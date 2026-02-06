TV SHOWS
Artistas que participarán en el homenaje a Arcángel, Manolo Díaz y Paloma San Basilio en Premio Lo Nuestro 2026

Paloma San Basilio, Arcángel y Manolo Díaz recibirán un Premio Especial en Premio Lo Nuestro 2026 y estos artistas participarán en sus homenajes.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Video Premio Lo Nuestro 2026: anuncian el segundo grupo de artistas que estará en el escenario

Premio Lo Nuestro 2026 otorgará Premios Especiales a cinco artistas con una gran trayectoria. Entre ellos están Arcángel, Manolo Díaz y Paloma San Basilio, quienes también recibirán un homenaje en el escenario.

Arcángel recibirá un Premio Especial en Premio Lo Nuestro 2026

Sin duda, Arcángel es una de las figuras fundamentales en la historia de la música urbana latina. Con más de tres décadas de trayectoria, el cantante estadounidense con ascendencia dominicana ha sido testigo, protagonista y motor de un movimiento que ha transformado la cultura musical a nivel global.

Su voz, estilo y visión artística han influenciado a múltiples generaciones y lo han consolidado como un referente de la música urbana, razón por la cual recibirá el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.

Además, Arcángel tiene cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Artista Masculino Del Año - Urbano
  2. Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano por ‘Flash Foto’ (en colaboración con Neutro Shorty)
  3. Colaboración Del Año - Urbano por ‘Wells Fargo’ (en colaboración con Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto)
  4. Álbum Del Año - Urbano por ‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’
Los artistas que participarán en el homenaje a Arcángel en Premio Lo Nuestro 2026

Estos cantantes forman parte de la lista de artistas que ofrecerán un performance musical en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 y participarán en el homenaje a Arcángel:

  • Eladio Carrión
  • J Balvin
  • Jay Wheeler
  • Jhayco
  • Mora
  • Sech
Paloma San Basilio y Manolo Díaz también recibirán un homenaje en Premio Lo Nuestro 2026

Pero Arcángel no es el único artista que recibirá un homenaje en Premio Lo Nuestro 2026. Paloma San Basilio y Manolo Díaz también serán reconocidos y recibirán un Premio Especial.

Paloma San Basilio recibirá un Premio Especial y un homenaje en Premio Lo Nuestro 2026

Paloma San Basilio tiene una impresionante trayectoria que ha dejado huella en la música, el teatro y la cultura iberoamericana. Su inconfundible voz y su inigualable presencia en el escenario le han ganado un lugar en la historia de la música en español.

La cantante, quien tiene más de 50 años de carrera y 16 millones de discos vendidos, será reconocida con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

Además, recibirá un homenaje en el escenario, en el que participarán:

  • Sofía Reyes, interpretando su icónico tema ‘Beso a beso… dulcemente’
  • Yami Safdie, con su emblemática canción ‘Luna de Miel’
Manolo Díaz tendrá un homenaje y un Premio Especial en Premio Lo Nuestro 2026

Manolo Díaz es una figura clave detrás de innumerables carreras, canciones y momentos que han marcado la historia de la música latina.

Su mirada creativa, intuición artística y compromiso con el talento lo hacen merecedor del Premio Visionario de Lo Nuestro.

Por supuesto, también recibirá un homenaje en el escenario con los artistas:

  • Cafe Quijano, cantando el tema ‘Black is Black’
  • Mau y Ricky, interpretando el éxito ‘La Moto’
  • Melody, con la canción ‘Hay que venir al sur’
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Este año, las anfitrionas de Premio Lo Nuestro serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además está nominada y cantará en el escenario). Ellas acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los performances musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cómo puedo verlo en vivo?

Podrás disfrutar esta gran fiesta de la música latina a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Premio Lo Nuestro 2026 comenzará con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil comprar tus tickets:

  1. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
  2. Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de boletos que deseas
  3. Indica tu método de pago ¡y listo!
