’ – Los Ángeles Azules & Maria Becerra

‘Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55’ – Peso Pluma & Bizarrap

‘Por El Contrario’ - Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

PUBLICIDAD

Mejor Álbum Regional Mexicano

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘Como en los Viejos Tiempos’ – Eden Muñoz

‘El Comienzo’ Grupo Frontera

‘Esquinas’ – Becky G

‘Exótico (Deluxe)’ – La Maquinaria Norteña

‘Forajido EP2’ – Christian Nodal

‘Génesis’ – Peso Pluma

‘Modus Operandi’ – Intocable

‘Pa Las Baby’s y Belikeada’ – Fuerza Regida

‘Tiempo Al Tiempo’ – Calibre 50

Creator Del Año

Basi Cerdan

Dani Valle

Tammy Parra

Wendy Guevara

Yeri Mua

Creator Que Me Inspira

Carlos Eduardo Espina

Daniel Habif

Nilda Chiaraviglio

Sofía Bella

Vanesa Amaro

Creator Con Causa

Alexis Omman

Jake Ceja

Juan González

Juixxe

Manuel Nuñez

Mejor LOL

Andres Johnson

Jezzini

Karla De La Torre

La Jose

Mr. Chuy

Mi Actor Favorito

Daniel Elbittar

Emmanuel Palomares

Gabriel Soto

Marcus Ornellas

Matías Novoa

Mi Actriz Preferida

Bárbara de Regil

Carolina Miranda

Claudia Martín

Coco Máxima

Livia Brito

PUBLICIDAD

Me Enamoran

Angelique Boyer y Daniel Elbittar

Carolina Miranda y Andrés Palacios

Claudia Martin y Daniel Ebittar

Livia Brito y Osvaldo de León

Marcus Onerllas y Alejandra Robles Gil

¿Dónde serán los Premios Juventud 2024 y a qué hora empiezan?



Por tercera ocasión consecutiva la isla de Puerto Rico recibirá a esta entrega de premios que contagia con su ambiente y alegría.

Recuerda que tú puedes ser parte de este gran evento este jueves 25 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot, el más grande estadio cubierta dedicado al entretenimiento de esta paradisiaca isla, solo tienes que comprar tus boletos AQUÍ .

También es conocido como el 'Choliseo' y en septiembre próximo cumplirá 20 años de haber sido construido.

Premios Juventud 2024: ¿Cuáles son las nuevas categorías?



Dentro de las novedades que este año presenta la lista de nominados es importante destacar que este año reconocerá con cuatro categorías la creatividad y alcance de los creadores de contenido: Creator con Causa, Creator del Año, Creator que me Inspira y Mejor Lol.

Conoce a sus nominados quienes se han hecho tendencia por su creatividad, inspiración en otros y hasta por ser aquellos que bridan alegría con sus publicaciones.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes serán los conductores de la gran fiesta?



Este magno evento tendrá tres conductores : Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin quienes están confirmados para encabezar esta celebración donde verás los performances más espectaculares. Además, esa noche es la oportunidad de reconocer a varias figuras con el título Agente de Cambio gracias a su trayectoria y labor altruista.

PUBLICIDAD

La conducción tras bambalinas estará a cargo de Domelipa y Roberto Hernández. Esta dupla estará a cargo de traerte todo lo que pasa con los artistas detrás de cámaras y proporcionarte una vista completamente diferente de esta celebración.

Artistas que cantarán en Premios Juventud 2024 en Puerto Rico



La fiesta más hot del verano celebra su mayoría de edad este año y por lo mismo sus invitados serán de primer nivel, con los mejores performances y ganas de hacer un gran ambiente.

Prepárate para un desfile con los artistas más importantes del momento, por ahora te adelantamos que podrás ver la actuación del grupo mexicano Camila, la argentina Emilia, quien además de cantar sola nos presentará un número junto a Los Ángeles Azules y su cumbia contagiosa.

Otros números imperdibles son el que preparan Prince, Darrel y DJ Adoni con su tema 'El Reemplazo', así como Lunay, Wisin, Luar de la L, entre otros.

¿Qué artistas participarán en el tributo a Fania All Stars de Premios Juventud?



La fiesta más hot del verano celebra no solo la música actual y nuevos talentos sino a las grandes figuras que han abierto camino. Tal es el caso de Fania All Stars, agrupación que celebra más de 60 años de su formación en la que se le ha visto colaborar con artistas de la talla de Johnny Pacheco, Willie Colón, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Tito Puente, Ray Barretto, Cheo Feliciano y Rubén Blades, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

No te pierdas el gran momento que se verá con este homenaje en el que participarán Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D'León, Sergio George, Tito Puente Jr. y Tony Succar.

Premios Juventud 2024: Ellos serán reconocidos como 'Agentes de Cambio'



Como cada año, Premios Juventud celebrará a los ‘Agentes de Cambio’, título que otorga a los jóvenes emprendedores y las grandes estrellas que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor. Este año son tres celebridades las que recibirán el galardón .

Los Tigres del Norte son pioneros en la lucha por los derechos de los migrantes y creadores de la fundación del mismo nombre que fomenta la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas. Han llevado la cultura mexicana por todo el mundo.

La brasileña Anitta representante del pop y el funk recibirá este reconocimiento por su incansable trabajo en la conservación del medio ambiente y en su lucha contra el racismo y la homofobia.

Lele Pons, quien además será conductora de la fiesta, también subirá al escenario por este reconocimiento gracias a su trabajo contra el bullying así como por sus aportes para crear conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental, basada en su experiencia propia.

Maripily Rivera se suma a los conductores de la Alfombra Roja de Premios Juventud 2024



Noche de Estrellas, el programa previo a la fiesta más hot del verano, dio a conocer los nombres de las personalidades que este año estarán a cargo de la alfombra roja . Para empezar, Domelipa y Arap Bethke debutarán como conductores y estamos seguros que harán un gran trabajo en esta misión.

PUBLICIDAD

La influencer y el actor estarán acompañados de Jessica Rodríguez, quien también estará por primera vez en Noche de Estrellas, pero cuenta con toda la experiencia en estas transmisiones que se convierten prácticamente en una pasarela. El cuarto conductor será Roberto Hernández, con toda la experiencia en este tipo de eventos, mientras que el análisis de la moda estará a cargo del experto Jomari Goyso. Además, de último momento se confirmó la participación de la boricua Maripily Rivera como host de esta alfombra roja.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo y cuándo ver la transmisión completa en vivo?



Si este jueves 25 de julio asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te recomendamos que llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Recuerda que a las 8P/7C arrancará la premiación y tendrá tres horas de duración.

En ViX podrás ver en exclusiva la alfombra roja de Noche de Estrellas y todo el live stream detrás de cámaras de la fiesta de las 6:30 PM del Este hasta las 11:00 PM del Este.

También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

PUBLICIDAD

Premios Juventud 2024: Dónde y a qué hora ver los live stream



El lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover , para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

La cita para seguir estas transmisiones es en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.