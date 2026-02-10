TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona se presentarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 tendrá una gran variedad de números musicales y tres de los artistas que subirán al escenario son J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Por:Vanessa Mena
Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona están nominados en Premio Lo Nuestro 2026, pero también tendrán el honor de subir al escenario para deleitar al público en la fiesta de la música latina que honra lo que somos.

J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

J Balvin subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 como parte del reconocimiento que se le hará a Arcángel.

Por su parte, Carlos Vives regresará al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 con el estreno en televisión de su esperada canción ‘Te Dedico’.

En cuanto a Gente de Zona, el dúo cubano estará en Premio Lo Nuestro 2026 con el debut televisivo de su tema ‘Canción Para Regresar’, junto a Sebastián Yatra.

J Balvin, Gente de Zona y Carlos Vives cantarán en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

J Balvin es uno de los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026

Además de presentar un performance musical, J Balvin está en la lista de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026. El cantante y productor colombiano compite en seis categorías:

  1. Colaboración "Crossover" Del Año por ‘I Adore You’ (en colaboración con Hugel, Ellie Goulding, Topic, Arash y Daecolm)
  2. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Misterio’ (en colaboración con Gilberto Santa Rosa)
  3. Artista Masculino Del Año - Urbano
  4. Canción Del Año - Urbano por ‘Rio’
  5. Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, Maluma, Ryan Castro y Blessd)
  6. Colaboración Del Año - Urbano por ‘Doblexxó’ (en colaboración con Feid)

Carlos Vives tiene tres nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Este año, Carlos Vives está nominado en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Artista Del Año - Tropical
  2. Colaboración Del Año - Tropical por ‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ (en colaboración con Grupo Niche)
  3. Álbum Del Año - Tropical por ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y a qué hora ver en vivo la alfombra magenta y la ceremonia de premiación?

Podrás ver Premio Lo Nuestro 2026 en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. También se transmitirá vía streaming en ViX.

La transmisión comenzará a las 6P/5C con la antesala Noche de Estrellas (con lo mejor de la alfombra magenta) en UNIMÁS y ViX, y continuará a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Para comprar tus tickets y asistir a Premio Lo Nuestro 2026, sigue estos sencillos pasos:

  1. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
  2. Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Center, así como el número de boletos que quieres
  3. Indica tu método de pago ¡y listo!
