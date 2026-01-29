Cristian Castro es uno de los artistas confirmados para presentarse en Premio Lo Nuestro 2026

Video Matisse, Cristian Castro, Carín León y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026

Además de Carín León y otros artistas de renombre, Cristian Castro también subirá al escenario de Premio lo Nuestro 2026 para ofrecer un performance musical que promete ser inolvidable.

Conoce cómo puedes ver en vivo todos los shows musicales y la ceremonia de premiación.

Cristian Castro actuará en Premio Lo Nuestro 2026

El cantante mexicano regresa al escenario de Premio Lo Nuestro y lo hace a lo grande: con el debut en televisión de su más reciente sencillo ‘Conmigo Sin Ti’, junto al grupo Matisse.

Además, Cristian Castro tiene una nominación en Premio Lo Nuestro 2026 (aquí puedes ver la lista completa de nominados)

Colaboración Del Año - Pop por ‘Conmigo Sin Ti’ (en colaboración con Matisse).

¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo Premio Lo Nuestro 2026?

La gran fiesta de la música latina, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el impresionante recinto Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y a qué hora verlo en vivo?

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde puedo comprar los boletos para asistir?

Si quieres asistir a Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en la que te gustaría estar y el número de boleto que deseas.