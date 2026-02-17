TV SHOWS
TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Los Tigres del Norte están nominados en estas categorías de Premio Lo Nuestro 2026

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, tiene 248 artistas nominados y entre ellos está la icónica agrupación Los Tigres del Norte.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina con performances musicales, la entrega de Premios Especiales a artistas con una gran trayectoria y la ceremonia de premiación.

Los Tigres del Norte recibieron nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

PUBLICIDAD

La banda de origen mexicano, Los Tigres del Norte, está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
  2. Canción Norteña Del Año por ‘La Lotería’
  3. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘La Lotería’
Los Tigres del Norte están nominados en Premio Lo Nuestro 2026
Los Tigres del Norte están nominados en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Notas Relacionadas

Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS

Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS

Premio Lo Nuestro
8 min

Más sobre Premio Lo Nuestro

Mau y Ricky confiesan quién es el más paciente y hasta el mejor cocinero
4:57

Mau y Ricky confiesan quién es el más paciente y hasta el mejor cocinero

Premio Lo Nuestro
Conoce a los artistas nominados a Canción Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Conoce a los artistas nominados a Canción Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Grupo Frontera está nominado en cinco categorías en Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Grupo Frontera está nominado en cinco categorías en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026 tendrá a estas 36 celebridades como presentadores de las categorías
40 fotos

Premio Lo Nuestro 2026 tendrá a estas 36 celebridades como presentadores de las categorías

Premio Lo Nuestro
Ellos son los nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Ellos son los nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Las agrupaciones nominadas a Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Las agrupaciones nominadas a Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Anuncian quinto line up de Premio Lo Nuestro 2026: Romeo Santos, Prince Royce y otros artistas
0:15

Anuncian quinto line up de Premio Lo Nuestro 2026: Romeo Santos, Prince Royce y otros artistas

Premio Lo Nuestro
Santiago Matías ‘Alofoke’ participará en el Backstage Livestream de Premio Lo Nuestro 2026
3 mins

Santiago Matías ‘Alofoke’ participará en el Backstage Livestream de Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Estos creadores de contenido digital tendrán una participación especial en Premio Lo Nuestro 2026
3 mins

Estos creadores de contenido digital tendrán una participación especial en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Noche de Estrellas ampliará su horario en Premio Lo Nuestro 2026
0:30

Noche de Estrellas ampliará su horario en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se realizará?

Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Las condctoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además cantará en el escenario). Estas guapas y talentosas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.

Notas Relacionadas

Nodal, Ángela y la dinastía Aguilar están nominados en estas categorías de Premio Lo Nuestro 2026

Nodal, Ángela y la dinastía Aguilar están nominados en estas categorías de Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
3 min

Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: cómo ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

PUBLICIDAD

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en vivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión iniciará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Entra aquí y elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que deseas. Finalmente, indica tu método de pago.

Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX