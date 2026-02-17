Premio Lo Nuestro Los Tigres del Norte están nominados en estas categorías de Premio Lo Nuestro 2026 La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, tiene 248 artistas nominados y entre ellos está la icónica agrupación Los Tigres del Norte.



Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina con performances musicales, la entrega de Premios Especiales a artistas con una gran trayectoria y la ceremonia de premiación.

Los Tigres del Norte recibieron nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

La banda de origen mexicano, Los Tigres del Norte, está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana Canción Norteña Del Año por ‘La Lotería’ Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘La Lotería’

Los Tigres del Norte están nominados en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se realizará?

Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Las condctoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además cantará en el escenario). Estas guapas y talentosas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: cómo ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en vivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión iniciará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir