Latin American Music Awards 2024: Becky G se suma a los tres conductores ya confirmados

Los preparativos de la novena edición de los Latin American Music Awards están a todo lo que da, pues prácticamente estamos a horas de su realización y no dejan de surgir noticias alrededor de esta celebración que este año lleva por lema 'We Speak Música'.

.

La lista de nominados está integrada este año por 27 categorías, una más que el 2023, y 76 artistas forman parte de ella. Algunas de sus categorías son Artista Del Año, Nuevo Artista Del Año, Mejor Artista Crossover, Gira Del Año, entre otras, así como otras dedicadas a los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?



Feid y Peso Pluma arrasaron este año al tener cada uno 12 nominaciones. En el caso del colombiano, está nominado a Artista del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, Colaboración Del Año, Colaboración Crossover Del Año, Mejor Artista – Urbano, por mencionar algunas.

El mexicano de 24 años destaca en categorías como Artista Del Año, Nuevo Artista Del Año, Gira Del Año, Mejor Artista Regional Mexicano y Mejor Álbum Regional Mexicano para su producción ‘Génesis’.

Dentro del grupo de artistas más nominados también se encuentran Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 nominaciones cada uno. Las colombianas Karol G y Shakira también son parte con 9 nominaciones cada una.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo son, dónde y a qué hora?



Prepárate para ser parte de esta fiesta el jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde se darán cita invitados, artistas que actuarán, nominados y el público.

La transmisión en vivo iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. No te pierdas todos los detalles de la alfombra roja, la moda y detalles de esta celebración.

Latin American Music Awards: Ellos serán los conductores de la premiación

Becky G se une al elenco de conductores de los Latin AMAs 2024



La cantante multiplatino, compositora, actriz, empresaria y activista que ha demostrado ser una de las artistas más influyentes de su generación, será nuestra cuarta conductora de la noche. Además de compartir micrófonos con Thalía, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce, Beky G cantará con Oscar Maydon su más reciente éxito ‘Mercedes’.

Becky G será la cuarta conductora de los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Latin American Music Awards 2024 tendrá a Thalía como conductora



Cantautora multiplatino, empresaria, autora, diseñadora de moda e influyente en las redes sociales. El impacto de Thalia en la música es innegable, con un impresionante historial de 30 sencillos en el Top 10 y ventas mundiales que superan los 50 millones de discos. Se ha distinguido internacionalmente como una exitosa mujer de negocios, mediante el lanzamiento de productos de éxito en el ámbito de la moda y la belleza en asociación con numerosas marcas.

Thalía será conductora de los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Alejandra Espinoza por primera vez en los Latin American Music Awards 2024



Es una de las personalidades más fuertes de Univision y por primera vez estará en esta celebración. Además, es protagonista de telenovelas, presentadora de reality, anfitriona de premiaciones musicales incluyendo Premios Juventud, Premio Lo Nuestro, entre otros. Recientemente ha realizado series para el canal Lifetime en español y también la película en inglés ‘The Magic’ para Amazon Prime Video.

Alejandra Espinoza será conductora de los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Latin American Music Awards 2024: Carlos Ponce será conductor



El reconocido actor, cantautor, personalidad de televisión y ganador de múltiples premios estará por primera vez como host de esta fiesta. El también cantante y actor ha protagonizado numerosas producciones para cine y televisión.

Carlos Ponce será conductor de los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Latin American Music Awards 2024: Anitta, Feid, Manuel Medrano y más se unen a los artistas que cantarán



El grupo de artistas confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena es extenso y con las figuras del momento, entre los que se encuentran Ryan Castro, Morat, AB Quintanilla, Chino Pacas, Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, y muchos más.

Cada uno de ellos promete los mejores performances, algunos de ellos se presentarán por primera vez en este escenario y otros tendrán estrenos mundiales de temas, como es el caso de Thalía, quien presentará su nuevo sencillo.

El público que así lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser testigo de una de las premiaciones más esperadas del año.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados este año?



Para este año se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . El primero de ellos es Ricardo Montaner, quien recibirá el reconocimiento Latin AMA Legacy por ser uno de los exponentes de la música latina más reconocidos.

La Banda MS también recibirá el Latin AMA Legacy por su impresionante legado musical. La agrupación se ha convertido en una embajadora del sonido de la tuba y la tambora y ha traspasado fronteras.

Por último Yandel, quien se hace merecedor del Latin AMA Pioneer que lo reconoce como un pionero del género urbano. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2026 por Álbum del Año.

Se parte de esta celebración el jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C desde Las Vegas, Nevada. Recuerda que la transmisión en vivo de toda la premiación podrás verla por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo ver la premiación?



El público que lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas puedes ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, del lunes 22 al jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ y disfruta de estas transmisiones que, por primera vez, serán parte de esta celebración.