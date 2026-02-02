TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda están nominadas en Premio Lo Nuestro 2026

Este año, Premio Lo Nuestro tiene una lista de 248 artistas nominados y entre ellos figuran Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda.

Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026 el 19 de febrero, adquiere tus boletos aquí.

Por:Vanessa Mena
El próximo 19 de febrero, Premio Lo Nuestro otorgará Premios Especiales a cinco artistas con una gran trayectoria y, por supuesto, también los galardones a los ganadores de las 44 categorías de este año.

Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda se encuentran entre los artistas que podrían llevarse un premio a casa. Estas son las categorías en las que compiten.

Ángela Aguilar está nominada en cuatro categorías de Premio Lo Nuestro 2026

La cantante de regional mexicano tiene cuatro nominaciones:

  1. Mejor Combinación Femenina por ‘Maldita Primavera’ (en colaboración con Yuri)
  2. Colaboración Del Año - Pop ‘Abrázame’ (en colaboración con Felipe Botello y El Sonoro Rugir)
  3. Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
  4. Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Nadie Se Va Como Llegó’
Cazzu obtiene dos nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

La rapera y compositora argentina compite en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Artista Pop Femenina Del Año
  2. Canción Del Año - Pop por ‘Con Otra’
Belinda recibe una nominación en Premio Lo Nuestro 2026

La actriz y cantante está nominada en una categoría en Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘300 Noches’ (en colaboración con Natanael Cano)
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un increíble recinto: el Kaseya Centener en Miami, Florida.

¿Dónde puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.

Las conductoras de este año serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía, quienes acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los performances musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil comprar tus tickets. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona el área del Kaseya Centener en la que te gustaría estar, así como el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo!

