Así han sido los ensayos de los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026: fotos y videos

Comienza la cuenta regresiva para Premio Lo Nuestro 2026 y uno de los preparativos más importantes son los ensayos de los artistas que se presentarán en el escenario.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Por:Vanessa Mena
Video Premio Lo Nuestro 2026: Empiezan los ensayos con Sebastián Yatra, Cristian Castro y Maria Becerra

Premio Lo Nuestro 2026 tendrá una deslumbrante alfombra magenta, la ceremonia de premiación en la que se otorgarán galardones en las 44 categorías de este año, la entrega de los Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y, por supuesto, los performances musicales.

PUBLICIDAD

Maria Becerra ensaya su presentación para Premio Lo Nuestro 2026

La cantante y compositora argentina, Maria Becerra, debutará en Premio Lo Nuestro con la presentación de su canción ‘Hace Calor’, de su álbum ‘Quimera’.

Maria Becerra en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026
Maria Becerra en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Matisse y Cristian Castro subirán juntos al escenario de Premio Lo Nuestro 2026

La agrupación Matisse y el cantante Cristian Castro tendrán una gran colaboración en Premio Lo Nuestro 2026. Los talentosos artistas ensayaron el debut televisivo de su más reciente sencillo en conjunto: ‘Conmigo Sin Ti’.

Matisse y Cristian Castro en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026
Matisse y Cristian Castro en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Mau y Ricky & Kapo preparan un gran show musical en Premio Lo Nuestro 2026

El dúo de hermanos regresará al escenario de Premio Lo Nuestro como parte del homenaje que recibirá Manolo Díaz, quien será reconocido como Visionario de Lo Nuestro.

Mau y Ricky interpretarán el éxito ‘La Moto’ en dicho homenaje. Además, por primera vez en televisión, presentarán su tema ‘Te Quiero’ junto a Kapo.

Mau y Ricky & Kapo en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026
Mau y Ricky & Kapo en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Sebastián Yatra y Gente de Zona harán vibrar el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

El cantante colombiano y el dúo cubano unirán su talento en una gran presentación, la cual ya ensayaron. Sebastián Yatra y Gente de Zona estarán en Premio Lo Nuestro 2026 con el debut en televisión de su tema ‘Canción para Regresar’.

Sebastián Yatra y Gente de Zona en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026
Sebastián Yatra y Gente de Zona en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026 EN VIVO: cómo ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida. Este año, las hosts serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía.

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y vía streaming por ViX.

Empezará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

Continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en vivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Ingresa aquí y elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Center, así como el número de boletos que deseas. Finalmente, indica tu método de pago.

