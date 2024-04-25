Latin American Music Awards 2024: Lista completa de artistas ganadores de las 27 categorías

Lo s Latin American Music Awards se realizaron con gran éxito desde Las Vegas en medio de toda una celebración a los géneros más importantes de la música latina, con grandes performances e invitados. Revive el minuto a minuto de esta fiesta en nuestro liveblog .

La premiación fue conducida por Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G y contó con grandes performances, ya que más de 30 artistas confirmaron su participación a esta celebración.

En esta ocasión fueron 76 artistas nominados en 27 categorías. Karol G y Feid fueron los máximos ganadores de la noche al llevarse seis premios cada uno, gracias al voto del público.

De esta manera Feid consiguió seis de las 12 categorías a las que estaba nominado, mientras que la también colombiana se llevó seis de los nueve premios a los que aspiraba.

¿Quiénes son los ganadores de los Latin American Music Awards 2024

Artista del Año

Bad Bunny

Carin León

Eslabon Armado

Feid

Fuerza Regida

Karol G - GANADORA

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Nuevo Artista Del Año

Bad Gyal

Chino Pacas

Gabito Ballesteros

Majo Aguilar

Peso Pluma

Venesti

Xavi

Yng Lvcas

Young Miko - GANADORA

Zhamira Zambrano

Canción Del Año

‘Bailando Bachata’ – Chayanne

‘El Merengue’ – Marshmello &Manuel Turizo

‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma

‘Lala’ – Myke Towers

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira

‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos

‘TQG’ – Karol G & Shakira - GANADORAS

‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

‘Yandel 150’ – Yandel & Feid

Álbum Del Año

‘3Men2 KBRN’ – Eladio Carrión

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘Desvelado’ – Eslabón Armado

‘El Comienzo’ – Grupo Frontera

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid

‘Génesis’ – Peso Pluma

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G - GANADORA

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Pa Que Hablen’ – Fuerza Regido

‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

Colaboración Del Año

‘La Bebe Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira

‘Un X110to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

‘Yandel 150’ – Yandel & Feid - GANADORES

Colaboración Crossover Del Año

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘El Merengue’ – Marshmello & Manuel Turizo

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul - GANADORES

‘Ojalá’ – The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Mejor Artista Crossover

Adam Levine

David Guetta

DJ Khaled

Drake

Marshmello - GANADOR

Rema

Sean Paul

Usher

Artista Streaming Del Año

Bad Bunny

Eslabon Armado

Feid - GANADOR

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Junior H

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Young Miko

Gira Del Año

‘Doble P Tour 2023’ – Peso Pluma

‘Fórmula Vol. 3 Tour’ – Romeo Santos

‘Luis Miguel Tour 2023’ – Luis Miguel

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

‘Soy Rebelde Tour’ – RBD - GANADORES

Artista Global Latino Del Año

Bad Bunny

Feid

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Junior H

Karol G - GANADORA

Maluma

Peso Pluma

Quevedo

Shakira

Canción Global Latina Del Año

‘Classy 101’ – Feid & Young Miko - GANADORES

‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma

‘Lala’ – Myke Towers

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira

‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

Mejor Dúo o Grupo – Pop

Camila

Morat

Piso 21

RBD - GANADORES

Reik

Mejor Artista – Pop

Bizarrap

Enrique Iglesias

Manuel Turizo

Sebastián Yatra

Shakira - GANADORA

Mejor Álbum – Pop

‘Bailemos Otra Vez’ – Chayanne

‘Cupido’ – Tini

‘Orquídeas’ – Kali Uchis - GANADORA

Mejor Canción – Pop

‘Acróstico’ – Shakira - GANADORA

‘Beso’ – Rosalía & Rauw Alejandro

‘Fugitivos’ – Camila

‘Pasa_je_ro’ – Farruko

‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra

Mejor Artista – Urbano

Bad Bunny

Feid

Karol G - GANADORA

Rauw Alejandro

Young Miko

Mejor Álbum – Urbano

‘Data’ – Tainy

‘LPM (La Perreo Mixtape)’ – Yng Lvcas

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G - GANADORA

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

Mejor Canción – Urbano

‘Lala’ – Myke Towers

‘TQG’ – Karol G & Shakira

‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone

‘Where She Goes’ – Bad Bunny

‘Yandel 105’ – Yandel & Feid - GANADORES

Mejor Colaboración – Urbano

‘Arranca’ – Becky G Ft. Omega

‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers

‘Classy 101’ – Feid & Young Miko - GANADORES

‘Hey Mor’ – Ozuna & Feid

‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny & Chencho Corleone

Mejor Artista Regional Mexicano

Carin León - GANADOR

Gabito Ballesteros

Ivan Cornejo

Junior H

Peso Pluma

Mejor Dúo o Grupo Regional Mexicano

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera - GANADORES

Los Ángeles Azules

Mejor Álbum Regional Mexicano

‘Desvelado’ – Eslabon Armado

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘El Comienzo’ – Grupo Frontera

‘Génesis’ – Peso Pluma - GANADOR

‘Pa Las Baby’s y Belikeada’ – Fuerza Regida

Mejor Canción Regional Mexicano

‘Di Que Sí’ – Grupo Marca Registrada & Grupo Frontera

‘Difícil Tu Caso’ – Alejandro Fernández

‘Dirección Equivocada’ – Calibre 50

‘Indispensable’ – Carin León

‘TQM’ – Fuerza Regida - GANADORES

Mejor Colaboración Regional Mexicano

‘Bebe Dame’ – Fuerza Regida & Grupo Frontera

‘El Amor De Su Vida’ – Grupo Frontera & Grupo Firme

‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma - GANADORES

‘Pa’ Olvidarme De Tus Besos’ – Lenin Ramírez & Banda MS de Sergio Lizárraga

‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar

Mejor Artista – Tropical

Carlos Vives

Luis Figueroa

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos - GANADOR

Mejor Canción – Tropical

‘Bailando Bachata’ – Chayanne

‘Bandido’ – Luis Figueroa

‘La Falta Que Me Haces’ – Natti Natasha

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos - GANADOR

Mejor Colaboración – Tropical