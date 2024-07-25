TV SHOWS
Premios Juventud

Premios Juventud 2024: Karol G está nominada a Artista Premios Juventud Femenina

‘La Bichota’ la sigue rompiendo y este año además celebra ser una de las mujeres más nominadas de Premios Juventud. No te pierdas esta fiesta el jueves 25 de julio en la transmisión completa en vivo que tendrá Univision, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C la entrega de premios.

Anitta, Los Tigres del Norte, Farruko y más artistas confirmados para cantar

Por:
Univision

Falta muy poco para conocer a los ganadores de Premios Juventud y Karol G tiene muchas posibilidades de recibir este galardón en más de una ocasión, según indica la lista de artistas nominados de este año.

Karol G es hasta ahora la artista más ganadora en la historia de estos premios al haberlo ganado en 27 ocasiones. La primera vez que recibió esta presea fue en 2019 y, desde entonces, no ha dejado de recibirla cada año. En esta edición 21 la colombiana destaca por tener seis nominaciones, al igual que su compatriota Shakira.


La intérprete de ‘Provenza’ está nominada en seis categorías, siendo una de ellas la de Artista Premios Juventud Femenina junto a Anitta, Becky G, Maria Becerra y Shakira.

Las otras cinco categorías en las que está presente son: Colaboración OMG por el tema ‘Contigo’ junto a Tiësto, el cual también está nominado a Mi ‘Dance Track Favorito’; Girl Power por ‘Labios Mordidos’, canción que interpreta junto a Kali Uchis; Mejor Urban Track por su éxito ‘Qlona’ con Peso Pluma y Mejor Álbum Urbano por su álbum ‘Mañana Será Bonito’. ¿Cuántos premios ganará este 2024?, ¿seguirá a la cabeza del ranking de ganadores?

¿Cuándo y dónde serán los Premios Juventud 2024 y a qué hora empiezan?


Por tercera año consecutivo la isla de Puerto Rico recibirá a esta entrega de premios. Recuerda que tú puedes ser parte de este gran evento este jueves 25 de julio desde el 'Choli', Coliseo José Miguel Agrelot, el más grande estadio cubierta dedicado al entretenimiento de esta paradisiaca isla, solo tienes que comprar tus boletos AQUÍ.

Si sigues la transmisión por televisión, en Univision, a esa hora podrás ver el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la fiesta. Recuerda que a las 8P/7C arrancará la premiación y tendrá tres horas de duración.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver la transmisión completa en vivo?


Si asistes a la premiación en vivo te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda esta experiencia.

En las redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision podrás ver el live stream a las 6:30 PM del Este a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Esta transmisión durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día, junto con la alfombra roja de Noche de Estrellas, podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.

Para que veas la transmisión desde la comodidad de tu hogar, la señal de Univision tendrá a partir de las 7P/6C el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C arrancará la premiación conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin.

Otra opción es seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

Premios Juventud Premios Juventud 2024 Karol G PJ Nominados PJ Noticias

