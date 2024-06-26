TV SHOWS
premios juventud
Premios Juventud

Premios Juventud 2024: Descubre cuáles son las nuevas categorías de la edición 21

Ya conoces la lista de artistas nominados a Premios Juventud, ahora entérate de cuáles son las nuevas categorías. No olvides que el jueves 25 de julio sabremos quiénes serán los ganadores en la fiesta que Univision transmitirá en vivo desde Puerto Rico. La cita es partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C la entrega de premios.

Univision picture
Por:Univision
Video Lele Pons, Clarissa Molina y Wisin serán los conductores de Premios Juventud 2024

Este año la lista de nominados de Premios Juventud está integrada por 31 categorías, algunas de ellas nuevas con el objetivo de ser la plataforma de los jóvenes, de la música y de los creadores de contenido. Recuerda que con tu voto eliges a los ganadores, apresúrate a apoyar a tus artistas favoritos porque la fecha límite para hacerlo es el 8 de julio.

Premios Juventud 2024: ¿Cuándo, a qué hora y dónde será la fiesta?

La celebración, conocida también como la fiesta más hot del verano, este año cumple 21 años y esta edición busca celebrar el espíritu atrevido y emprendedor de los jóvenes con el lema ‘Atrévete a Más’.

Los Premios Juventud 2024 se realizarán el jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de la isla de Puerto Rico. Los boletos para asistir ya están la venta AQUÍ, apresúrate y elige los tuyos. La celebración iniciará a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después con el gran evento.

En esta ocasión serán tres los conductores principales y dos hosts backstage, entre los que se destacan Clarissa Molina, Lele Pons y el reguetonero Wisin, figuras reconocidas en la escena hispana que añadirán su talento y chispa a esta fiesta.

MIRA AQUÍ LA LISTA COMPLETA DE ARTISTAS GANADORES DE PREMIOS JUVENTUD 2024

Premios Juventud 2024: Artistas más nominados


La lista de artistas nominados reunió esta edición a 153 cantantes y grupos en 31 categorías. En esta edición Carin León, Maluma y Peso Pluma son las tres figuras más nominadas, al contar con siete candidaturas, cada una. Los intérpretes coinciden en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Otros artistas más nominados este 2024 son Karol G y Shakira, quienes están presentes en seis categorías, cada una, tales como Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power y Colaboración OMG. La cantante Becky G y Grupo Frontera son otros artistas que destacan en la lista.

Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024 anuncia a sus conductores

Premios Juventud


El programa previo a la fiesta más hot del verano dio a conocer los nombres de las personalidades que este año estarán a cargo de la alfombra roja. Para empezar, Domelipa y Arap Bethke debutarán como conductores y estamos seguros que harán un gran trabajo en esta misión.

La influencer y el actor estarán acompañados de Jessica Rodríguez, quien también estará por primera vez en Noche de Estrellas, pero cuenta con toda la experiencia en alfombras rojas. El cuarto conductor será Roberto Hernández, con toda la experiencia en este tipo de eventos, mientras que el análisis de la moda estará a cargo del experto Jomari Goyso.

Mantente al tanto de lo que sucede en este programa antesala, ya que estará llena de muchas sorpresas.

Cuáles son las nuevas categorías de Premios Juventud 2024


De las 44 categorías que integraron la lista de nominados el año pasado, en el presente solo se consideraron 31 categorías. Las categorías nuevas y sus nominados son:

La Mezcla Perfecta

  • ‘ALV’ – Arcángel & Grupo Frontera
  • ‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta
  • ‘Cosas de la Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros
  • ‘De Lunes a Lunes’ – Manuel Turizo & Grupo Frontera
  • ‘El Jefe’ – Shakira & Fuerza Regida
  • ‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko
  • ‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes
  • ‘Ni Me Debes Ni Te Debo’ – Carin León & Camilo
  • ‘Por el Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar
  • ‘Según Quién’ – Maluma & Carin León
Mi ‘Dance Track’ Favorito

  • ‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers
  • ‘Contigo’ – Karol G & Tiësto
  • ‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled
  • ‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko
  • ‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini
  • ‘Las Babys’ – Aitana
  • ‘Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions, Vol. 56’ – Bizarrap & Rauw Alejandro
  • ‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Mejor Álbum Urbano

  • ‘Att.’ – Young Miko
  • ‘Cosmo’ – Ozuna
  • ‘Forever King’ – Don Omar
  • ‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’ – Myke Towers
  • ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G
  • ‘Mor, No Le Temas a La Oscuridad’ – Feid
  • ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny
  • ‘Sol María’ – Eladio Carrión

Además, en esta edición Premios Juventud reconocerá a los creadores de contenido y los clasifica en cuatro categorías:

Creator Del Año

  • Basi Cerdan
  • Dani Valle
  • Tammy Parra
  • Wendy Guevara
  • Yeri Mua

Creator Que Me Inspira

  • Carlos Eduardo Espina
  • Daniel Habif
  • Nilda Chiaraviglio
  • Sofía Bella
  • Vanesa Amaro

Creator Con Causa

  • Alexis Omman
  • Jake Ceja
  • Juan González
  • Juixxe
  • Manuel Nuñez
Mejor LOL

  • Andres Johnson
  • Jezzini
  • Karla De La Torre
  • La Jose
  • Mr. Chuy
