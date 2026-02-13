Premio Lo Nuestro 2026 tendrá a estas 36 celebridades como presentadores de las categorías
Premio Lo Nuestro 2026 otorgará galardones en 44 categorías y estas celebridades serán las encargadas de entregar los codiciados premios.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Este año, Premio Lo Nuestro tiene 248 artistas nominados y quienes resulten ganadores se llevarán un galardón a casa, el cual les será entregado de manos de estas estrellas.
Premio 2026 anuncia a los presentadores de las categorías
Estas celebridades anunciarán las categorías y entregarán los premios:
- Alexa Archundia
- Alex (Clave Especial)
- Ángela Leiva
- Aron Luix
- Carlos Baute
- Carolina Ross
- David Chocarro
- De La Ghetto
- Delilah
- DND I Do Not Disturb
- El Free-Guey: Pancho, Morris & Zayda
- Georgina Duluc & Irving Alberti
- Goyo
- Javier Romero
- Jimmy Humilde
- Jorge Losa
- Juan Duque
- Justin Quiles
- La Fruta
- Lenny Távarez
- Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
- Lola Indigo
- Luis Ángel ‘El Flaco’
- Lupita Infante
- Lunay
- Macario Martínez
- Maisak
- Majo Aguilar
- Manuel Alejandro
- Mari La Carajita
- Marie Claire
- Morat
- Nacho
- Pascal
- Valentina Ferrer
- Yailin La Más Viral
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.
Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien prepara una sorpresa para sus fans en el escenario). Estas bellas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.
Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: cómo ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.
Empezará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.
Premio Lo Nuestro 2026 continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.
Conoce a los artistas nominados a Mejor Canción en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir
Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que deseas. Finalmente, indica tu método de pago.