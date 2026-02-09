TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Nodal, Ángela y la dinastía Aguilar están nominados en estas categorías de Premio Lo Nuestro 2026

Ángela Aguilar, su esposo Christian Nodal, Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar y Majo Aguilar se encuentran en la lista de nominados de este año.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Marc Anthony y Nathy Peluso se encargarán de la apertura de Premio Lo Nuestro 2026

Ángela Aguilar, su esposo Christian Nodal y el resto de la familia Aguilar suman 13 nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026. Incluso, Ángela y su prima Majo están nominadas en las mismas dos categorías.

Christian Nodal tiene cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

El músico, cantante y compositor mexicano está nominado en estas categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  2. Canción Del Año - Música Mexicana por ‘El Amigo’
  3. Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Amé’
  4. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘¿Quién + Como Yo?’

Ángela Aguilar también está nominada en cuatro categorías de Premio Lo Nuestro 2026

Ángela Aguilar compite en cuatro categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Mejor Combinación Femenina por ‘Maldita Primavera’ (en colaboración con Yuri)
  2. Colaboración Del Año - Pop por ‘Abrázame’ (en colaboración con Felipe Botello y El Sonoro Rugir)
  3. Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
  4. Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Nadie Se Va Como Llegó’

Majo Aguilar tiene dos nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

La artista de 31 años recibió nominaciones en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  • Mejor Combinación Femenina por ‘Brujería’ (en colaboración con Yuridia)
  • Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

Pepe Aguilar está nominado en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026

El cantante, compositor, productor y empresario, Pepe Aguilar, tiene dos nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  2. Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Cuídamela Bien’
Leonardo Aguilar también está nominado en Premio Lo Nuestro 2026

El intérprete de música regional mexicana obtuvo una nominación en Premio Lo Nuestro 2026; curiosamente, Christian Nodal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar también compiten en esta categoría:

  1. Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Amémonos de Nuevo’ (en colaboración con Lupita Infante)

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se celebrará?

Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina. Ellas acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco artistas con una gran trayectoria y los performances musicales.

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.

La gran fiesta de la música latina comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C a través de UNIMÁS y ViX, y la transmisión continuará a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Si quieres disfrutar de Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy fácil adquirir tus tickets:

  1. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
  2. Elige la zona en la que deseas estar en el Kaseya Center, así como el número de boletos
  3. Indica tu método de pago ¡y listo!
