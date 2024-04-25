TV SHOWS
Latin American Music Awards 2024: Lista completa de artistas ganadores de las 27 categorías

Este jueves 25 de abril se realizó la novena edición de los Latin AMAs desde Las Vegas, Nevada. Entérate de quiénes fueron los ganadores de las 27 categorías.


Por:
Univision

Lo s Latin American Music Awards se realizaron con gran éxito desde Las Vegas en medio de toda una celebración a los géneros más importantes de la música latina, con grandes performances e invitados. Revive el minuto a minuto de esta fiesta en nuestro liveblog.

La premiación fue conducida por Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G y contó con grandes performances, ya que más de 30 artistas confirmaron su participación a esta celebración.

En esta ocasión fueron 76 artistas nominados en 27 categorías. Karol G y Feid fueron los máximos ganadores de la noche al llevarse seis premios cada uno, gracias al voto del público.

De esta manera Feid consiguió seis de las 12 categorías a las que estaba nominado, mientras que la también colombiana se llevó seis de los nueve premios a los que aspiraba.

¿Quiénes son los ganadores de los Latin American Music Awards 2024

Artista del Año

  • Bad Bunny
  • Carin León
  • Eslabon Armado
  • Feid
  • Fuerza Regida
  • Karol G - GANADORA
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Shakira

Nuevo Artista Del Año

  • Bad Gyal
  • Chino Pacas
  • Gabito Ballesteros
  • Majo Aguilar
  • Peso Pluma
  • Venesti
  • Xavi
  • Yng Lvcas
  • Young Miko - GANADORA
  • Zhamira Zambrano

Canción Del Año

  • ‘Bailando Bachata’ – Chayanne
  • ‘El Merengue’ – Marshmello &Manuel Turizo
  • ‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma
  • ‘Lala’ – Myke Towers
  • ‘Según Quién’ – Maluma & Carin León
  • ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira
  • ‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos
  • ‘TQG’ – Karol G & Shakira - GANADORAS
  • ‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny
  • ‘Yandel 150’ – Yandel & Feid
Álbum Del Año

  • ‘3Men2 KBRN’ – Eladio Carrión
  • ‘Colmillo De Leche’ – Carin León
  • ‘Desvelado’ – Eslabón Armado
  • ‘El Comienzo’ – Grupo Frontera
  • ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid
  • ‘Génesis’ – Peso Pluma
  • ‘Mañana Será Bonito’ – Karol G - GANADORA
  • ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny
  • ‘Pa Que Hablen’ – Fuerza Regido
  • ‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

Colaboración Del Año

  • ‘La Bebe Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma
  • ‘Según Quién’ – Maluma & Carin León
  • ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira
  • ‘Un X110to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny
  • ‘Yandel 150’ – Yandel & Feid - GANADORES

Colaboración Crossover Del Año

  • ‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled
  • ‘El Merengue’ – Marshmello & Manuel Turizo
  • ‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul - GANADORES
  • ‘Ojalá’ – The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine
  • ‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Mejor Artista Crossover

  • Adam Levine
  • David Guetta
  • DJ Khaled
  • Drake
  • Marshmello - GANADOR
  • Rema
  • Sean Paul
  • Usher
Artista Streaming Del Año

  • Bad Bunny
  • Eslabon Armado
  • Feid - GANADOR
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Junior H
  • Karol G
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Young Miko

Gira Del Año

  • ‘Doble P Tour 2023’ – Peso Pluma
  • ‘Fórmula Vol. 3 Tour’ – Romeo Santos
  • ‘Luis Miguel Tour 2023’ – Luis Miguel
  • ‘Mañana Será Bonito’ – Karol G
  • ‘Soy Rebelde Tour’ – RBD - GANADORES

Artista Global Latino Del Año

  • Bad Bunny
  • Feid
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Junior H
  • Karol G - GANADORA
  • Maluma
  • Peso Pluma
  • Quevedo
  • Shakira

Canción Global Latina Del Año

  • ‘Classy 101’ – Feid & Young Miko - GANADORES
  • ‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma
  • ‘Lala’ – Myke Towers
  • ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira
  • ‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

Mejor Dúo o Grupo – Pop

  • Camila
  • Morat
  • Piso 21
  • RBD - GANADORES
  • Reik

Mejor Artista – Pop

  • Bizarrap
  • Enrique Iglesias
  • Manuel Turizo
  • Sebastián Yatra
  • Shakira - GANADORA
Mejor Álbum – Pop

  • ‘Bailemos Otra Vez’ – Chayanne
  • ‘Cupido’ – Tini
  • ‘Orquídeas’ – Kali Uchis - GANADORA

Mejor Canción – Pop

  • ‘Acróstico’ – Shakira - GANADORA
  • ‘Beso’ – Rosalía & Rauw Alejandro
  • ‘Fugitivos’ – Camila
  • ‘Pasa_je_ro’ – Farruko
  • ‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra

Mejor Artista – Urbano

  • Bad Bunny
  • Feid
  • Karol G - GANADORA
  • Rauw Alejandro
  • Young Miko

Mejor Álbum – Urbano

  • ‘Data’ – Tainy
  • ‘LPM (La Perreo Mixtape)’ – Yng Lvcas
  • ‘Mañana Será Bonito’ – Karol G - GANADORA
  • ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny
  • ‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

Mejor Canción – Urbano

  • ‘Lala’ – Myke Towers
  • ‘TQG’ – Karol G & Shakira
  • ‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone
  • ‘Where She Goes’ – Bad Bunny
  • ‘Yandel 105’ – Yandel & Feid - GANADORES

Mejor Colaboración – Urbano

  • ‘Arranca’ – Becky G Ft. Omega
  • ‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers
  • ‘Classy 101’ – Feid & Young Miko - GANADORES
  • ‘Hey Mor’ – Ozuna & Feid
  • ‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny & Chencho Corleone
Mejor Artista Regional Mexicano

  • Carin León - GANADOR
  • Gabito Ballesteros
  • Ivan Cornejo
  • Junior H
  • Peso Pluma

Mejor Dúo o Grupo Regional Mexicano

  • Calibre 50
  • Eslabon Armado
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera - GANADORES
  • Los Ángeles Azules

Mejor Álbum Regional Mexicano

  • ‘Desvelado’ – Eslabon Armado
  • ‘Colmillo De Leche’ – Carin León
  • ‘El Comienzo’ – Grupo Frontera
  • ‘Génesis’ – Peso Pluma - GANADOR
  • ‘Pa Las Baby’s y Belikeada’ – Fuerza Regida

Mejor Canción Regional Mexicano

  • ‘Di Que Sí’ – Grupo Marca Registrada & Grupo Frontera
  • ‘Difícil Tu Caso’ – Alejandro Fernández
  • ‘Dirección Equivocada’ – Calibre 50
  • ‘Indispensable’ – Carin León
  • ‘TQM’ – Fuerza Regida - GANADORES

Mejor Colaboración Regional Mexicano

  • ‘Bebe Dame’ – Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • ‘El Amor De Su Vida’ – Grupo Frontera & Grupo Firme
  • ‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma - GANADORES
  • ‘Pa’ Olvidarme De Tus Besos’ – Lenin Ramírez & Banda MS de Sergio Lizárraga
  • ‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar
Mejor Artista – Tropical

  • Carlos Vives
  • Luis Figueroa
  • Marc Anthony
  • Prince Royce
  • Romeo Santos - GANADOR

Mejor Canción – Tropical

  • ‘Bailando Bachata’ – Chayanne
  • ‘Bandido’ – Luis Figueroa
  • ‘La Falta Que Me Haces’ – Natti Natasha
  • ‘Me Enrd’ – Prince Royce
  • ‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos - GANADOR

Mejor Colaboración – Tropical

  • ‘Ambulancia’ – Camilo & Camila Cabello
  • ‘Así Es La Vida’ – Enrique Iglesias & María Becerra
  • ‘El Merengue’ – Marshmello & Manuel Turizo - GANADORES
  • ‘La Fórmula’ – Maluma & Marc Anthony
  • ‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra
