Premio Lo Nuestro 2026 revela más artistas que estarán en el escenario: cómo verlos en vivo
Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina y uno de los momentos más esperados son los performances de tus artistas favoritos.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Premio Lo Nuestro 2026 no para de darle sorpresas a sus fans. Ya se sabe que Noche de Estrellas ampliará su cobertura de la alfombra magenta y que podrás disfrutar de contenido exclusivo a través de Premio Lo Nuestro Backstage Livestream.
Premio Lo Nuestro 2026: artistas confirmados para cantar en el escenario
Ahora se dio a conocer quiénes conforman el cuarto grupo de artistas que subirán a cantar al escenario ( aquí puedes ver la lista completa).
Café Quijano rendirá homenaje a Manolo Díaz en Premio Lo Nuestro 2026
La agrupación española debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 participando en el homenaje a Manolo Díaz, quien recibirá el Premio Especial Visionario de Lo Nuestro.
Café Quijano interpretará la canción ‘Black is Black’, originaria de la banda española Los Bravos, y que alcanzó el éxito internacional en la década de los ‘60 gracias al impulso de Manolo Díaz.
Eladio Carrión tendrá una importante actuación en Premio Lo Nuestro 2026
El rapero y cantante puertorriqueño subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para participar en el reconocimiento que se le hará a Arcángel, quien además recibirá el Special Award Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.
Además, Eladio Carrión está nominado en cuatro categorías:
- Artista Masculino Del Año - Urbano
- Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano por ‘Primer Lugar’ (en colaboración con Omar Courtz)
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘AMG’ (en colaboración con Young Miko)
- Álbum Del Año - Urbano por ‘Don Kbrb’
J Balvin hará vibrar el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
El artista colombiano estará en Premio Lo Nuestro 2026 como parte del reconocimiento a Arcángel.
Cabe recordar que J Balvin es uno de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, pues compite en seis categorías:
- Colaboración "Crossover" Del Año por ‘I Adore You’ (en colaboración con Hugel, Ellie Goulding, Topic, Arash y Daecolm)
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Misterio’ (en colaboración con Gilberto Santa Rosa)
- Artista Masculino Del Año - Urbano
- Canción Del Año - Urbano por ‘Rio’
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, Maluma, Ryan Castro y Blessd)
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘Doblexxó’ (en colaboración con Feid)
Jay Wheeler deleitará al público en Premio Lo Nuestro 2026
Jay Wheeler regresa al escenario de Premio Lo Nuestro para formar parte del reconocimiento que se le hará al cantante Arcángel.
‘La voz favorita’, como le apodan sus fans, también está nominado en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2026:
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Sin Ti’ (en colaboración con Morat)
- Colaboración Del Año - Pop por ‘Sin Ti’ (en colaboración con Morat)
- Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘Una Como Tu’
Jhayco estará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
Jhayco, considerado una de las figuras más importantes del reggaeton y la música urbana latina, subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para participar en el reconocimiento que se le hará a Arcángel, quien será reconocido como Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.
Mau y Ricky ofrecerán un gran show musical en Premio Lo Nuestro 2026
El dúo de hermanos volverá al escenario de Premio Lo Nuestro para estar en el homenaje a Manolo Díaz, Visionario de Lo Nuestro.
Mau y Ricky interpretarán el éxito ‘La Moto’. Además, por primera vez en televisión, cantarán ‘Te Quiero’ junto a Kapo.
Sumado a esto, los artistas venezolanos tienen dos nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:
- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
- Colaboración Del Año - Pop/Urbano por ‘Samaná’ (en colaboración con Danny Ocean & Yorghaki)
Melody deslumbrará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
Melody, quien se convirtió en un ícono de la música española desde los 10 años, debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro participando en el homenaje a Manolo Díaz. La cantante de 35 años interpretará el tema ‘Hay que venir al sur’.
Además, la artista española está nominada en una categoría de Premio Lo Nuestro 2026:
- Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano por ‘Esa Diva’
Mora actuará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
Mora debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro y participará en el reconocimiento a Arcángel, Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.
Sech enamorará al público de Premio Lo Nuestro 2026
El cantante y compositor panameño volverá al escenario de Premio Lo Nuestro para formar parte del reconocimiento a Arcángel.
Tokischa prepara una sorpresa para el público de Premio Lo Nuestro 2026
Tokischa debutará en Premio Lo Nuestro con el estreno en televisión de su más reciente tema ‘Ridin’, el cual celebra el amor propio, la fuerza femenina y la independencia.
Por si fuera poco, la artista dominicana tiene cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:
- Mejor Combinación Femenina por ‘De Maravisha’ (en colaboración con Nathy Peluso)
- Artista Femenina Del Año - Urbano
- Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano por ‘Tokischa RMX’ (en colaboración con J Castle, Hades66 y Ñengo Flow)
- Mejor Canción Dembow por ‘Celos’ (en colaboración con Bulin 47)
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero en el Kaseya Centener en Miami, Florida. Podrás disfrutarlo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cómo puedo verlo en vivo?
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.
Este año, las anfitrionas de Premio Lo Nuestro serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además está nominada y cantará en el escenario). Ellas acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los performances musicales.
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir
Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil comprar tus tickets:
- Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
- Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de boletos que deseas
- Indica tu método de pago ¡y listo!