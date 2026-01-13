TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León están en el top

Premio Lo Nuestro 2026 ya dio a conocer la lista completa de nominados y estos son los artistas que obtuvieron más nominaciones.

Recuerda que tú eliges a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026, aquí te decimos cómo votar por tus artistas favoritos.

Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Del total de artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026, ellos son los que recibieron mayor número de nominaciones.

Premio Lo Nuestro 2026: Los artistas más nominados

Ellos son los artistas con más nominaciones en la edición número 38 de Premio Lo Nuestro.

Bad Bunny es uno de los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026

El cantante, compositor y productor discográfico obtuvo 10 nominaciones este año:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año por ‘DTMF’
  3. Álbum Del Año por ‘Debí Tirar Más Fotos’
  4. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Weltita’ (en colaboración con Chuwi)
  5. Tour Del Año por ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’
  6. Artista Masculino Del Año - Urbano
  7. Canción Del Año - Urbano por ‘Qué Pasaría…’ (en colaboración con Rauw Alejandro)
  8. Colaboración Del Año - Urbano por ‘Perfumito Nuevo’ (en colaboración con Rainao)
  9. Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘DTMF’
  10. Colaboración Del Año - Tropical por ‘Café con Ron’ (en colaboración con Los Pleneros De La Cresta)

Carín León lidera la lista de los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026

Óscar Armando Díaz de León Huez —su nombre de pila— sigue cosechando éxitos y ahora está nominado en 10 categorías en Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año por ‘El Amor de Mi Herida’
  3. Álbum Del Año por ‘Palabra de To's (Seca)’
  4. Colaboración "Crossover" Del Año por ‘Lost In Translation’ (en colaboración con Kacey Musgraves)
  5. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘El Vino de Tu Boca’ (en colaboración con Alejandro Sanz)
  6. Canción Del Año - Pop/Rock por ‘Vivir Sin Aire’ (en colaboración con Maná)
  7. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  8. Canción Del Año - Música Mexicana por ‘El Amor de Mi Herida’
  9. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Maluma)
  10. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Palabra de To's (Seca)’
Myke Towers suma 10 nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

El cantante y compositor puertorriqueño también está nominado en 10 categorías:

  1. Canción Del Año por ‘Otra Noche (Feat. Darell)’
  2. Álbum Del Año por ‘Island Boyz’
  3. Colaboración "Crossover" Del Año por ‘No Hay Break’ (en colaboración con Omah Lay)
  4. AfroBeat del Año por ‘Soleao’ (en colaboración con Quevedo)
  5. Artista Masculino Del Año - Urbano
  6. Canción Del Año - Urbano por ‘Soleao’ (en colaboración con Quevedo)
  7. Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano por ‘Nueva Era’ (en colaboración con Duki)
  8. Colaboración Del Año - Urbano por ‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’
  9. Álbum Del Año - Urbano por ‘Island Boyz’
  10. Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘Tengo Celos’

Rauw Alejandro también está en el top de artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026

El artista de 33 años también consiguió 10 nominaciones:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año por ‘Khé?’ (en colaboración con Romeo Santos)
  3. Álbum Del Año por ‘Cosa Nuestra’
  4. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Khé?’ (en colaboración con Romeo Santos)
  5. Tour Del Año por ‘Cosa Nuestra World Tour’
  6. Artista Masculino Del Año - Urbano
  7. Canción Del Año - Urbano por ‘Qué Pasaría…’ (en colaboración con Bad Bunny)
  8. Colaboración Del Año - Pop por ‘Se Fue’ (en colaboración con Laura Pausini)
  9. Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘Carita Linda’
  10. Canción Del Año - Tropical por ‘Tú Con Él’
Beéle está nominado en 8 categorías en Premio Lo Nuestro 2026

Con solo 23 años, cantante y compositor colombiano suma 8 nominaciones:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. AfroBeat del Año por ‘La Plena (W Sound 5)’ (en colaboración con W Sound y Ovy On The Drums)
  3. Artista Masculino Del Año - Urbano
  4. Canción Del Año - Urbano por ‘La Plena (W Sound 5)’ (en colaboración con W Sound y Ovy On The Drums)
  5. Colaboración Del Año - Urbano por ‘La Plena (W Sound 5)’ (en colaboración con W Sound y Ovy On The Drums)
  6. Álbum Del Año - Urbano por ‘Borondo’
  7. Colaboración Del Año - Pop/Urbano por ‘Volver’ (en colaboración con Piso 21 y Marc Anthony)
  8. Colaboración Del Año - Tropical por ‘Volver (La Salsa)’ (en colaboración con Piso 21 y Marc Anthony)

Fuerza Regida entre los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2026

La agrupación estadounidense de música regional mexicana consiguió 8 nominaciones:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año por ‘Me Jalo’ (en colaboración con Grupo Frontera)
  3. Álbum Del Año por ‘111XPANTIA’
  4. Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
  5. Canción Del Año - Música Mexicana por ‘Por Esos Ojos’
  6. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Me Jalo’ (en colaboración con Grupo Frontera)
  7. Fusión Música Mexicana Del Año por ‘Marlboro Rojo’
  8. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘111XPANTIA’
Karol G es la artista femenina con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

‘La Bichota’ continúa posicionándose como una de las artistas latinas más exitosas y prueba de ellos son sus 8 nominaciones:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año por ‘Latina Foreva’
  3. Álbum Del Año por ‘Tropicoqueta’
  4. Mejor Combinación Femenina por ‘FKN Movie’ (en colaboración con Mariah Angeliq)
  5. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Coleccionando Heridas’ (en colaboración con Marco Antonio Solís)
  6. Artista Femenina Del Año - Urbano
  7. Canción Del Año - Urbano por ‘Latina Foreva’
  8. Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd)

Xavi se coloca entre los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2026

Con solo 21 años, Joshua Xavier Gutiérrez Alonso —su nombre de pila— logró 7 nominaciones:

  1. AfroBeat del Año por ‘Bien Pedos’ (en colaboración con Kapo)
  2. Colaboración Del Año - Pop por ‘La Del Primer Puesto’ (en colaboración con Reik)
  3. Colaboración Del Año - Tropical por ‘En Privado’ (en colaboración con Manuel Turizo)
  4. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  5. Canción Del Año - Música Mexicana por ‘Hija De Papi’ (en colaboración con Netón Vega)
  6. Fusión Música Mexicana Del Año por ‘No Capea’ (en colaboración con Grupo Frontera)
  7. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Next’
Alejandro Fernández obtiene 6 nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

El cantante mexicano está nominado en estas 6 categorías:

  1. Canción Del Año por ‘No Me Sé Rajar’
  2. Tour Del Año por ‘De Rey a Rey’
  3. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  4. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Un Bendito Día’ (en colaboración con Yuridia)
  5. Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘No Me Sé Rajar’
  6. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’

Elena Rose está entre las artistas femeninas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

La cantante, productora y compositora venezolana-estadounidense está nominada en 6 categorías:

  1. Mejor Combinación Femenina por ‘Pa' Qué Volviste?’ (en colaboración con Maria Becerra)
  2. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Carteras Chinas’ (en colaboración con Camilo y Los Ángeles Azules)
  3. AfroBeat del Año por ‘Cosita Linda’ (en colaboración con Justin Quiles)
  4. Artista Pop Femenina Del Año
  5. Canción Del Año - Pop por ‘Un Beso Menos’ (en colaboración con Morat)
  6. Álbum Del Año - Pop por ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’

J Balvin consigue 6 nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

El cantante y productor colombiano está nominado en las siguientes 6 categorías:

  1. Colaboración "Crossover" Del Año por ‘I Adore You’ (en colaboración con Hugel, Ellie Goulding, Topic, Arash y Daecolm)
  2. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Misterio’ (en colaboración con Gilberto Santa Rosa)
  3. Artista Masculino Del Año - Urbano
  4. Canción Del Año - Urbano por ‘Rio’
  5. Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, Maluma, Ryan Castro y Blessd)
  6. Colaboración Del Año - Urbano por ‘Doblexxó’ (en colaboración con Feid)
Maluma se posiciona entre los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2026

El cantante y compositor de origen colombiano obtuvo 6 nominaciones:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Ryan Castro y Blessd)
  3. Artista Pop Masculino Del Año
  4. Canción Del Año - Pop por ‘Bronceador’
  5. Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘Cosas Pendientes’
  6. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Carín León)

Morat también está en la lista de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

La agrupación colombiana está nominada en 6 categorías:

  1. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Sin Ti’ (en colaboración con Jay Wheeler)
  2. Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
  3. Canción Del Año - Pop por ‘Un Beso Menos’ (en colaboración con Elena Rose)
  4. Colaboración Del Año - Pop por ‘Sin Ti’ (en colaboración con Jay Wheeler)
  5. Álbum Del Año - Pop por ‘Ya Es Mañana’
  6. Canción Del Año - Pop/Rock por ‘Me Toca a Mí’ (en colaboración con Camilo)

Shakira se coloca en la lista de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2026

La artista colombiana, reconocida a nivel mundial, recibió 6 nominaciones:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año por ‘Soltera’
  3. Tour Del Año por ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’
  4. Artista Pop Femenina Del Año
  5. Canción Del Año - Pop por ‘Soltera’
  6. Colaboración Del Año - Pop por ‘Bésame’ (en colaboración con Alejandro Sanz)
Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y dónde se llevará a cabo

La edición número 38 de Premio Lo Nuesto se celebrará el próximo 19 de febrero a las 7P/6C, en Kaseya Center, Miami.

Premio Lo Nuestro 2026: dónde puedo comprar boletos

Adquirir tus tickets para estar presente en Premio Lo Nuestro 2026 es muy sencillo. Solo ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF y selecciona el número de boletos que deseas.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y a qué hora se podrá ver en vivo

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

