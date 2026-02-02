Premio Lo Nuestro Elena Rose es una de las artistas con más nominaciones y además cantará en Premio Lo Nuestro 2026 Gracias a su enorme talento, Elena Rose se encuentra entre los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026. Entérate en cuántas categorías compite y qué temas interpretará en esta increíble fiesta latina.



Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, tiene preparadas muchas sorpresas para sus fans.

No solo podrán disfrutar la ceremonia de premiación, en la que se otorgarán los galardones a los artistas nominados, también serán testigos de la entrega de Premios Especiales a cinco celebridades de gran trayectoria y, por supuesto, los performances musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: Elena Rose actuará en el escenario

Elena Rose es una de las talentosas artistas que se presentarán en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026. La intérprete venezolana subirá al escenario para presentar por primera vez en televisión sus temas ‘Luna de Miel’ y ‘Naguará’, junto a Rawayana.

Elena Rose cantará en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Elena Rose es una de las artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Aunado a su participación, Elena Rose tiene seis nominaciones y se corona como una de las artistas más nominadas en Premio Lo Nuestro 2026:

Mejor Combinación Femenina por ‘Pa' Qué Volviste?’ (en colaboración con Maria Becerra) La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Carteras Chinas’ (en colaboración con Camilo y Los Ángeles Azules) AfroBeat del Año por ‘Cosita Linda’ (en colaboración con Justin Quiles) Artista Pop Femenina Del Año Canción Del Año - Pop por ‘Un Beso Menos’ (en colaboración con Morat) Álbum Del Año - Pop por ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un fabuloso recinto: Kaseya Center en Miami, Florida.

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

