Cristian Castro es uno de los artistas confirmados para presentarse en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 dio a conocer a los primeros artistas confirmados para cantar en el escenario y Cristian Castro está entre ellos.
Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, adquiere tus boletos aquí.
Además de Carín León y otros artistas de renombre, Cristian Castro también subirá al escenario de Premio lo Nuestro 2026 para ofrecer un performance musical que promete ser inolvidable.
Conoce cómo puedes ver en vivo todos los shows musicales y la ceremonia de premiación.
Cristian Castro actuará en Premio Lo Nuestro 2026
El cantante mexicano regresa al escenario de Premio Lo Nuestro y lo hace a lo grande: con el debut en televisión de su más reciente sencillo ‘Conmigo Sin Ti’, junto al grupo Matisse.
Además, Cristian Castro tiene una nominación en Premio Lo Nuestro 2026 (aquí puedes ver la lista completa de nominados)
- Colaboración Del Año - Pop por ‘Conmigo Sin Ti’ (en colaboración con Matisse).
¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo Premio Lo Nuestro 2026?
La gran fiesta de la música latina, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el impresionante recinto Kaseya Center en Miami, Florida.
Notas Relacionadas
Los artistas nominados en la categoría Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y a qué hora verlo en vivo?
Podrás disfrutar de Premio Lo Nuestro 2026 completamente en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C, en la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. O si lo prefieres, puedes verlo en streaming también en vivo a través de ViX.
Las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira. Estas hermosas y talentosas hosts acompañarán al público durante los shows musicales y la ceremonia de premiación, en la que se entregarán los galardones a los artistas nominados y también los Premios Especiales a cinco importantes celebridades.
Notas Relacionadas
Ellos son los nominados a Artista Premio Lo Nuestro del Año en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde puedo comprar los boletos para asistir?
Si quieres asistir a Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en la que te gustaría estar y el número de boleto que deseas.
Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo 19 de febrero para disfrutar la ceremonia de premiación y los performances musicales de Premio Lo Nuestro 2026.