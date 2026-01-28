Premio Lo Nuestro Ángela Aguilar y Majo Aguilar están nominadas en las mismas categorías de Premio Lo Nuestro 2026 Ángela Aguilar y su prima, Majo Aguilar, forman parte de los 248 nominados de Premio Lo Nuestro 2026. Estas son las categorías en las que compiten.



Este año, Premio Lo Nuestro otorgará galardones en 44 categorías y los nombres de Ángela y Majo, miembros de la dinastía Aguilar, están incluidos en varias de ellas.

Aunque Ángela recibió más nominaciones, ambas artistas compiten en dos categorías: Mejor Combinación Femenina y Artistas Femenina del Año.

Ángela Aguilar está nominada en 4 categorías de Premio Lo Nuestro 2026

La hija de Pepe Aguilar y esposa de Christian Nodal compite en estas cuatro categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

Mejor Combinación Femenina por ‘Maldita Primavera’ (en colaboración con Yuri)

Colaboración Del Año - Pop por ‘Abrázame’ (en colaboración con Felipe Botello y El Sonoro Rugir)

Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Nadie Se Va Como Llegó’

Major Aguilar está nominada en 2 categorías de Premio Lo Nuestro 2026

La artista de 31 años recibió nominaciones en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

Mejor Combinación Femenina por ‘Brujería’ (en colaboración con Yuridia)

Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo Premio Lo Nuestro 2026?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. El gran recinto en donde se darán cita tus artistas favoritos será el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y a qué hora puedo verlo en vivo?

Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía. Estas guapas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la transmisión de la ceremonia de premiación y los shows musicales.

¿Cómo puedo votar en Premio Lo Nuestro 2026?

Una de las principales características de Premio Lo Nuestro 2026 es que los fans eligen a los ganadores. Las votaciones se llevaron a cabo del 13 al 26 de enero en la página oficial, ¡muchas gracias a todos los que participaron! Los ganadores se darán a conocer el próximo 19 de febrero.

