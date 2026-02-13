TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro 2026 tendrá a estas 36 celebridades como presentadores de las categorías

Premio Lo Nuestro 2026 otorgará galardones en 44 categorías y estas celebridades serán las encargadas de entregar los codiciados premios.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Este año, Premio Lo Nuestro tiene 248 artistas nominados y quienes resulten ganadores se llevarán un galardón a casa, el cual les será entregado de manos de estas estrellas.

Premio 2026 anuncia a los presentadores de las categorías

Estas celebridades anunciarán las categorías y entregarán los premios:

  1. Alexa Archundia
  2. Alex (Clave Especial)
  3. Ángela Leiva
  4. Aron Luix
  5. Carlos Baute
  6. Carolina Ross
  7. David Chocarro
  8. De La Ghetto
  9. Delilah
  10. DND I Do Not Disturb
  11. El Free-Guey: Pancho, Morris & Zayda
  12. Georgina Duluc & Irving Alberti
  13. Goyo
  14. Javier Romero
  15. Jimmy Humilde
  16. Jorge Losa
  17. Juan Duque
  18. Justin Quiles
  19. La Fruta
  20. Lenny Távarez
  21. Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
  22. Lola Indigo
  23. Luis Ángel ‘El Flaco’
  24. Lupita Infante
  25. Lunay
  26. Macario Martínez
  27. Maisak
  28. Majo Aguilar
  29. Manuel Alejandro
  30. Mari La Carajita
  31. Marie Claire
  32. Morat
  33. Nacho
  34. Pascal
  35. Valentina Ferrer
  36. Yailin La Más Viral

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien prepara una sorpresa para sus fans en el escenario). Estas bellas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF

Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que deseas. Finalmente, indica tu método de pago.

