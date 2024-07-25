Premios Juventud 2024: Más de 30 artistas confirmados, cómo ver en vivo la transmisión y detalles de la fiesta

Premios Juventud celebra este año su mayoría de edad y lo hará esta noche con una fiesta única en la que reconocerá a lo mejor de la música actual, la trayectoria de grandes figuras y dará la bienvenida a nuevos talentos, todo bajo el lema de ‘Atrévete a Más’. Sigue el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

PUBLICIDAD

Por fin conoceremos los resultados de la votación del público, quien fue el responsable de elegir a los ganadores de las 31 categorías que integraron su lista de nominados . También seremos testigos de grandes performances en los que actuarán más de 30 artistas confirmados. Un espectáculo de tres horas digno de la edición 21 de PJ’s, conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin .

¿A qué hora inician y dónde son los Premios Juventud 2024?



La cita es este jueves 25 de julio a partir de las 7P/6C, ya sea que estés en la isla de Puerto Rico o sintonices la fiesta por televisión. A esa hora el Coliseo José Miguel Agrelot, el 'Choliseo', estará listo para recibir al público e invitados.

La fiesta con la entrega de premios arrancará en punto de las 8P/7C y estamos seguros de que no podrás abandonar tu asiento cuando veas la cantidad de estrellas que se presentarán en este escenario, uno de los más importantes para los artistas latinos.

Alfombra roja de Premios Juventud 2024 anuncia sorpresas



Todo lo relacionado con la llegada de invitados, entrevistas exclusivas y el análisis de la alfombra roja lo verás en el especial Noche de Estrellas , a partir de las 7P/6C. Inicialmente esta antesala contaría con la participación de Domelipa, Arap Bethke, Jessi Rodríguez, Roberto Hernández y Jomari Goyso, pero recién se sumó a este elenco de hosts ‘El Huracán Boricua’, Maripily Rivera.

PUBLICIDAD

Este programa previo además prepara grandes sorpresas y un gran performance musical con Fariana y Oro Sólido, quienes pondrán a bailar a todos con el éxito viral de ‘El Caballito’. ¡Prepárate para realizar la coreografía y comenzar a disfrutar de la noche!

Premios Juventud 2024: Artistas confirmados para actuar en la fiesta más hot



Desde días antes a la celebración hemos visto pasar a algunos de los performers de la noche durante los ensayos y ha sido todo un deleite verlos preparar sus números. Son más de 30 artistas confirmados para actuar . Como cada año se preparan lanzamientos mundiales y colaboraciones espectaculares entre los que podemos mencionar:





El espectacular opening estará a cargo de Wisin y una colaboración única con Sergio George. Camila lanzará a nivel mundial su tema ‘Mía’ y la argentina Emilia presentará un número junto a Los Ángeles Azules.

Los Tigres del Norte preparan un musical muy especial para la fiesta más hot del verano. Otro número imperdible es el que prepara Prince Royce, Darrel y DJ Adoni con su tema 'El Reemplazo'.

La espectacular Natti Natasha subirá a nuestro escenario para interpretar su tema 'Quiéreme Menos', los chicos de Reik presentarán algo de su nueva producción 'Panorama', mientras que Mau y Ricky harán lo propio con ‘Pasado Mañana’, su nuevo hit, y Los Esquivel demostrarán por qué triunfan con sus electro-corridos.

PUBLICIDAD

Dentro de los números especiales que tendremos se encuentran:

Los nuevos talentos del género urbano subirán a la tarima a demostrar su flow y entre ellos veremos a Darell, Corina Smith, iZaak, Omar Courtz, Luar la L y Yovngchimi, en un musical producido por Gaby Music y Chris Jedi.

El tributo de la noche será para Fania All Stars y sus 60 años de trayectoria. Figuras de la talla de Anitta, Ivy Queen, La India, Oscar D’León, Luis Figueroa, Tito Puente Jr, Tony Succar y la dirección de Sergio George, estarán a cargo de este homenaje.

Premios Juventud 2024 entregará el reconocimiento ‘Agente de Cambio’



El título que otorga esta celebración a los jóvenes emprendedores y las grandes estrellas que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor, este año será para tres celebridades y dos jóvenes entusiastas.





Anitta será reconocida por su trabajo en la conservación del medio ambiente y su lucha contra el racismo y la homofobia.

será reconocida por su trabajo en la conservación del medio ambiente y su lucha contra el racismo y la homofobia. Lele Pons recibirá este premio por su trabajo contra el bullying así como por sus aportes para crear conciencia sore la depresión y la salud mental.

recibirá este premio por su trabajo contra el bullying así como por sus aportes para crear conciencia sore la depresión y la salud mental. Los Tigres del Norte recibirán el título por su lucha por los derechos de los migrantes y creadores de la fundación del mismo nombre.

recibirán el título por su lucha por los derechos de los migrantes y creadores de la fundación del mismo nombre. Katryna Quintero lo recibirá por su incansable labor de voluntariado y su gusto por ayudar a otras personas.

lo recibirá por su incansable labor de voluntariado y su gusto por ayudar a otras personas. Carlos Ramírez, de 16 años, se hace merecedor a este título por su participación en diversos eventos comunitarios, voluntariados, colectas, etc.

PUBLICIDAD

Premios Juventud 2024: ¿Dónde ver, cómo ver y cuando ver la transmisión completa en vivo?



La mejor forma de ser parte de fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

Otras formas de ver la transmisión completa en vivo son:

Por TV en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, a las 6:30 PM del Este, el live stream te permitirá ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja pero, además, al durar las tres horas de la entrega de premios, podrás ver en exclusiva todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Disponible en redes sociales, home oficial de PJ, home de Univision y el canal de YouTube de Univision.

La plataforma ViX también será parte de esta cobertura y transmitirá el especial Noche de Estrellas y el live stream de las 6:30 PM a las 11:00 PM del Este.

Mantente al tanto de todas las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

PUBLICIDAD