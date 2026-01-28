TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Ángela Aguilar y Majo Aguilar están nominadas en las mismas categorías de Premio Lo Nuestro 2026

Ángela Aguilar y su prima, Majo Aguilar, forman parte de los 248 nominados de Premio Lo Nuestro 2026. Estas son las categorías en las que compiten.

Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus boletos. Entra aquí para comprar tus tickets.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Video Premio Lo Nuestro 2026 otorgará Premios Especiales a estos artistas

Este año, Premio Lo Nuestro otorgará galardones en 44 categorías y los nombres de Ángela y Majo, miembros de la dinastía Aguilar, están incluidos en varias de ellas.

Aunque Ángela recibió más nominaciones, ambas artistas compiten en dos categorías: Mejor Combinación Femenina y Artistas Femenina del Año.

Ángela Aguilar está nominada en 4 categorías de Premio Lo Nuestro 2026

La hija de Pepe Aguilar y esposa de Christian Nodal compite en estas cuatro categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  • Mejor Combinación Femenina por ‘Maldita Primavera’ (en colaboración con Yuri)
  • Colaboración Del Año - Pop por ‘Abrázame’ (en colaboración con Felipe Botello y El Sonoro Rugir)
  • Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
  • Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Nadie Se Va Como Llegó’
Ángela Aguilar está nominada en Premio Lo Nuestro 2026
Ángela Aguilar está nominada en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Major Aguilar está nominada en 2 categorías de Premio Lo Nuestro 2026

La artista de 31 años recibió nominaciones en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  • Mejor Combinación Femenina por ‘Brujería’ (en colaboración con Yuridia)
  • Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo Premio Lo Nuestro 2026?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. El gran recinto en donde se darán cita tus artistas favoritos será el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026: en dónde comprar boletos para asistir

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en donde te gustaría estar y el número de boletos que deseas.

Indica tu método de pago ¡y listo!, nos vemos el próximo 19 de enero para disfrutar la ceremonia de premiación y los shows musicales de Premio Lo Nuestro 2026.

