Así han sido los ensayos de los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026: fotos y videos

Video Premio Lo Nuestro 2026: Empiezan los ensayos con Sebastián Yatra, Cristian Castro y Maria Becerra

Premio Lo Nuestro 2026 tendrá una deslumbrante alfombra magenta, la ceremonia de premiación en la que se otorgarán galardones en las 44 categorías de este año, la entrega de los Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y, por supuesto, los performances musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: inician los ensayos de los artistas que cantarán

PUBLICIDAD

Sumado a eso, más de 30 artistas se darán cita en el escenario para presentar sus performances musicales en diversos géneros como regional mexicano, pop, reggaeton, entre otros. Así han sido sus ensayos.

Carlos Vives “alista motores” para su presentación en Premio Lo Nuestro 2026

El cantautor colombiano prepara una gran sorpresa para Premio Lo Nuestro 2026: el estreno en televisión de su esperado tema ‘Te Dedico’.

Carlos Vives en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Elena Rose y Rawayana estarán juntos en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

La intérprete venezolana no solo es una de las artistas con más nominaciones, también prepara un gran show musical a lado de la agrupación integrada por Alberto ‘Beto’ Montenegro, Antonio ‘Tony’ Casas, Andrés ‘Fofo’ Story y Alejandro ‘Abeja’ Abeijón.

Elena Rose y Rawayana estarán en Premio Lo Nuestro 2026 con el estreno en televisión de los temas ‘Luna de Miel’ y ‘Naguará’.

Elena Rose y Rawayana en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Maria Becerra ensaya su presentación para Premio Lo Nuestro 2026

La cantante y compositora argentina, Maria Becerra, debutará en Premio Lo Nuestro con la presentación de su canción ‘Hace Calor’, de su álbum ‘Quimera’.

Maria Becerra en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Matisse y Cristian Castro subirán juntos al escenario de Premio Lo Nuestro 2026

La agrupación Matisse y el cantante Cristian Castro tendrán una gran colaboración en Premio Lo Nuestro 2026. Los talentosos artistas ensayaron el debut televisivo de su más reciente sencillo en conjunto: ‘Conmigo Sin Ti’.

Matisse y Cristian Castro en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Mau y Ricky & Kapo preparan un gran show musical en Premio Lo Nuestro 2026

El dúo de hermanos regresará al escenario de Premio Lo Nuestro como parte del homenaje que recibirá Manolo Díaz, quien será reconocido como Visionario de Lo Nuestro.

PUBLICIDAD

Mau y Ricky interpretarán el éxito ‘La Moto’ en dicho homenaje. Además, por primera vez en televisión, presentarán su tema ‘Te Quiero’ junto a Kapo.

Mau y Ricky & Kapo en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Sebastián Yatra y Gente de Zona harán vibrar el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

El cantante colombiano y el dúo cubano unirán su talento en una gran presentación, la cual ya ensayaron. Sebastián Yatra y Gente de Zona estarán en Premio Lo Nuestro 2026 con el debut en televisión de su tema ‘Canción para Regresar’.

Sebastián Yatra y Gente de Zona en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026 EN VIVO: cómo ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Empezará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

Continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en vivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir