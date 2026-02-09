TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Sebastián Yatra actuará en Premio Lo Nuestro 2026: así puedes verlo en vivo

Premio Lo Nuestro 2026 tendrá una gran variedad de artistas sobre el escenario y uno de ellos será Sebastián Yatra, quien además está nominado.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Por:Vanessa Mena
Video Marc Anthony y Nathy Peluso se encargarán de la apertura de Premio Lo Nuestro 2026

Este año, Premio Lo Nuestro tiene un total de 248 artistas nominados y uno de los nombres que figuran en esa lista es el de Sebastián Yatra. Además, el cantante ofrecerá un performance musical, te decimos cómo puedes verlo en vivo.

Sebastián Yatra actuará en Premio Nuestro 2026: cómo verlo en vivo

Sebastián Yatra regresa al escenario de Premio Lo Nuestro con el debut en televisión de su tema ‘Canción para Regresar’, junto a Gente de Zona.

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el 19 de febrero a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.

Comenzará con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Sebastián Yatra está nominado en Premio Lo Nuestro 2026

El cantante, compositor y actor colombiano, Sebastián Yatra, está nominado en cuatro categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Artista Pop Masculino Del Año
  2. Canción Del Año - Pop por ‘La Pelirroja’
  3. Álbum Del Año - Pop por ‘Milagro’
  4. Colaboración Del Año - Pop/Urbano por ‘2AM’ (en colaboración con Bad Gyal)

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026 para disfrutar de la ceremonia de premiación y los performances musicales, es muy fácil comprar tus entradas:

  1. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
  2. Elige el área en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener y el número de boletos que deseas
  3. Indica tu método de pago ¡y listo!
