Premio Lo Nuestro Maluma y Marc Anthony encenderán el escenario de Premio Lo Nuestro 2026: cómo verlos en vivo Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina, con una gran variedad de artistas que se presentarán en el escenario, entre ellos Maluma y Marc Anthony.



Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Video Premio Lo Nuestro 2026: anuncian el segundo grupo de artistas que estará en el escenario

Premio Lo Nuestro 2026 será una gran noche para Marc Anthony y Maluma, pues sus nombres no solo están en la lista de artistas nominados, también figuran entre las celebridades que ofrecerán un performance musical.

Maluma cantará en Premio Lo Nuestro 2026 y además está nominado

El cantante colombiano derrochará talento y sensualidad en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026. A lado de Kany García, tendrá el debut en televisión de su canción ‘Uno Más Uno’.

Sumado a esto, Maluma está entre los artistas con más nominaciones de Premio Lo Nuestro 2026, pues compite en seis categorías:

Artista Premio Lo Nuestro Del Año Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Ryan Castro y Blessd) Artista Pop Masculino Del Año Canción Del Año - Pop por ‘Bronceador’ Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘Cosas Pendientes’ Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Carín León)

Maluma cantará en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Marc Anthony se presentará en Premio Lo Nuestro 2026 y también está nominado

El ícono de la salsa pondrá a cantar y bailar al público de Premio Lo Nuestro 2026. El cantante ofrecerá una presentación especial con la premier global en TV de su canción ‘Como en el Idilio’, a lado de Nathy Peluso.

Por si fuera poco, Marc Anthony está nominado en cinco categorías:

Artista Premio Lo Nuestro Del Año La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Que Me Quiera Ma' (en colaboración con Wisin) Colaboración Del Año - Pop/Urbano por ‘Volver’ (en colaboración con Piso 21 & Beéle) Artista Del Año - Tropical Colaboración Del Año - Tropical por ‘Volver (La Salsa)’ (en colaboración con Piso 21 y Beéle)

Marc Anthony se presentará en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero en el Kaseya Centener, en Miami, Florida.

Este año, las hosts serán Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía (quien también se presentará en el escenario). Estas guapas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los shows musicales.

¿Dónde puedo ver Premio Lo Nuestro 2026 en vivo?

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el 19 de febrero por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.

Comenzará con la transmisión de Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.

Así puedes asistir a Premio Lo Nuestro 2026

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy sencillo adquirir tus boletos.