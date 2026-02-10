Morat es una de las agrupaciones con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026
Entre los artistas con más nominaciones de Premio Lo Nuestro 2026 se encuentra la banda colombiana Morat.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Premio Lo Nuestro tiene preparadas grandes sorpresas para los fans. Además de la entrega de Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y los performances musicales (aquí la lista completa), se otorgarán los galardones a los artistas que resulten ganadores. Entre los nominados está Morat.
La banda colombiana Morat se encuentra entre los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2026, ya que compite en estas seis categorías:
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Sin Ti’ (en colaboración con Jay Wheeler)
- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
- Canción Del Año - Pop por ‘Un Beso Menos’ (en colaboración con Elena Rose)
- Colaboración Del Año - Pop por ‘Sin Ti’ (en colaboración con Jay Wheeler)
- Álbum Del Año - Pop por ‘Ya Es Mañana’
- Canción Del Año - Pop/Rock por ‘Me Toca a Mí’ (en colaboración con Camilo)
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
La fecha para celebrar esta gran fiesta de la música latina es el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se reunirán en un importante recinto: el Kaseya Centener en Miami, Florida.
Premio Lo Nuestro 2026 EN VIVO: ¿dónde y a qué hora ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación?
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.
Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.
Luego, continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.
Si deseas estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy sencillo comprar tus boletos. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona del Kateya Centener en la que te gustaría estar y el número de boletos que quieres. Indica tu método de pago ¡y listo!