Elena Rose es una de las artistas con más nominaciones y además cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Gracias a su enorme talento, Elena Rose se encuentra entre los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026. Entérate en cuántas categorías compite y qué temas interpretará en esta increíble fiesta latina.
Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026 el próximo 19 de febrero, adquiere aquí tus boletos.
Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, tiene preparadas muchas sorpresas para sus fans.
No solo podrán disfrutar la ceremonia de premiación, en la que se otorgarán los galardones a los artistas nominados, también serán testigos de la entrega de Premios Especiales a cinco celebridades de gran trayectoria y, por supuesto, los performances musicales.
Premio Lo Nuestro 2026: Elena Rose actuará en el escenario
Elena Rose es una de las talentosas artistas que se presentarán en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026. La intérprete venezolana subirá al escenario para presentar por primera vez en televisión sus temas ‘Luna de Miel’ y ‘Naguará’, junto a Rawayana.
Elena Rose es una de las artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026
Aunado a su participación, Elena Rose tiene seis nominaciones y se corona como una de las artistas más nominadas en Premio Lo Nuestro 2026:
- Mejor Combinación Femenina por ‘Pa' Qué Volviste?’ (en colaboración con Maria Becerra)
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Carteras Chinas’ (en colaboración con Camilo y Los Ángeles Azules)
- AfroBeat del Año por ‘Cosita Linda’ (en colaboración con Justin Quiles)
- Artista Pop Femenina Del Año
- Canción Del Año - Pop por ‘Un Beso Menos’ (en colaboración con Morat)
- Álbum Del Año - Pop por ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
La fiesta latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un fabuloso recinto: Kaseya Center en Miami, Florida.
Notas Relacionadas
Xavi, Thalía, Maluma y otros artistas confirmados para cantar en Premio Lo Nuestro 2026
¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el jueves 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. Si lo deseas, también puedes disfrutarlo en streaming en ViX, totalmente en vivo.
Las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía. Ellas acompañarán al público durante los shows musicales y la ceremonia de premiación, en la que se entregarán galardones en las 44 categorías de este año y también los Premios Especiales a cinco importantes artistas.
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde puedo comprar boletos para asistir?
Si deseas disfrutar Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy fácil comprar tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en la que te gustaría estar y el número de boleto que quieres.
Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo 19 de febrero para disfrutar la ceremonia de premiación y los performances musicales de Premio Lo Nuestro 2026.