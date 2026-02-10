J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona se presentarán en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 tendrá una gran variedad de números musicales y tres de los artistas que subirán al escenario son J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona están nominados en Premio Lo Nuestro 2026, pero también tendrán el honor de subir al escenario para deleitar al público en la fiesta de la música latina que honra lo que somos.
J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona cantarán en Premio Lo Nuestro 2026
J Balvin subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 como parte del reconocimiento que se le hará a Arcángel.
Por su parte, Carlos Vives regresará al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 con el estreno en televisión de su esperada canción ‘Te Dedico’.
En cuanto a Gente de Zona, el dúo cubano estará en Premio Lo Nuestro 2026 con el debut televisivo de su tema ‘Canción Para Regresar’, junto a Sebastián Yatra.
J Balvin es uno de los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026
Además de presentar un performance musical, J Balvin está en la lista de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026. El cantante y productor colombiano compite en seis categorías:
- Colaboración "Crossover" Del Año por ‘I Adore You’ (en colaboración con Hugel, Ellie Goulding, Topic, Arash y Daecolm)
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Misterio’ (en colaboración con Gilberto Santa Rosa)
- Artista Masculino Del Año - Urbano
- Canción Del Año - Urbano por ‘Rio’
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, Maluma, Ryan Castro y Blessd)
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘Doblexxó’ (en colaboración con Feid)
Carlos Vives tiene tres nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026
Este año, Carlos Vives está nominado en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2026:
- Artista Del Año - Tropical
- Colaboración Del Año - Tropical por ‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ (en colaboración con Grupo Niche)
- Álbum Del Año - Tropical por ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’
Gente de Zona obtiene dos nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026
Este año, el dúo cubano tiene dos nominaciones en Premio Lo Nuestro:
- Colaboración Del Año - Tropical por ‘La Diferente’ (en colaboración con Lenier)
- Álbum Del Año - Tropical por ‘Reparto By Gente De Zona’
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. El recinto que albergará a tus artistas favoritos es el Kaseya Center en Miami, Florida.
Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía serán las conductoras de este año. Estas guapas y talentosas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y a qué hora ver en vivo la alfombra magenta y la ceremonia de premiación?
Podrás ver Premio Lo Nuestro 2026 en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. También se transmitirá vía streaming en ViX.
La transmisión comenzará a las 6P/5C con la antesala Noche de Estrellas (con lo mejor de la alfombra magenta) en UNIMÁS y ViX, y continuará a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir
Para comprar tus tickets y asistir a Premio Lo Nuestro 2026, sigue estos sencillos pasos:
- Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
- Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Center, así como el número de boletos que quieres
- Indica tu método de pago ¡y listo!