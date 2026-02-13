Premio Lo Nuestro 2026 tendrá a estas 36 celebridades como presentadores de las categorías

Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Este año, Premio Lo Nuestro tiene 248 artistas nominados y quienes resulten ganadores se llevarán un galardón a casa, el cual les será entregado de manos de estas estrellas.

Premio 2026 anuncia a los presentadores de las categorías

Estas celebridades anunciarán las categorías y entregarán los premios:

Alexa Archundia Alex (Clave Especial) Ángela Leiva Aron Luix Carlos Baute Carolina Ross David Chocarro De La Ghetto Delilah DND I Do Not Disturb El Free-Guey: Pancho, Morris & Zayda Georgina Duluc & Irving Alberti Goyo Javier Romero Jimmy Humilde Jorge Losa Juan Duque Justin Quiles La Fruta Lenny Távarez Banda Los Sebastianes de Saúl Plata Lola Indigo Luis Ángel ‘El Flaco’ Lupita Infante Lunay Macario Martínez Maisak Majo Aguilar Manuel Alejandro Mari La Carajita Marie Claire Morat Nacho Pascal Valentina Ferrer Yailin La Más Viral

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien prepara una sorpresa para sus fans en el escenario). Estas bellas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: cómo ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación

Empezará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF