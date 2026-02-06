Premio Lo Nuestro Alejandro Fernández y su hija, Camila, entre los artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026 Camila Fernández y su padre, el legendario Alejandro Fernández, comparten un gran hito en su carrera al estar ambos en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2026.



Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Video Matisse, Cristian Castro, Carín León y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026

Alejandro Fernández es uno de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026. Pero no es el único miembro de la dinastía Fernández que está nominado, también su talentosa hija Camila.

Alejandro Fernández entre los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026

PUBLICIDAD

Alejandro Fernández sigue cosechando éxitos en su carrera gracias a su talento y la lealtad de sus fans. En Premio Lo Nuestro 2026 se coloca entre los artistas con más nominaciones, ya que compite en seis categorías:

Canción Del Año por ‘No Me Sé Rajar’ Tour Del Año por ‘De Rey a Rey’ Artista Masculino Del Año - Música Mexicana Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Un Bendito Día’ (en colaboración con Yuridia) Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘No Me Sé Rajar’ Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’

Camila Fernández también está nominada en Premio Lo Nuestro 2026

La talentosa dinastía Fernández tiene una segunda representante en esta gran fiesta de la música latina. Camila Fernández, hija de ‘El Potrillo’ y nieta del fallecido Vicente Fernández, obtuvo dos nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026.

Artista Revelación Del Año Femenino Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se celebrará?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Las anfitrionas de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien también está nominada y cantará en el escenario).

Estas guapas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco importantes artistas y los shows musicales.

PUBLICIDAD

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.

¿Cómo adquirir boletos para asistir a Premio Lo Nuestro 2026?