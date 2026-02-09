Premio Lo Nuestro Marc Anthony y Nathy Peluso serán los encargados del opening de Premio Lo Nuestro 2026 Premio Lo Nuestro 2026 tendrá una gran variedad de shows musicales y el número de apertura estará a cargo de Marc Anthony y Nathy Peluso.



Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Video Marc Anthony, Sebastián Yatra, Maria Becerra y más artistas cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 será una gran noche para Marc Anthony y Nathy Peluso, pues no solo están nominados en cinco y dos categorías respectivamente, también tendrán el honor de presentar el opening de esta gran fiesta de la música latina.

Marc Anthony y Nathy Peluso cantarán en el número de apertura de Premio Lo Nuestro 2026

Marc Anthony y Nathy Peluso subirán al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para ofrecer un increíble show musical. El ícono de la salsa y la cantante tendrán una presentación especial con la premier global en televisión del tema ‘Como en el Idilio’.

Esta canción marca un gran hito en la carrera de ambos, pues es el primer dúo original de salsa con una voz femenina que Marc Anthony tiene en más de tres décadas.

Marc Anthony está nominado en cinco categorías en Premio Lo Nuestro 2026

Además de ser el encargado de la apertura de Premio Lo Nuestro 2026, el artista de ascendencia puertorriqueña tiene cinco nominaciones:

Artista Premio Lo Nuestro Del Año La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Que Me Quiera Ma' (en colaboración con Wisin) Colaboración Del Año - Pop/Urbano por ‘Volver’ (en colaboración con Piso 21 & Beéle) Artista Del Año - Tropical Colaboración Del Año - Tropical por ‘Volver (La Salsa)’ (en colaboración con Piso 21 y Beéle)

Nathy Peluso tiene dos nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

La cantante y compositora argentina está nominada en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

Mejor Combinación Femenina por ‘De Maravisha’ (en colaboración con Tokischa) Canción Del Año - Tropical por ‘Malportada’ en colaboración con Rawayana)

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un imponente recinto: el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Este año, las hosts de Premio Lo Nuestro serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además cantará en el escenario). Las guapas y carismáticas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir

Si deseas estar en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil comprar tus tickets: