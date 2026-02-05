TV SHOWS
Bad Bunny es uno de los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026: compite en 10 categorías

Bad Bunny se encuentra en la cima de la lista de los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026, ya que compite en 10 categorías.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Video Premio Lo Nuestro 2026: anuncian el segundo grupo de artistas que estará en el escenario

Bad Bunny sigue cosechando éxitos en su carrera y ahora agrega uno más: está a la cabeza de la lista de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026.

Estas son todas las categorías en las el cantante, compositor y productor discográfico compite este año:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año por ‘DTMF’
  3. Álbum Del Año por ‘Debí Tirar Más Fotos’
  4. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Weltita’ (en colaboración con Chuwi)
  5. Tour Del Año por ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’
  6. Artista Masculino Del Año - Urbano
  7. Canción Del Año - Urbano por ‘Qué Pasaría…’ (en colaboración con Rauw Alejandro)
  8. Colaboración Del Año - Urbano por ‘Perfumito Nuevo’ (en colaboración con Rainao)
  9. Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘DTMF’
  10. Colaboración Del Año - Tropical por ‘Café con Ron’ (en colaboración con Los Pleneros De La Cresta)
La secretaria de prensa de la <b>Casa Blanca,</b> Karoline Leavitt, arremetió contra <b> Benito Martínez Ocasio,</b> mejor conocido como <b>Bad Bunny</b>, por criticar al <b>Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) </b>durante la ceremonia de los <b>Grammy</b>. <br>
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, por criticar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la ceremonia de los Grammy.
Imagen Eric Rojas para Premio Lo Nuestro

¿Cuándo y en dónde se celebrará Premio Lo Nuestro 2026?

La gran fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero.

Tanto la ceremonia de premiación como los shows musicales con una gran variedad de artistas tendrán lugar en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Podrás disfrutar de Premio Lo Nuestro 2026 completamente en vivo, tanto en televisión como vía streaming.

Premio Lo Nuestro 2026 comenzará Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía (quien además está nominada y cantará en el escenario).

Estas guapas y carismáticas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de los Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y los performances musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus tickets para asistir

Si deseas estar en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil comprar tus boletos:

  1. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
  2. Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de tickets que quieres
  3. Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo 19 de febrero en Premio Lo Nuestro 2026.
